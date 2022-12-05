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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал военными преступлениями атаки России на гражданскую инфраструктуру и считает, что Москва допустила огромную ошибку, напав на Украину.

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, они допустили огромную ошибку. Во-первых, не уважать международное право и нарушить все подписанные ими принципы убийственно для их авторитета. И второе, потому что, вероятно, они допустили многие ошибки в оценке своих возможностей и возможностей Украины", – сказал он.

На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил утвердительно.

"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да", - сказал французский лидер.

В то же время Макрон заявил, что выступает за прямой контакт с Путиным.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие – сохранить этот прямой канал. Изоляция - самая плохая вещь, особенно для такого лидера", - сказал Макрон.

Также он считает важным, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Украину.

"Понятно, что Россия, особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, создав дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка – это усталость от войны и усталость от санкций", – сказал президент Франции.

Макрон отметил, что не видит военного варианта завершения войны в Украине.

"Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение – переговоры", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна сама определять время и условия проведения переговоров с РФ, - Макрон

путин владимир (31216) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+25
А як же гарантії расєї, жабоїд хрєнов?
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05.12.2022 09:45
+16
Макарон вже неможливо без ненормативної лексики, а тому пішов на#уй. Ти хоч в своїй макитрі вже склади пазли, так помилка чи злочин.
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05.12.2022 09:50
+9
Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать диалог с х..ом

💬"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера, как он", - сказал Макрон в интервью CBS News.

Он не лидер, он террорист и х..ло!
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05.12.2022 09:46
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Правила форума Совет форумчан
А як же гарантії расєї, жабоїд хрєнов?
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05.12.2022 09:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dDWRpivZcCs
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05.12.2022 10:03 Ответить
Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать диалог с х..ом

💬"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера, как он", - сказал Макрон в интервью CBS News.

Он не лидер, он террорист и х..ло!
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05.12.2022 09:46 Ответить
Макрон:
Ja, ja, naturlich!
казнить нельзя поміловать!

мікроша сподівається витягти буйла із буцигарні....
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05.12.2022 10:08 Ответить
Макрон і нашим і вашим.
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05.12.2022 09:49 Ответить
мда, колбасіт мікрона:
і хочеться, і колиться...
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05.12.2022 10:09 Ответить
колЕтся - I спряжение
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05.12.2022 10:18 Ответить
не в рашці, не запрягай.... 😂
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05.12.2022 10:41 Ответить
И мама, пардон, макрониха не велит
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05.12.2022 17:54 Ответить
Макарон вже неможливо без ненормативної лексики, а тому пішов на#уй. Ти хоч в своїй макитрі вже склади пазли, так помилка чи злочин.
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05.12.2022 09:50 Ответить
нада иму абизательно перезванить, спрасить естли он согласен
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05.12.2022 09:50 Ответить
Ну так звісно, все по класиці. Розмова з психом йдеться до того моменту, поки на нього не вдягнуть гамівну сорочку. А далі уколи галоперідолу, електроди в мізки і лікування до смерті.
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05.12.2022 09:53 Ответить
Цікаво, хто поставляє несвіжих жабаків мікрону? То одне меле то інше....
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05.12.2022 09:54 Ответить
Маріонетка хренова
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05.12.2022 09:54 Ответить
походу у мИкрона вавка в голове...
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05.12.2022 09:55 Ответить
Дууууже велика причому.
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05.12.2022 10:07 Ответить
Як можна назвати людину, заяви якої противорічять одна одній 🤦🙄👿
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05.12.2022 09:57 Ответить
"кто вы, доктор Зорге?"

а может мікрон японський шпіон?
бо нести таку пургу могли тільки "японські шпіони" в питочних нквс
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05.12.2022 10:13 Ответить
що він таке курить , чи вже сам получив гарантії на свою безпеку
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05.12.2022 09:57 Ответить
Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - переговори", - сказав він. Джерело:
Їб@нько....
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05.12.2022 09:59 Ответить
ці намагання макрона примостити свою дупу одразу на два стільці, як на мене, виглядають дуже дивно.
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05.12.2022 10:05 Ответить
https://youtu.be/yls40KwucB8 https://youtu.be/yls40KwucB8

