Россияне подняли в воздух 14 бомбардировщиков Ту-95, - Ким
Российские оккупанты подняли в воздух 14 бомбардировщиков.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российские захватчики подняли в воздух 14 самолетов ТУ-95.
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+29 Mykola Trofimenko #544375
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+15 Ярема Стогін #545453
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+14 vigo
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Было бы желание
Скорее всего они спасаются бегством, пытаются спасти имеющиеся ещё в наличии самолеты..
Шість х-55 в бомбовідсіку, ще вісім на пілонах під крилами.
Хоча я читав про модифікацію, де сортир є…
https://m.haqqin.az/news/267881
Все інше вже історія, або буде історією.
Та що ж це таке за "Намом"??
Ну,не всі такі спеціалісти в авіації як ви.
Я,наприклад,підводник, ну... колись на підводі проїхався..)
Ну почему он вместо ГШ что то обьявляет ?
Усі вони кацапів знищують ?
"Мы, Отряд Путина (ВВХ) обращаемся к Байдену - Байден! Прекрати шутки шутить! Прекрати! Предупреждаем и требуем по-хорошему - отдай Украине все свои АТАКМС!! Не зли нас!" .
Наверное, не хватает топлива.