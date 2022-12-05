Россияне подняли в воздух 14 бомбардировщиков Ту-95, - Ким

Российские оккупанты подняли в воздух 14 бомбардировщиков.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские захватчики подняли в воздух 14 самолетов ТУ-95.

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