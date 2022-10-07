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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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ВР (28825) россия (91364) Япония (1241) Курилы (89)

Рада признала Курилы оккупированной Россией территорией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

курили

Верховная Рада Украины заявила о поддержке позиции Японии по ее Северным территориям и признала, что они продолжают находиться под оккупацией России.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В постановлении "Об обращении ВР к международному сообществу в отношении Северных территорий Японии" Рада заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий и признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией России.

Парламент призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

Кроме того, ВР обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.

Постановление вступает в силу с дня его принятия.

Напомним, ранее власти Японии решили официально называть южные Курильские острова своими "исконными территориями, находящимися под незаконной оккупацией". Последние 10 лет официальный Токио избегал этой формулировки.

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Топ комментарии
+46
О! Ось непоганий підаранок для %уйла.
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07.10.2022 17:09
+43
А Кениксберг ????
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07.10.2022 17:09
+23
Надо было в ответ еще провести референдум о присоединении Курил в Японии.
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07.10.2022 17:10
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О! Ось непоганий підаранок для %уйла.
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07.10.2022 17:09 Ответить
А Кениксберг ????
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07.10.2022 17:09 Ответить
Скоро і Кеніксберг ))
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07.10.2022 17:11 Ответить
Ви не в курсі? Це вже чеська територія після референдуму, Краловець тепер.
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07.10.2022 17:26 Ответить
Місто заснував король Чехії у 1255 році, що був тоді у складі строкатого війська хрестоносців.
Їх сайт реально ржачний, подивіться:

https://visitkralovec.cz/#news
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07.10.2022 22:34 Ответить
А Кемска волость?
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07.10.2022 17:29 Ответить
Східна Пруссія передавалась СРСР під протекторат га 50 років... Нема жодної юридичної чи історичної підстави бути цьому регіону в складі рашки
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07.10.2022 17:42 Ответить
Для початку в нас є своя Стародубщина яку рашка окупувала в 1918 і анексувала в 1919.
І не якась там Кубань... А колиска гетьманських родів і письменників.
Там і досі багато храмів, збудованих на кошти гетьманів і Старшини...
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07.10.2022 22:32 Ответить
а Слобожанщина?
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07.10.2022 22:34 Ответить
Безперечно. Та її частина яка в складі Воронезької області - так. Але її колонізували українці в 17 столітті.
Можно скільки завгодно хайпувати на Зелених (Далекий схід), Малинових (Кубань), Сірих (Сибір), Жовтих (Поволжжя) Клинах, але вони по факту є колонізованими землями, і ніколи не були в складі українських державних утворень.

Але Стародубщина була нашею безперервно з князівських часів - і до 1919 року...
І анексована так само як і Крим. Точніше як Донбас, бо за неї точились жорсткі бої української "Сірожупанної" дивізії УНР, про які всі чомусь забули.
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07.10.2022 22:40 Ответить
Надо было в ответ еще провести референдум о присоединении Курил в Японии.
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07.10.2022 17:10 Ответить
Який референдумм.Курили законна Японська територія.
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07.10.2022 17:30 Ответить
В 1945 році совіти окупували і Південний Сахалін ( японська назва -Карафуто )
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07.10.2022 17:58 Ответить
Кьонігсберг та Виборг теж окуповані.
А ще біля Естонії є окупований район.

Про це треба завжди всім країнам нагадувати.
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07.10.2022 17:10 Ответить
С Финнами 2 мирных договора

Там сложнее

Кенигсберг аренда на 50 лет которые прошли

Курилы оккупированы и формально до сих пор война
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07.10.2022 17:16 Ответить
Ні , не було ніякої оренди , була звичайна анексія , переможець отримує все.
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07.10.2022 18:01 Ответить
*****.
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07.10.2022 20:56 Ответить
Мені подобається фінська назва Виборгу, - Вііпурі.
Кацапи довели Виборг до жалюгідного стану. Старовинні будинки стоять занедбані.

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07.10.2022 17:36 Ответить
Варто зазначити, що тимчасово окупована. Самураї ще покажуть себе
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07.10.2022 17:11 Ответить
Сіндзо Абе теж так думав...не дожив
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07.10.2022 17:17 Ответить
Ще як покажуть.
Тільки, що називається - Сили Самооборони.
А так... 220.000 особового складу, 2 млн. резервістів першої хвилі та 6 млн. другої хвилі. Всі роди військ, ************ зброя, і найголовніше, упор на дуже потужний флот. Саме те, що й потрібне для швидкої та ефективної операції з повернення територій
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07.10.2022 17:20 Ответить
може хід Китаю буде?
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07.10.2022 17:15 Ответить
Свободу жителям Курил !!!!!!!
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07.10.2022 17:17 Ответить
та нехай вже японці i сахалін беруть десь до уралу
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07.10.2022 17:17 Ответить
Сахалін теж японський. Справжня назва, - Карафуто.
Для місцевих японців після анексії совком видавали навіть японською мовою газети.

