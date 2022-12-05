Залужний привітав волонтерів: Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав волонтерів із Міжнародним днем волонтера.
Вітання Залужний розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності - сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!", - зазначає головнокомандувач.
За його словами, стійкість нашої оборони, визволені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави - це спільна заслуга.
"І наша Перемога теж буде спільною! Із Міжнародним Днем волонтера!" - додає він.
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Тим, хто бере до рук не зброю,
І, ризикуючи життям,
Везе солдатам гумконвої -
Рідненькі, дякуємо вам.
Хто день і ніч плете та шиє,
Тушкує, смажить та пече,
Хто нагодує, обігріє....
Від Бога волонтером є.
І дитячі малюнки в посилках потім ще довго зігрівають у бліндажах та шпиталях