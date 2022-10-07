Рада признала Курилы оккупированной Россией территорией
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Верховная Рада Украины заявила о поддержке позиции Японии по ее Северным территориям и признала, что они продолжают находиться под оккупацией России.
За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В постановлении "Об обращении ВР к международному сообществу в отношении Северных территорий Японии" Рада заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий и признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией России.
Парламент призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.
Кроме того, ВР обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.
Постановление вступает в силу с дня его принятия.
Напомним, ранее власти Японии решили официально называть южные Курильские острова своими "исконными территориями, находящимися под незаконной оккупацией". Последние 10 лет официальный Токио избегал этой формулировки.
Пожалуйста, подождите...
Їх сайт реально ржачний, подивіться:
https://visitkralovec.cz/#news
І не якась там Кубань... А колиска гетьманських родів і письменників.
Там і досі багато храмів, збудованих на кошти гетьманів і Старшини...
Можно скільки завгодно хайпувати на Зелених (Далекий схід), Малинових (Кубань), Сірих (Сибір), Жовтих (Поволжжя) Клинах, але вони по факту є колонізованими землями, і ніколи не були в складі українських державних утворень.
Але Стародубщина була нашею безперервно з князівських часів - і до 1919 року...
І анексована так само як і Крим. Точніше як Донбас, бо за неї точились жорсткі бої української "Сірожупанної" дивізії УНР, про які всі чомусь забули.
А ще біля Естонії є окупований район.
Про це треба завжди всім країнам нагадувати.
Там сложнее
Кенигсберг аренда на 50 лет которые прошли
Курилы оккупированы и формально до сих пор война
Кацапи довели Виборг до жалюгідного стану. Старовинні будинки стоять занедбані.
Тільки, що називається - Сили Самооборони.
А так... 220.000 особового складу, 2 млн. резервістів першої хвилі та 6 млн. другої хвилі. Всі роди військ, ************ зброя, і найголовніше, упор на дуже потужний флот. Саме те, що й потрібне для швидкої та ефективної операції з повернення територій
Для місцевих японців після анексії совком видавали навіть японською мовою газети.
Согласно результатам Всесоюзной переписи населения 1959 года, в Сахалинской области жило 42 337 этнических корейцев.
Карелія - територія Фінляндії під рашистською окупацією.
Естонія - Печорський район Псковської області та місто Івангород Ленінградської області.
Дагестан - це азербайджанська територія, яку свого часу було приєднано силою до Росії.
Сочі - це Грузія, а Оренбург - Казахстан.
Кубань й Краснодарський край - це етнічні українські території, які у 20-х роках ХХ століття більшовиками були приєднані до росії. Кубанська Народна Республіка, яка тісно співпрацювала з УНР.
Крім того, українськими територіями, які свого часу за різних причин були «відрізані» від України і приєднані до РРФСР є землі, на яких розташовані такі міста, як Курськ, Вороніж, Брянськ, Білгород та Ростов-на-Дону. Усі вони раніше належали до козацьких регіонів Стародубщини та Слобожанщини. Але в 1954 році їхнє керівництво тодішнього СРСР передало росії. Ці землі ще у 1918 році було проголошено територією Української Народної Республіки, а приазовське місто Таганрог у ******** Ростовській області рф був частиною УРСР до 1924 року.