Ставлення української і російської армій до людей та війни на прикладі Херсона та Грозного. Огляд.
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05.12.2022 10:06 Ответить
Макароныч, ты сначала дупу отрасти, как у лукашонки, потом будешь пытаться на двух стульях усидеть
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05.12.2022 10:06 Ответить
А как там с лицом *****? Сохранить или судить?
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05.12.2022 10:06 Ответить
Смотря с какой ноги встанет Макрон.
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05.12.2022 10:09 Ответить
Я вже починаю підозрювати, що Макаронів є два.
Перший постійно хоче заглянути в очко путлєру.
А другий - більш адекватний.
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05.12.2022 10:07 Ответить
Исходя из слов Макрона о неотвратимости наказания , с путиным нужно договариваться о том , чтобы тот сам сел на скамью подсудимых?
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05.12.2022 10:07 Ответить
У чувака биполярка? Каждый день противоречащие сообщения.
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05.12.2022 10:08 Ответить
наверное у макрона биполярочка)
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05.12.2022 10:10 Ответить
грёбаный флюгер.
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05.12.2022 10:11 Ответить
на своего хозяина батон крошит .
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05.12.2022 10:11 Ответить
Тим французьким дядьком мають психіатри зайнятися бо в нього роздвоєння особистості
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05.12.2022 10:14 Ответить
намагається нагадати гаврошам про себе.
але там футбол.
на його існування всім насрати.
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05.12.2022 10:31 Ответить
А как же переговоры У чувака явно раздвоение личности.
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05.12.2022 10:28 Ответить
Гермофродит ***..ь !
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05.12.2022 10:34 Ответить
Макрон розумнішає прямо на очах! Проте, запізно трішки. Репутація Франції та власне самого Макрона добряче підмочена їхньою безхребетністю...
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05.12.2022 10:34 Ответить
нє-нє. до самої Франції зауважень немає. з них добрі поставки до ЗСУ.
а от що-до Макарона - є питання.
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05.12.2022 10:39 Ответить
Так ось воно що з тими гарантіями безпеки. Це щоб його у в'язниці не "образили".
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05.12.2022 10:41 Ответить
У Макроши-раздвоение личности налицо.Двоежопие во всей красе.Вчера одно говорит,завтра другое.Вот что значит с бабушкой сожительствовать.Лучше б подштаники одел и шапку
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05.12.2022 10:41 Ответить
а ШО такЕ...телехфон зламався ?
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05.12.2022 10:47 Ответить
Так их на мавзолее... три Путлера...что толку...одного грохнут💀 два останется...🦍🦍
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05.12.2022 10:55 Ответить
Цікаво як Макрон записаний в телефоні путлєра, мабуть "сциклівий жабоєд" чи типу того.
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05.12.2022 11:31 Ответить
Після Наполеона француз вже не той пішов.
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05.12.2022 11:44 Ответить
Долго же ты дулса пытался высрать котях! Но от таких и гамнеца всегда мало. Да и поздно. Другие давно сказали. Ну да ладно, садись, три с минусом. В дневник и журнал.
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05.12.2022 11:46 Ответить
С кровавым лубянским ублюдком нужно встретиться. Встретиться и задушить.
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05.12.2022 11:46 Ответить
Риторика, меняется каждый день
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05.12.2022 12:03 Ответить
- Який рецепт у торта "Макрон" ?
- Такий же як і у торта "Наполеон", тільки без яєць.
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05.12.2022 12:17 Ответить
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05.12.2022 13:01 Ответить
"Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - переговори", - сказав він.

Хтось зрозумів щось?
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05.12.2022 13:07 Ответить
У макарона роль хорошего полицейского ))
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05.12.2022 13:17 Ответить
Макрон таки правий, ***** треба зберегти «ліцо», щоб кожен міг, при малій Ші й нагоді, дати ляпаса по « ліцу»‼️💯👏👍‼️💯⚔️❤️🇺🇦
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05.12.2022 14:30 Ответить
****, он как тётка климактеричка. То одно, то другое. И это ***** президент ядерной державы второй по площади в Европе.
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05.12.2022 15:22 Ответить
и теба гнида за соучастие
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05.12.2022 15:32 Ответить
Російський президент знаходиться в центрі звинувачення у злочині агресії.

Але президент путін не єдиний підозрюваний.

Що стосується систематичних військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, то основні злочинці, як правило, знаходяться на вершині системи несправедливості, але і відповідальних на підлеглих рівнях ієрархії, а потім і тих, хто чинить звірства на місцях.

Підозра жодним чином не спрямована проти однієї людини.
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05.12.2022 17:38 Ответить
"Между струйками, между струйками"... Козел он двуличный и бздиловатый...
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05.12.2022 17:40 Ответить
la généralisation montre que vous manquez sérieusement de discernement.
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05.12.2022 17:47 Ответить
​«Что-то я не припомню, чтобы де Голль предлагал гарантии безопасности для гитлеровской Германии»

Макрон предложил подумать о гарантиях безопасности для России.

Под «гарантиями безопасности», видимо, имеются в виду, не гарантии того, что на Россию никто не нападёт - никто и не собирается на нее нападать, в стране тысячи ядерных боеголовок.

Имеются в виду гарантии безнаказанно совершать то, что Россия уже совершает. Гарантий, что можно и дальше плевать на международные законы.

Не пройдёт.
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05.12.2022 18:21 Ответить
У геронтофіла сталося помутніння у мізках...🤣
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05.12.2022 18:22 Ответить
Це добре що Макрон розуміє вже що світ має справу із звихнувшимся московським злочинцем
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05.12.2022 18:25 Ответить
Цей некрофіл ніяк не може визначитись - чи давати путлеру гарантії, чи судити.
Кожен день щось новеньке.
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05.12.2022 18:27 Ответить
 
 