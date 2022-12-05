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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон назвав воєнними злочинами атаки Росії на цивільну інфраструктуру і вважає, що Москва припустилася величезної помилки, напавши на Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, вони припустилися величезної помилки. По-перше, не поважати міжнародне право і порушити всі принципи, які вони підписали, вбивчо для їхнього авторитету. І друге, тому що, ймовірно, вони припустилися багатьох помилок в оцінці своїх можливостей та можливостей України", – сказав він.

На запитання журналіста, чи має Путін бути притягненим до відповідальності за ці злочини, Макрон відповів ствердно.

"Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так", - сказав французький лідер.

Водночас Макрон заявив, що виступає за прямий контакт з Путіним.

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - зберегти цей прямий канал. Ізоляція - найгірша річ, особливо для такого лідера", - сказав Макрон.

Також він вважає важливим, щоб Європа та США продовжували підтримку України.

"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію та продовольство, створивши дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка - це втома від війни і втома від санкцій", - сказав президент Франції.

Макрон зазначив, що не бачить військового варіанту завершення війни в Україні.

"Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - переговори", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція продовжить військову підтримку України для посилення переговорних позицій, - Макрон

Автор: 

путін володимир (23795) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+25
А як же гарантії расєї, жабоїд хрєнов?
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05.12.2022 09:45
+16
Макарон вже неможливо без ненормативної лексики, а тому пішов на#уй. Ти хоч в своїй макитрі вже склади пазли, так помилка чи злочин.
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05.12.2022 09:50
+9
Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать диалог с х..ом

💬"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера, как он", - сказал Макрон в интервью CBS News.

Он не лидер, он террорист и х..ло!
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05.12.2022 09:46
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А як же гарантії расєї, жабоїд хрєнов?
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05.12.2022 09:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dDWRpivZcCs
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05.12.2022 10:03 Відповісти
Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать диалог с х..ом

💬"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера, как он", - сказал Макрон в интервью CBS News.

Он не лидер, он террорист и х..ло!
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05.12.2022 09:46 Відповісти
Макрон:
Ja, ja, naturlich!
казнить нельзя поміловать!

мікроша сподівається витягти буйла із буцигарні....
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05.12.2022 10:08 Відповісти
Макрон і нашим і вашим.
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05.12.2022 09:49 Відповісти
мда, колбасіт мікрона:
і хочеться, і колиться...
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05.12.2022 10:09 Відповісти
колЕтся - I спряжение
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05.12.2022 10:18 Відповісти
не в рашці, не запрягай.... 😂
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05.12.2022 10:41 Відповісти
И мама, пардон, макрониха не велит
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05.12.2022 17:54 Відповісти
Макарон вже неможливо без ненормативної лексики, а тому пішов на#уй. Ти хоч в своїй макитрі вже склади пазли, так помилка чи злочин.
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05.12.2022 09:50 Відповісти
нада иму абизательно перезванить, спрасить естли он согласен
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05.12.2022 09:50 Відповісти
Ну так звісно, все по класиці. Розмова з психом йдеться до того моменту, поки на нього не вдягнуть гамівну сорочку. А далі уколи галоперідолу, електроди в мізки і лікування до смерті.
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05.12.2022 09:53 Відповісти
Цікаво, хто поставляє несвіжих жабаків мікрону? То одне меле то інше....
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05.12.2022 09:54 Відповісти
Маріонетка хренова
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05.12.2022 09:54 Відповісти
походу у мИкрона вавка в голове...
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05.12.2022 09:55 Відповісти
Дууууже велика причому.
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05.12.2022 10:07 Відповісти
Як можна назвати людину, заяви якої противорічять одна одній 🤦🙄👿
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05.12.2022 09:57 Відповісти
"кто вы, доктор Зорге?"

а может мікрон японський шпіон?
бо нести таку пургу могли тільки "японські шпіони" в питочних нквс
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05.12.2022 10:13 Відповісти
що він таке курить , чи вже сам получив гарантії на свою безпеку
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05.12.2022 09:57 Відповісти
Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - переговори", - сказав він. Джерело:
Їб@нько....
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05.12.2022 09:59 Відповісти
ці намагання макрона примостити свою дупу одразу на два стільці, як на мене, виглядають дуже дивно.
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05.12.2022 10:05 Відповісти
https://youtu.be/yls40KwucB8 https://youtu.be/yls40KwucB8

