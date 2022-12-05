Рашисти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Куп’янська, загинула жінка

Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп’янщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків.

"Крім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також інформує, що протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів 2 людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщині. Обоє госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній.

Також читайте: Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинув 72-річний місцевий мешканець. ФОТОрепортаж

Мінна небезпека в області лишається високою, не намагайтеся самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети!

"ЗСУ попри постійні обстріли росіян, на своїх позиціях, віримо в українських захисників та нашу перемогу!" - додає очільник регіону.