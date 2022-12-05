Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал военными преступлениями атаки России на гражданскую инфраструктуру и считает, что Москва допустила огромную ошибку, напав на Украину.
Об этом он сказал в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, они допустили огромную ошибку. Во-первых, не уважать международное право и нарушить все подписанные ими принципы убийственно для их авторитета. И второе, потому что, вероятно, они допустили многие ошибки в оценке своих возможностей и возможностей Украины", – сказал он.
На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил утвердительно.
"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да", - сказал французский лидер.
В то же время Макрон заявил, что выступает за прямой контакт с Путиным.
"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие – сохранить этот прямой канал. Изоляция - самая плохая вещь, особенно для такого лидера", - сказал Макрон.
Также он считает важным, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Украину.
"Понятно, что Россия, особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, создав дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка – это усталость от войны и усталость от санкций", – сказал президент Франции.
Макрон отметил, что не видит военного варианта завершения войны в Украине.
"Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение – переговоры", - сказал он.
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💬"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера, как он", - сказал Макрон в интервью CBS News.
Он не лидер, он террорист и х..ло!
Ja, ja, naturlich!
казнить нельзя поміловать!
мікроша сподівається витягти буйла із буцигарні....
і хочеться, і колиться...
а может мікрон японський шпіон?
бо нести таку пургу могли тільки "японські шпіони" в питочних нквс
Їб@нько....
Ставлення української і російської армій до людей та війни на прикладі Херсона та Грозного. Огляд.
Перший постійно хоче заглянути в очко путлєру.
А другий - більш адекватний.
але там футбол.
на його існування всім насрати.
а от що-до Макарона - є питання.
- Такий же як і у торта "Наполеон", тільки без яєць.
Хтось зрозумів щось?
Але президент путін не єдиний підозрюваний.
Що стосується систематичних військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, то основні злочинці, як правило, знаходяться на вершині системи несправедливості, але і відповідальних на підлеглих рівнях ієрархії, а потім і тих, хто чинить звірства на місцях.
Підозра жодним чином не спрямована проти однієї людини.
Макрон предложил подумать о гарантиях безопасности для России.
Под «гарантиями безопасности», видимо, имеются в виду, не гарантии того, что на Россию никто не нападёт - никто и не собирается на нее нападать, в стране тысячи ядерных боеголовок.
Имеются в виду гарантии безнаказанно совершать то, что Россия уже совершает. Гарантий, что можно и дальше плевать на международные законы.
Не пройдёт.
Кожен день щось новеньке.