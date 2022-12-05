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Днепропетровщина переходит к менее жестким отключениям электричества, - ОВА

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Сегодня Днепропетровская область переходит к менее жестким отключениям электричества. Но они будут действовать при тотальной экономии.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мы пережили больше недели экстренных обесточиваний. Не было никаких расписаний. Часто энергосистема автоматически выключала потребителей, как только не выдерживала нагрузку", - информирует он.

В настоящее время, по словам Резниченко, энергетики возвращаются в графики. Есть три очереди отключений абонентов - две будут с электричеством, одну будут обесточивать.

"В то же время очень важно экономить. Область должна вкладываться в лимиты, которые установило для нас "Укрэнерго". Иначе энергетики вынуждены будут снова отойти от графиков и вернуться к экстренным отключениям. Энергосистема все еще приходит в себя от разрушений, нанесенных российскими ракетами. Энергетики продолжают ее восстановление", – резюмирует он.

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Тарифы на электроэнергию (2163) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3896)


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И в подтверждении слов воровкуватого любителя асфальта и фитнесс тренерш, на Тополе 1 вырубили свет в 1005))))
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05.12.2022 11:17 Ответить
какая линия? у меня 2 - жду к 12.00
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05.12.2022 11:19 Ответить
К стыду своему не знаю, какая у меня линия, хотя жена работник ДТЭК)))) Но по-любому лучше , чем в Одессе , Киевском районе у мамы дают свет только на ночь , в час ночи включают , утром в 9 -10 выключают.
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05.12.2022 11:28 Ответить
посмотрим- посмотрим... главное теперь очередность тоже соблюдать... чтобы всех понемногу....
спасибо энергетикам !!
а путин *****!!! был, есть и скорее б не стало!!!
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05.12.2022 11:17 Ответить
ну про ***** это без вариантов, я уже пару лет крепче сухого вина ничего не пью , но в день его смерти выжру целую бутылку вискаря, прямо напьюсь как в старые добрые времена, когда я возвращался с рейса ))))
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05.12.2022 11:30 Ответить
 
 