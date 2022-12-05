Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон назвав воєнними злочинами атаки Росії на цивільну інфраструктуру і вважає, що Москва припустилася величезної помилки, напавши на Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, вони припустилися величезної помилки. По-перше, не поважати міжнародне право і порушити всі принципи, які вони підписали, вбивчо для їхнього авторитету. І друге, тому що, ймовірно, вони припустилися багатьох помилок в оцінці своїх можливостей та можливостей України", – сказав він.

На запитання журналіста, чи має Путін бути притягненим до відповідальності за ці злочини, Макрон відповів ствердно.

"Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так", - сказав французький лідер.

Водночас Макрон заявив, що виступає за прямий контакт з Путіним.

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - зберегти цей прямий канал. Ізоляція - найгірша річ, особливо для такого лідера", - сказав Макрон.

Також він вважає важливим, щоб Європа та США продовжували підтримку України.

"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію та продовольство, створивши дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка - це втома від війни і втома від санкцій", - сказав президент Франції.

Макрон зазначив, що не бачить військового варіанту завершення війни в Україні.

"Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - переговори", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція продовжить військову підтримку України для посилення переговорних позицій, - Макрон