Рашисты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Купянска, погибла женщина
оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянского района
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, после 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется.
В результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Повреждены кровли частных домов.
"Кроме этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов", - говорится в сообщении.
Синегубов также информирует, что в течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов 2 человек: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое на Изюмщине. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее.
Минная опасность в области остается высокой, не пытайтесь самостоятельно обезвреживать взрывоопасные предметы!
"ВСУ, несмотря на постоянные обстрелы россиян на своих позициях, верим в украинских защитников и нашу победу!", - добавляет глава региона.
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