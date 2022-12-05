Залужный поздравил волонтеров: Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил волонтеров с Международным днем волонтера.
Поздравление Залужный разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вы всегда рядом. Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку. Волонтеры и военные – это неразрывная, фактически родственная связь. В нашем единстве – сила и несокрушимость украинской нации. Искренне благодарю вас, дорогие волонтеры, за помощь войску!" - отмечает главнокомандующий.
По его словам, стойкость нашей обороны, освобожденные города и села, относительный, но все же мир на большей части государства – это общая заслуга.
"И наша Победа тоже будет общей! С Международным Днем волонтера!", – добавляет он.
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Тим, хто бере до рук не зброю,
І, ризикуючи життям,
Везе солдатам гумконвої -
Рідненькі, дякуємо вам.
Хто день і ніч плете та шиє,
Тушкує, смажить та пече,
Хто нагодує, обігріє....
Від Бога волонтером є.
І дитячі малюнки в посилках потім ще довго зігрівають у бліндажах та шпиталях