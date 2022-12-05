УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5321 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 116 5

Дніпропетровщина переходить до менш жорстких відключень електрики, - ОВА

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Відсьогодні Дніпропетровська область переходить до менш жорстких відключень електрики. Але вони діятимуть за умови тотальної економії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми пережили понад тиждень екстрених знеструмлень. Не було жодних розкладів. Часто енергосистема автоматично вимикала споживачів, щойно не витримувала навантаження", - інформує він.

Нині, за словами Резніченка, енергетики повертаються до графіків. Мають три черги відключень абонентів - дві будуть з електрикою, одну знеструмлюватимуть.

"Водночас дуже важливо заощаджувати. Область має вкладатися в ліміти, які для нас встановлює "Укренерго". Iнакше енергетики змушені будуть знову відійти від графіків і повернутися до екстрених відключень. Енергосистема все ще оговтується від руйнувань, завданих російськими ракетами. Енергетики продовжують її відновлення", - резюмує він.

Також читайте: Завдяки запуску додаткового енергоблоку АЕС є можливість перейти до графіків стабілізаційних відключень, - експерт

Автор: 

електроенергія (6191) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3715)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И в подтверждении слов воровкуватого любителя асфальта и фитнесс тренерш, на Тополе 1 вырубили свет в 1005))))
показати весь коментар
05.12.2022 11:17 Відповісти
какая линия? у меня 2 - жду к 12.00
показати весь коментар
05.12.2022 11:19 Відповісти
К стыду своему не знаю, какая у меня линия, хотя жена работник ДТЭК)))) Но по-любому лучше , чем в Одессе , Киевском районе у мамы дают свет только на ночь , в час ночи включают , утром в 9 -10 выключают.
показати весь коментар
05.12.2022 11:28 Відповісти
посмотрим- посмотрим... главное теперь очередность тоже соблюдать... чтобы всех понемногу....
спасибо энергетикам !!
а путин *****!!! был, есть и скорее б не стало!!!
показати весь коментар
05.12.2022 11:17 Відповісти
ну про ***** это без вариантов, я уже пару лет крепче сухого вина ничего не пью , но в день его смерти выжру целую бутылку вискаря, прямо напьюсь как в старые добрые времена, когда я возвращался с рейса ))))
показати весь коментар
05.12.2022 11:30 Відповісти
 
 