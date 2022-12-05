В Швеции убили критикующего Кадырова чеченского оппозиционного блогера Абдурахманова

Критика Рамзана Кадырова, чеченского оппозиционного блоггера Тумсо Абдурахманова убили в Швеции.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию соратников блоггера, передает Цензор.НЕТ.

Оппозиционное движение "Адат", выступающее "против геноцида чеченского народа, за его объединение и деоккупацию Чечни", сообщило, что слухи о смерти Абдурахманова оказались правдивыми.

"Мы вели несколько дней и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. Сначала никак не могли поверить в случившееся, но на нынешнем этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат, Мухаммад, был спрятан спецслужбами", - говорится в сообщении движения в Телеграмм- канале.

Правоохранительные органы Швеции эту информацию пока не комментировали.

Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов, живущие в Швеции, перестали выходить на связь, о чем стало известно 2 декабря. Тогда же появилось сообщение, что блоггера могли убить. Неподтвержденная информация об убийстве Тумсо Абдурахманова появилась в одном из телеграмм-каналов поклонников непризнанной Ичкерии. В публикации приводится переписка с пользовательницей инстаграммы, которая сообщила об этом, из ее слов следует, что она соседка Абдурахманова.

Последняя запись Тумсо Абдурахманова в его телеграмм-канале была опубликована вечером 30 ноября.

В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападающего и вызвать полицию. Приговор по делу вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России, получили по 10 лет заключения. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".

После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было разоблачено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.

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