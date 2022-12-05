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В Швеции убили критикующего Кадырова чеченского оппозиционного блогера Абдурахманова

абдурахманов,тумсо

Критика Рамзана Кадырова, чеченского оппозиционного блоггера Тумсо Абдурахманова убили в Швеции.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию соратников блоггера, передает Цензор.НЕТ.

Оппозиционное движение "Адат", выступающее "против геноцида чеченского народа, за его объединение и деоккупацию Чечни", сообщило, что слухи о смерти Абдурахманова оказались правдивыми.

"Мы вели несколько дней и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. Сначала никак не могли поверить в случившееся, но на нынешнем этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат, Мухаммад, был спрятан спецслужбами", - говорится в сообщении движения в Телеграмм- канале.

Правоохранительные органы Швеции эту информацию пока не комментировали.

Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов, живущие в Швеции, перестали выходить на связь, о чем стало известно 2 декабря. Тогда же появилось сообщение, что блоггера могли убить. Неподтвержденная информация об убийстве Тумсо Абдурахманова появилась в одном из телеграмм-каналов поклонников непризнанной Ичкерии. В публикации приводится переписка с пользовательницей инстаграммы, которая сообщила об этом, из ее слов следует, что она соседка Абдурахманова.

Последняя запись Тумсо Абдурахманова в его телеграмм-канале была опубликована вечером 30 ноября.

В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападающего и вызвать полицию. Приговор по делу вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России, получили по 10 лет заключения. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".

После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было разоблачено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров усиливает влияние на оккупированный Донбасс, - Центр нацсопротивления

Кадыров Рамзан (801) критика (233) убийство (6476) Швеция (998)


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Топ комментарии
+41
Рамзанка Диров-мерзенний серливий шакал...
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05.12.2022 10:16
+28
жесть,только недавно смотрел интервью этого человека,где он создавал в Европе политическую партию Свободной Ичкерии...
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05.12.2022 10:15
+26
Позор западным спецслужбам, это уже не первое убийство, а они не чешутся. Ведь известно об угрозах, плюс идет война в Украине.
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05.12.2022 10:18
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жесть,только недавно смотрел интервью этого человека,где он создавал в Европе политическую партию Свободной Ичкерии...
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05.12.2022 10:15 Ответить
Рамзанка Диров-мерзенний серливий шакал...
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05.12.2022 10:16 Ответить
R.I.P.

"рашка є альтернативою спонсора терроризму"
Е.Блінкин
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05.12.2022 10:18 Ответить
Позор западным спецслужбам, это уже не первое убийство, а они не чешутся. Ведь известно об угрозах, плюс идет война в Украине.
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05.12.2022 10:18 Ответить
Совсем размякли на соссийских дотациях, мЯкушки вареные. Рабсианские любители шпилей чувствуют себя в Европа как дома.
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05.12.2022 10:21 Ответить
а, я его знаю, я его часто в тиктоке видел.

кадыровцы убили.

а имеют ли право кадыровцы убивать человека на территории другой страны, гражданина швеции.

пусть нам швеция ракеты передаст, мы по кадырову запустим.
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05.12.2022 10:19 Ответить
Дуже погано працюють спецслужби Швеції які дозволили цьому статися.
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05.12.2022 10:22 Ответить
Таке враження, що шведи болт забили на безпеку. У них тут 10 років пара кацапських шпигунів жила, крали військові технології, і тільки недавно арештували їх. І це далеко не один такий скандал🙁
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05.12.2022 10:37 Ответить
Ось у цьому і є перевага терористів, вони можуть вбивати людей у будь-якій країні, незважаючи на світову реакцію на ці теракти. Може вже час відкрито створити підрозділи спеціальніх завдань по знищенню ворогів по усьому світові та використати у цьому досвід Ізраїлю?
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05.12.2022 10:36 Ответить
Кілька виродків тероризують увесь світ, чому спецслужби просто не знищать їх??
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05.12.2022 10:39 Ответить
Первое типа спецподразделение по политическим убийствах за бугром было создано в дохлом Сссре ещё при Феликсе Дзержинском незадолго до его внезапной смерти в 1926 году...
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05.12.2022 10:41 Ответить
Неїмовірно хілий Запад..Нікого не взмозі захистити. Напустив к собі рф-террорістів. Скільки вони вже вбили людей в них!!Говорливі Голови . Вони навіть поляків не взмозі захистити. Україні зараз і на майбутне планомірно роблять снарядно-ракетний голодомор. Діти і наши Захисники гінуть по їх жадібності і торгашескому відношенні до кремляі. Спонсіруют кремль доллярами,щоб війна була вічною...
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05.12.2022 10:47 Ответить
Нагадаю, що попередній невдалий замах був здійснений за допомоги молотка коли Тумсо спав. Взагалі не русіш швайне метод...
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05.12.2022 10:47 Ответить
Жаль Тумсо. Умный и смелый был человек. Шайтан Кадыров должен за это ответить.
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05.12.2022 10:47 Ответить
З великої літери ???.
Він овцейоб - кадирка
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05.12.2022 12:45 Ответить
Ахмет Закаев прилетал из Британии недавно в Киев...,неосторожно в общем то...,крысы путлера лезут во все щели и дыры...
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05.12.2022 10:50 Ответить
Швеція пішла на поступки туркам з приводу захисту інакомислячих, через вступ у НАТО. Туркам насамперед важливі були курдськи організації, але рикошетом вдарило і по іншим правозахисним напрямам. Скористались цім спецбанди москвабаду. Можливо будуть інші сумні новини.
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05.12.2022 11:10 Ответить
Кадирівські овцей@би в Швеції змогли провернути свої справи? Та ну нах.Чи Європа зовсім деградувала,чи це схоже на операцію прикриття.
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05.12.2022 11:39 Ответить
Имеем на лицо полный провал европейских спецслужб. Всякая сволочь шастает как у себя дома.
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05.12.2022 11:45 Ответить
а что ты сделаешь если среди тех же тысяч беженцев с кавказа куча засланных спящих консерв
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05.12.2022 14:36 Ответить
гниди тільки так убивати вміють
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05.12.2022 12:53 Ответить
Чечнцам надо бы Чечню освободить от кацапов , пока арки дохнуть в Україні .
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05.12.2022 13:05 Ответить
вот уроды кадыровские - правильный нохче был
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05.12.2022 14:35 Ответить
в одному з телеграм-каналів прихильників невизнаної Ічкерії
агов! редактори, ким не невизнаної? виправляйте!
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05.12.2022 16:17 Ответить
 
 