Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон назвав воєнними злочинами атаки Росії на цивільну інфраструктуру і вважає, що Москва припустилася величезної помилки, напавши на Україну.
Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, вони припустилися величезної помилки. По-перше, не поважати міжнародне право і порушити всі принципи, які вони підписали, вбивчо для їхнього авторитету. І друге, тому що, ймовірно, вони припустилися багатьох помилок в оцінці своїх можливостей та можливостей України", – сказав він.
На запитання журналіста, чи має Путін бути притягненим до відповідальності за ці злочини, Макрон відповів ствердно.
"Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так", - сказав французький лідер.
Водночас Макрон заявив, що виступає за прямий контакт з Путіним.
"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - зберегти цей прямий канал. Ізоляція - найгірша річ, особливо для такого лідера", - сказав Макрон.
Також він вважає важливим, щоб Європа та США продовжували підтримку України.
"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію та продовольство, створивши дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка - це втома від війни і втома від санкцій", - сказав президент Франції.
Макрон зазначив, що не бачить військового варіанту завершення війни в Україні.
"Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - переговори", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
💬"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера, как он", - сказал Макрон в интервью CBS News.
Он не лидер, он террорист и х..ло!
Ja, ja, naturlich!
казнить нельзя поміловать!
мікроша сподівається витягти буйла із буцигарні....
і хочеться, і колиться...
а может мікрон японський шпіон?
бо нести таку пургу могли тільки "японські шпіони" в питочних нквс
Їб@нько....
Ставлення української і російської армій до людей та війни на прикладі Херсона та Грозного. Огляд.
Перший постійно хоче заглянути в очко путлєру.
А другий - більш адекватний.
але там футбол.
на його існування всім насрати.
а от що-до Макарона - є питання.
- Такий же як і у торта "Наполеон", тільки без яєць.
Хтось зрозумів щось?
Але президент путін не єдиний підозрюваний.
Що стосується систематичних військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, то основні злочинці, як правило, знаходяться на вершині системи несправедливості, але і відповідальних на підлеглих рівнях ієрархії, а потім і тих, хто чинить звірства на місцях.
Підозра жодним чином не спрямована проти однієї людини.
Макрон предложил подумать о гарантиях безопасности для России.
Под «гарантиями безопасности», видимо, имеются в виду, не гарантии того, что на Россию никто не нападёт - никто и не собирается на нее нападать, в стране тысячи ядерных боеголовок.
Имеются в виду гарантии безнаказанно совершать то, что Россия уже совершает. Гарантий, что можно и дальше плевать на международные законы.
Не пройдёт.
Кожен день щось новеньке.