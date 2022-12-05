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Новини
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У Швеції вбили чеченського опозиційного блогера Абдурахманова, який критикував Кадирова

абдурахманов,тумсо

Критика Рамзана Кадирова, чеченського опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова вбили у Швеції.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на інформацію соратників блогера, передає Цензор.НЕТ.

Опозиційний Кадирову рух "Адат", що виступає "проти геноциду чеченського народу, за його об'єднання і деокупацію Чечні", повідомив, що чутки про смерть Абдурахманова виявилися правдивими.

"Ми протягом кількох днів вели і ведемо своє внутрішнє розслідування про вбивство Тумсо. Спочатку ніяк не могли повірити в те, що трапилося, але на нинішньому етапі ми, як побажав Всевишній Аллах, маємо достатньо інформації, що підтверджує його загибель, а його брат, Мухаммад, був схований спецслужбами", - ідеться в повідомленні руху в Телеграм-каналі.

Правоохоронні органи Швеції цю інформацію поки що не коментували.

Тумсо Абдурахманов і його брат, правозахисник Мухаммад Абдурахманов, які живуть у Швеції, перестали виходити на зв'язок, про що стало відомо 2 грудня. Тоді ж з'явилися повідомлення, що блогера могли вбити. Непідтверджена інформація про вбивство Тумсо Абдурахманова з'явилася в одному з телеграм-каналів прихильників невизнаної Ічкерії. У публікації наводиться листування з користувачкою інстаграма, яка повідомила про це, з її слів випливає, що вона є сусідкою Абдурахманова.

Останній наразі запис Тумсо Абдурахманова в його телеграм-каналі було опубліковано ввечері 30 листопада.

У лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах у його квартирі у Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника і викликати поліцію. Вирок у справі було винесено в січні 2021 року. Засуджені - громадяни Росії, отримали по 10 років ув'язнення. Конкретних замовників злочину встановлено не було, але прокурор на суді заявляв, що "сліди вказують на Грозний".

Після винесення вироку у справі про напад на Тумсо Абдурахманова було викрито замах на його брата Мухаммада в Німеччині. За словами правозахисника, організацію його вбивства було доручено Парудді Едельгерієву, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський "став жертвою пропаганди", - Кадиров

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) критика (88) вбивство (3086) Швеція (953)


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Топ коментарі
+41
Рамзанка Диров-мерзенний серливий шакал...
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05.12.2022 10:16
+28
жесть,только недавно смотрел интервью этого человека,где он создавал в Европе политическую партию Свободной Ичкерии...
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05.12.2022 10:15
+26
Позор западным спецслужбам, это уже не первое убийство, а они не чешутся. Ведь известно об угрозах, плюс идет война в Украине.
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05.12.2022 10:18
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жесть,только недавно смотрел интервью этого человека,где он создавал в Европе политическую партию Свободной Ичкерии...
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05.12.2022 10:15 Відповісти
Рамзанка Диров-мерзенний серливий шакал...
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05.12.2022 10:16 Відповісти
R.I.P.

"рашка є альтернативою спонсора терроризму"
Е.Блінкин
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05.12.2022 10:18 Відповісти
Позор западным спецслужбам, это уже не первое убийство, а они не чешутся. Ведь известно об угрозах, плюс идет война в Украине.
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05.12.2022 10:18 Відповісти
Совсем размякли на соссийских дотациях, мЯкушки вареные. Рабсианские любители шпилей чувствуют себя в Европа как дома.
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05.12.2022 10:21 Відповісти
а, я его знаю, я его часто в тиктоке видел.

кадыровцы убили.

а имеют ли право кадыровцы убивать человека на территории другой страны, гражданина швеции.

пусть нам швеция ракеты передаст, мы по кадырову запустим.
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05.12.2022 10:19 Відповісти
Дуже погано працюють спецслужби Швеції які дозволили цьому статися.
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05.12.2022 10:22 Відповісти
Таке враження, що шведи болт забили на безпеку. У них тут 10 років пара кацапських шпигунів жила, крали військові технології, і тільки недавно арештували їх. І це далеко не один такий скандал🙁
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05.12.2022 10:37 Відповісти
Ось у цьому і є перевага терористів, вони можуть вбивати людей у будь-якій країні, незважаючи на світову реакцію на ці теракти. Може вже час відкрито створити підрозділи спеціальніх завдань по знищенню ворогів по усьому світові та використати у цьому досвід Ізраїлю?
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05.12.2022 10:36 Відповісти
Кілька виродків тероризують увесь світ, чому спецслужби просто не знищать їх??
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05.12.2022 10:39 Відповісти
Первое типа спецподразделение по политическим убийствах за бугром было создано в дохлом Сссре ещё при Феликсе Дзержинском незадолго до его внезапной смерти в 1926 году...
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05.12.2022 10:41 Відповісти
Неїмовірно хілий Запад..Нікого не взмозі захистити. Напустив к собі рф-террорістів. Скільки вони вже вбили людей в них!!Говорливі Голови . Вони навіть поляків не взмозі захистити. Україні зараз і на майбутне планомірно роблять снарядно-ракетний голодомор. Діти і наши Захисники гінуть по їх жадібності і торгашескому відношенні до кремляі. Спонсіруют кремль доллярами,щоб війна була вічною...
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05.12.2022 10:47 Відповісти
Нагадаю, що попередній невдалий замах був здійснений за допомоги молотка коли Тумсо спав. Взагалі не русіш швайне метод...
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05.12.2022 10:47 Відповісти
Жаль Тумсо. Умный и смелый был человек. Шайтан Кадыров должен за это ответить.
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05.12.2022 10:47 Відповісти
З великої літери ???.
Він овцейоб - кадирка
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05.12.2022 12:45 Відповісти
Ахмет Закаев прилетал из Британии недавно в Киев...,неосторожно в общем то...,крысы путлера лезут во все щели и дыры...
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05.12.2022 10:50 Відповісти
Швеція пішла на поступки туркам з приводу захисту інакомислячих, через вступ у НАТО. Туркам насамперед важливі були курдськи організації, але рикошетом вдарило і по іншим правозахисним напрямам. Скористались цім спецбанди москвабаду. Можливо будуть інші сумні новини.
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05.12.2022 11:10 Відповісти
Кадирівські овцей@би в Швеції змогли провернути свої справи? Та ну нах.Чи Європа зовсім деградувала,чи це схоже на операцію прикриття.
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05.12.2022 11:39 Відповісти
Имеем на лицо полный провал европейских спецслужб. Всякая сволочь шастает как у себя дома.
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05.12.2022 11:45 Відповісти
а что ты сделаешь если среди тех же тысяч беженцев с кавказа куча засланных спящих консерв
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05.12.2022 14:36 Відповісти
гниди тільки так убивати вміють
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05.12.2022 12:53 Відповісти
Чечнцам надо бы Чечню освободить от кацапов , пока арки дохнуть в Україні .
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05.12.2022 13:05 Відповісти
вот уроды кадыровские - правильный нохче был
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05.12.2022 14:35 Відповісти
в одному з телеграм-каналів прихильників невизнаної Ічкерії
агов! редактори, ким не невизнаної? виправляйте!
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05.12.2022 16:17 Відповісти
 
 