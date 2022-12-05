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Новости Война
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Рашисты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Купянска, погибла женщина

купянськ

оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянского района

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется.

В результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Повреждены кровли частных домов.

"Кроме этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов", - говорится в сообщении.

Синегубов также информирует, что в течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов 2 человек: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое на Изюмщине. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее.

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Минная опасность в области остается высокой, не пытайтесь самостоятельно обезвреживать взрывоопасные предметы!

"ВСУ, несмотря на постоянные обстрелы россиян на своих позициях, верим в украинских защитников и нашу победу!", - добавляет глава региона.

армия РФ (19079) обстрел (26942) Харьковщина (5577) Купянск (616)


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РУССКИЕ МОГУТ ТОЛЬКО ПРОТИВ МИРНЫХ ВОЕВАТЬ.
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05.12.2022 09:43 Ответить
 
 