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07.10.2022 17:20 Ответить
Можливо, ви маєте рацію, але я думаю, що цей конкретний текст корейський, тому десь може бути інша газета. Трохи передісторії: загалом ці форми кола поширені в корейській мові, але не дуже в японській. Крім того, японці рідко пишуть все на «кандзі», часто це суміш двох систем письма «кандзі» та «хірагана».
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07.10.2022 17:48 Ответить
Мабуть, це справді газета корейською мовою. Після війни і окупації Сахаліна звідти депортували більшу частину японців. Але корейців ніхто не хотів забирати. Вони нікому не були потрібні. До 1979 року корейцям навіть не давали совєцьке громадянство.

Согласно результатам Всесоюзной переписи населения 1959 года, в Сахалинской области жило 42 337 этнических корейцев.
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07.10.2022 18:07 Ответить
Ви праві.Явно це не Японською написано.
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07.10.2022 18:37 Ответить
Так, це корейська
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07.10.2022 19:20 Ответить
Ни ху я се!
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07.10.2022 21:37 Ответить
Звертається до організацій, які за весь час свого існуванні нічого нікому корисного не зробили, нікого реально не захистили, тільки пижаться диктувати тим, які їх годують , як їм жити. Зборище дармоїдів, які виконують функції, для яких були створені, на папері і язиком. А різним "путіним" це все до одного місця. Так за що їх годувати? Хоча з другого боку які засоби впливу вони мають, якщо навіть НАТО намагається у відкриту конфронтацію не втручатися? Але тоді знову - навіщо вони? Яка з них користь (крім них самих, що отримують немалу платню по суті тільки за своє існування)?
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07.10.2022 17:26 Ответить
Корінне населення Сахаліну-айни. Вони всі переїхали до Японії після окупації Сахаліну радянськими військами.
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07.10.2022 17:38 Ответить
курилы японии,кёнигсберг германии,сибирь и урал китаю!
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07.10.2022 17:40 Ответить
Я бы еще вспомнил про Кенигсберг
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07.10.2022 17:44 Ответить
Нарешті, я вже років 20 про це нагадував. Самураї оцінять цей крок.
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07.10.2022 17:51 Ответить
Загарбані росією сусідські землі.
Карелія - територія Фінляндії під рашистською окупацією.
Естонія - Печорський район Псковської області та місто Івангород Ленінградської області.
Дагестан - це азербайджанська територія, яку свого часу було приєднано силою до Росії.
Сочі - це Грузія, а Оренбург - Казахстан.

Кубань й Краснодарський край - це етнічні українські території, які у 20-х роках ХХ століття більшовиками були приєднані до росії. Кубанська Народна Республіка, яка тісно співпрацювала з УНР.

Крім того, українськими територіями, які свого часу за різних причин були «відрізані» від України і приєднані до РРФСР є землі, на яких розташовані такі міста, як Курськ, Вороніж, Брянськ, Білгород та Ростов-на-Дону. Усі вони раніше належали до козацьких регіонів Стародубщини та Слобожанщини. Але в 1954 році їхнє керівництво тодішнього СРСР передало росії. Ці землі ще у 1918 році було проголошено територією Української Народної Республіки, а приазовське місто Таганрог у ******** Ростовській області рф був частиною УРСР до 1924 року.
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07.10.2022 17:52 Ответить
Латвія -Питаловський район Псковської області.
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07.10.2022 18:02 Ответить
А південний Сахалін?
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07.10.2022 18:00 Ответить
КУРИЛЫ - курилян! Нужно помочь братскому народу КуНР в борьбе с российскими фашистами!
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07.10.2022 18:03 Ответить
на черзі Тува,Чувашія..
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07.10.2022 18:19 Ответить
K Myko mogu dobavit shto Estonia po mirnomu dogovoru 1920 goda imel granitsu ot reki Narva na 15-17 Km storonu Petrograda i v sostav respubliki voshla i Petseri(Petshora) i Irboska (Izborsk). V samom natshale 90-tyh Jeltsin skazal : DA! no dalshe shlo po obytshnomu. Krome togo, Petrograd stroilsja Petrom na meste goroda Ingeri- finnov. Otuda do granits Estonii byli granitsy togo naroda. Tozhe repojedy. Kak i estontsy. Latvija poterjala kakuju-to territoriju posle WW2, na polzu moskalei, Litva vyigral Vilnius- ranshe byl pod poljakami, po skolku Pilzudsky rodilsja ne podaleku ot Vilnjus. Pro Ukrainu voobshe moltshu- znaju shto ona menshe tshem itoritsheskii byla. Da Krymsky most sojedenjajet raznyje thasti Ukrainy. Mozhet ne stoit srazu zryvat ?
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07.10.2022 18:23 Ответить
Чудово, давно пора було це зробити, тим більше, що Японія - основний наш східний союзник. Китай теж треба підримати у його претезіях на Примор'я.
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07.10.2022 18:23 Ответить
Свободу Татарстану та Башкиріі!!
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07.10.2022 18:23 Ответить
V Viipuri (Vyborg) byl poslednii raz gdeto 1988. Kuskami viden staryi, jeshjo tsarskii gorod, no v osnovnom vsjo bylo prevrasheno v obshii unitaz uzhe togda. I eto ljudmi kotoryje ne znajut ponjatije horosho obustrojennoje mesto/gorod/selo do segodnjashnego dnja.
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07.10.2022 18:33 Ответить
А Карелию ? Надо финов поддержать
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07.10.2022 18:53 Ответить
Сахалін теж Японьский острів,
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07.10.2022 19:12 Ответить
 
 