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Новости Война
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Залужный поздравил волонтеров: Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил волонтеров с Международным днем волонтера.

Поздравление Залужный разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы всегда рядом. Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку. Волонтеры и военные – это неразрывная, фактически родственная связь. В нашем единстве – сила и несокрушимость украинской нации. Искренне благодарю вас, дорогие волонтеры, за помощь войску!" - отмечает главнокомандующий.

По его словам, стойкость нашей обороны, освобожденные города и села, относительный, но все же мир на большей части государства – это общая заслуга.

"И наша Победа тоже будет общей! С Международным Днем волонтера!", – добавляет он.

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Залужный поздравил волонтеров: Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку 01

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Тим, хто бере до рук не зброю,
І, ризикуючи життям,
Везе солдатам гумконвої -
Рідненькі, дякуємо вам.
Хто день і ніч плете та шиє,
Тушкує, смажить та пече,
Хто нагодує, обігріє....
Від Бога волонтером є.
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05.12.2022 10:49 Ответить
Дякую волонтерам. Вони не тільки найнеобхіднішим допомагають, а й речам, які дають комфорт та піднімають настрій.

І дитячі малюнки в посилках потім ще довго зігрівають у бліндажах та шпиталях
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05.12.2022 10:58 Ответить
Слава ЗСУ...🔱❤️🖤🔱та ГенералУ Залужному 💪✊🇺🇦💪путлера в тюрягУ🦍💀
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05.12.2022 11:01 Ответить
Згоден, тільки не в тюрягу, а на гілляку......
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05.12.2022 11:28 Ответить
Путлера по стенке размазать , как каддафи или утилизировать , как Усаму бен Ладена , какая тюряга ⁉️
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05.12.2022 16:30 Ответить
Слава Богу, що ви в нас є, наші мужні, любі захисники, на чолі з генералом від Бога - Залужним! Молимось за вас!🙏🙏🙏
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05.12.2022 11:48 Ответить
Слава Честь Хвала Волонтерам ‼️❤️💙💛👍👍👍🙏🙏🙏
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05.12.2022 16:32 Ответить
 
 