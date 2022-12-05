Залужный поздравил волонтеров: Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил волонтеров с Международным днем волонтера.

Поздравление Залужный разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы всегда рядом. Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку. Волонтеры и военные – это неразрывная, фактически родственная связь. В нашем единстве – сила и несокрушимость украинской нации. Искренне благодарю вас, дорогие волонтеры, за помощь войску!" - отмечает главнокомандующий.

По его словам, стойкость нашей обороны, освобожденные города и села, относительный, но все же мир на большей части государства – это общая заслуга.

"И наша Победа тоже будет общей! С Международным Днем волонтера!", – добавляет он.

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