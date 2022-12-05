Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал военными преступлениями атаки России на гражданскую инфраструктуру и считает, что Москва допустила огромную ошибку, напав на Украину.

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, они допустили огромную ошибку. Во-первых, не уважать международное право и нарушить все подписанные ими принципы убийственно для их авторитета. И второе, потому что, вероятно, они допустили многие ошибки в оценке своих возможностей и возможностей Украины", – сказал он.

На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечен к ответственности за эти преступления, Макрон ответил утвердительно.

"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да", - сказал французский лидер.

В то же время Макрон заявил, что выступает за прямой контакт с Путиным.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие – сохранить этот прямой канал. Изоляция - самая плохая вещь, особенно для такого лидера", - сказал Макрон.

Также он считает важным, чтобы Европа и США продолжали поддерживать Украину.

"Понятно, что Россия, особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, создав дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка – это усталость от войны и усталость от санкций", – сказал президент Франции.

Макрон отметил, что не видит военного варианта завершения войны в Украине.

"Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение – переговоры", - сказал он.

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