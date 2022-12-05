Залужний привітав волонтерів: Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав волонтерів із Міжнародним днем волонтера.

Вітання Залужний розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності - сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!", - зазначає головнокомандувач.

За його словами, стійкість нашої оборони, визволені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави - це спільна заслуга.

"І наша Перемога теж буде спільною! Із Міжнародним Днем волонтера!" - додає він.

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