Ставлення української і російської армій до людей та війни на прикладі Херсона та Грозного. Огляд.
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05.12.2022 10:06 Відповісти
Макароныч, ты сначала дупу отрасти, как у лукашонки, потом будешь пытаться на двух стульях усидеть
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05.12.2022 10:06 Відповісти
А как там с лицом *****? Сохранить или судить?
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05.12.2022 10:06 Відповісти
Смотря с какой ноги встанет Макрон.
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05.12.2022 10:09 Відповісти
Я вже починаю підозрювати, що Макаронів є два.
Перший постійно хоче заглянути в очко путлєру.
А другий - більш адекватний.
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05.12.2022 10:07 Відповісти
Исходя из слов Макрона о неотвратимости наказания , с путиным нужно договариваться о том , чтобы тот сам сел на скамью подсудимых?
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05.12.2022 10:07 Відповісти
У чувака биполярка? Каждый день противоречащие сообщения.
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05.12.2022 10:08 Відповісти
наверное у макрона биполярочка)
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05.12.2022 10:10 Відповісти
грёбаный флюгер.
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05.12.2022 10:11 Відповісти
на своего хозяина батон крошит .
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05.12.2022 10:11 Відповісти
Тим французьким дядьком мають психіатри зайнятися бо в нього роздвоєння особистості
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05.12.2022 10:14 Відповісти
намагається нагадати гаврошам про себе.
але там футбол.
на його існування всім насрати.
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05.12.2022 10:31 Відповісти
А как же переговоры У чувака явно раздвоение личности.
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05.12.2022 10:28 Відповісти
Гермофродит ***..ь !
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05.12.2022 10:34 Відповісти
Макрон розумнішає прямо на очах! Проте, запізно трішки. Репутація Франції та власне самого Макрона добряче підмочена їхньою безхребетністю...
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05.12.2022 10:34 Відповісти
нє-нє. до самої Франції зауважень немає. з них добрі поставки до ЗСУ.
а от що-до Макарона - є питання.
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05.12.2022 10:39 Відповісти
Так ось воно що з тими гарантіями безпеки. Це щоб його у в'язниці не "образили".
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05.12.2022 10:41 Відповісти
У Макроши-раздвоение личности налицо.Двоежопие во всей красе.Вчера одно говорит,завтра другое.Вот что значит с бабушкой сожительствовать.Лучше б подштаники одел и шапку
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05.12.2022 10:41 Відповісти
а ШО такЕ...телехфон зламався ?
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05.12.2022 10:47 Відповісти
Так их на мавзолее... три Путлера...что толку...одного грохнут💀 два останется...🦍🦍
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05.12.2022 10:55 Відповісти
Цікаво як Макрон записаний в телефоні путлєра, мабуть "сциклівий жабоєд" чи типу того.
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05.12.2022 11:31 Відповісти
Після Наполеона француз вже не той пішов.
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05.12.2022 11:44 Відповісти
Долго же ты дулса пытался высрать котях! Но от таких и гамнеца всегда мало. Да и поздно. Другие давно сказали. Ну да ладно, садись, три с минусом. В дневник и журнал.
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05.12.2022 11:46 Відповісти
С кровавым лубянским ублюдком нужно встретиться. Встретиться и задушить.
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05.12.2022 11:46 Відповісти
Риторика, меняется каждый день
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05.12.2022 12:03 Відповісти
- Який рецепт у торта "Макрон" ?
- Такий же як і у торта "Наполеон", тільки без яєць.
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05.12.2022 12:17 Відповісти
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05.12.2022 13:01 Відповісти
"Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - переговори", - сказав він.

Хтось зрозумів щось?
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05.12.2022 13:07 Відповісти
У макарона роль хорошего полицейского ))
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05.12.2022 13:17 Відповісти
Макрон таки правий, ***** треба зберегти «ліцо», щоб кожен міг, при малій Ші й нагоді, дати ляпаса по « ліцу»‼️💯👏👍‼️💯⚔️❤️🇺🇦
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05.12.2022 14:30 Відповісти
****, он как тётка климактеричка. То одно, то другое. И это ***** президент ядерной державы второй по площади в Европе.
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05.12.2022 15:22 Відповісти
и теба гнида за соучастие
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05.12.2022 15:32 Відповісти
Російський президент знаходиться в центрі звинувачення у злочині агресії.

Але президент путін не єдиний підозрюваний.

Що стосується систематичних військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, то основні злочинці, як правило, знаходяться на вершині системи несправедливості, але і відповідальних на підлеглих рівнях ієрархії, а потім і тих, хто чинить звірства на місцях.

Підозра жодним чином не спрямована проти однієї людини.
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05.12.2022 17:38 Відповісти
"Между струйками, между струйками"... Козел он двуличный и бздиловатый...
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05.12.2022 17:40 Відповісти
la généralisation montre que vous manquez sérieusement de discernement.
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05.12.2022 17:47 Відповісти
​«Что-то я не припомню, чтобы де Голль предлагал гарантии безопасности для гитлеровской Германии»

Макрон предложил подумать о гарантиях безопасности для России.

Под «гарантиями безопасности», видимо, имеются в виду, не гарантии того, что на Россию никто не нападёт - никто и не собирается на нее нападать, в стране тысячи ядерных боеголовок.

Имеются в виду гарантии безнаказанно совершать то, что Россия уже совершает. Гарантий, что можно и дальше плевать на международные законы.

Не пройдёт.
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05.12.2022 18:21 Відповісти
У геронтофіла сталося помутніння у мізках...🤣
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05.12.2022 18:22 Відповісти
Це добре що Макрон розуміє вже що світ має справу із звихнувшимся московським злочинцем
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05.12.2022 18:25 Відповісти
Цей некрофіл ніяк не може визначитись - чи давати путлеру гарантії, чи судити.
Кожен день щось новеньке.
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05.12.2022 18:27 Відповісти
 
 