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Новини Війна
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Залужний привітав волонтерів: Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав волонтерів із Міжнародним днем волонтера.

Вітання Залужний розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви завжди поруч. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку. Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності - сила й незламність української нації. Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!", - зазначає головнокомандувач.

За його словами, стійкість нашої оборони, визволені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави - це спільна заслуга.

"І наша Перемога теж буде спільною! Із Міжнародним Днем волонтера!" - додає він.

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Залужний привітав волонтерів: Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку 01

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Тим, хто бере до рук не зброю,
І, ризикуючи життям,
Везе солдатам гумконвої -
Рідненькі, дякуємо вам.
Хто день і ніч плете та шиє,
Тушкує, смажить та пече,
Хто нагодує, обігріє....
Від Бога волонтером є.
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05.12.2022 10:49 Відповісти
Дякую волонтерам. Вони не тільки найнеобхіднішим допомагають, а й речам, які дають комфорт та піднімають настрій.

І дитячі малюнки в посилках потім ще довго зігрівають у бліндажах та шпиталях
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05.12.2022 10:58 Відповісти
Слава ЗСУ...🔱❤️🖤🔱та ГенералУ Залужному 💪✊🇺🇦💪путлера в тюрягУ🦍💀
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05.12.2022 11:01 Відповісти
Згоден, тільки не в тюрягу, а на гілляку......
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05.12.2022 11:28 Відповісти
Путлера по стенке размазать , как каддафи или утилизировать , как Усаму бен Ладена , какая тюряга ⁉️
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05.12.2022 16:30 Відповісти
Слава Богу, що ви в нас є, наші мужні, любі захисники, на чолі з генералом від Бога - Залужним! Молимось за вас!🙏🙏🙏
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05.12.2022 11:48 Відповісти
Слава Честь Хвала Волонтерам ‼️❤️💙💛👍👍👍🙏🙏🙏
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05.12.2022 16:32 Відповісти
 
 