Днепропетровщина переходит к менее жестким отключениям электричества, - ОВА

Сегодня Днепропетровская область переходит к менее жестким отключениям электричества. Но они будут действовать при тотальной экономии.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мы пережили больше недели экстренных обесточиваний. Не было никаких расписаний. Часто энергосистема автоматически выключала потребителей, как только не выдерживала нагрузку", - информирует он.

В настоящее время, по словам Резниченко, энергетики возвращаются в графики. Есть три очереди отключений абонентов - две будут с электричеством, одну будут обесточивать.

"В то же время очень важно экономить. Область должна вкладываться в лимиты, которые установило для нас "Укрэнерго". Иначе энергетики вынуждены будут снова отойти от графиков и вернуться к экстренным отключениям. Энергосистема все еще приходит в себя от разрушений, нанесенных российскими ракетами. Энергетики продолжают ее восстановление", – резюмирует он.

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