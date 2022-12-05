Дніпропетровщина переходить до менш жорстких відключень електрики, - ОВА
Відсьогодні Дніпропетровська область переходить до менш жорстких відключень електрики. Але вони діятимуть за умови тотальної економії.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми пережили понад тиждень екстрених знеструмлень. Не було жодних розкладів. Часто енергосистема автоматично вимикала споживачів, щойно не витримувала навантаження", - інформує він.
Нині, за словами Резніченка, енергетики повертаються до графіків. Мають три черги відключень абонентів - дві будуть з електрикою, одну знеструмлюватимуть.
"Водночас дуже важливо заощаджувати. Область має вкладатися в ліміти, які для нас встановлює "Укренерго". Iнакше енергетики змушені будуть знову відійти від графіків і повернутися до екстрених відключень. Енергосистема все ще оговтується від руйнувань, завданих російськими ракетами. Енергетики продовжують її відновлення", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
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спасибо энергетикам !!
а путин *****!!! был, есть и скорее б не стало!!!