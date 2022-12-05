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Россияне подняли в воздух 14 бомбардировщиков Ту-95, - Ким

ту

Российские оккупанты подняли в воздух 14 бомбардировщиков.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские захватчики подняли в воздух 14 самолетов ТУ-95.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона, повреждены дома и гражданская инфраструктура

авиация (2822) россия (95381) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+29

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05.12.2022 11:44
+15
Можливо перекидають, бо бояться, об їх не розпи.дячили на аеродромах.
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05.12.2022 11:43
+14
Кім особисто повідомили?
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05.12.2022 11:41
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Кім особисто повідомили?
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05.12.2022 11:41 Ответить
23 числа все начиналось с Кима. Затем такие сообщения начали сыпаться и от других мэров и руководителей администраций.
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05.12.2022 11:47 Ответить
А может это русня - просто удирает из Энгельса?
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05.12.2022 12:29 Ответить
23 или 24?
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05.12.2022 13:09 Ответить
Что было уже не так важно, важнее то, что летит сейчас.
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05.12.2022 13:36 Ответить
В ТГ все можно найти

Было бы желание
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05.12.2022 11:52 Ответить
"Россияне подняли в воздух 14 бомбардировщиков Ту-95.."
Скорее всего они спасаются бегством, пытаются спасти имеющиеся ещё в наличии самолеты..
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05.12.2022 11:59 Ответить
на +1000 км от границы Украины.
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05.12.2022 12:08 Ответить
Ну да.. )
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05.12.2022 12:13 Ответить
Краще б було-українці підняли у повітря 14 Ту-95 ...
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05.12.2022 12:55 Ответить
ну ой напугали- полторы эскадрильи страшно ух
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05.12.2022 11:42 Ответить
Ну взагалі то, кожен літак несе від шести до чотирнадцяти ракет.
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05.12.2022 11:47 Ответить
неа 3-4
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05.12.2022 11:47 Ответить
Три х-22
Шість х-55 в бомбовідсіку, ще вісім на пілонах під крилами.
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05.12.2022 11:49 Ответить
или ха 22 или ха 55 совместить не смогли как и сортир на борту
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05.12.2022 11:54 Ответить
Там же є параша, навіщо сортир потрібен!
Хоча я читав про модифікацію, де сортир є…
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05.12.2022 11:57 Ответить
не шмогли срут в если могут в судок скопированный с судка ипонского бомбера времен войны в Великой Азии Сортир только на ту 4м был
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05.12.2022 12:01 Ответить
Дивився відео по таким літакам з сортирами на борту)) Так ось - льотчики намагаються не срати в польоті. А ті, хто висрався - у екипажі не затримуються. Літак герметичний, вентиляції не передбачено, тому посрати у тому оркованському сортирі все рівно, що навалити у кутку))).
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05.12.2022 13:29 Ответить
Ці літаки не призначені для перетину кордонів параші, вони завжди там знаходяться
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05.12.2022 12:03 Ответить
не летали -летали его свалить мог любой палубный борт из КМП кроме разве что вертибульдов и хокаев фото масса в сети ту 95 и весь авиа парк США из реактивных истребителей ну разве что там пантер и сейбров нету
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05.12.2022 12:17 Ответить
все равно смешно когда против АУГ США подымали 24 ту 95х и ап из 40 бортов ту 16
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05.12.2022 11:56 Ответить
Перемнож півтори ескадрільї на 14 крилатих ракет, які здатна нести ця кожна потвора, тоді одразу зрозумієш, треба цього боятися чи ні (14 х14 = 196).
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05.12.2022 11:48 Ответить
курво вы еще повертие в то что сей пепелац от тов Туполева 1950х тех заданий ну ну 14 х только предур он 14 х10х нести мог гугли что есть ха 10
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05.12.2022 11:52 Ответить
Боятися - тупо.
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05.12.2022 12:09 Ответить
Вблизи границ их до 40. Повредили на аэродромах беспилотниками 5 - это из потвержденного. Так как западные применять на территории кацапов нельзя. Решите загадку ЧЬИ БПЛА использовались для атаки.
https://m.haqqin.az/news/267881
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05.12.2022 11:49 Ответить
Про "западные применять на территори кацапов нельзя" - чушь собачья) Во-первых, Залужный решает куда и что применять без оглядки на посторонних, а во-вторых, история про "не применять по территории РФ" касается только договоренностей по химарсам и то, в дипломатическом поле. По сути, это было дипломатическое демонстративное бла-бла, чтобы заткнуть росиянскую пропаганду, не более.
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05.12.2022 12:02 Ответить
Возможно. К ночи посмотрим, что и как. Максимум завтра будет ясно чем там отработали.
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05.12.2022 15:23 Ответить
Можливо перекидають, бо бояться, об їх не розпи.дячили на аеродромах.
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05.12.2022 11:43 Ответить
Уже бьют с ночи. Несколько подорваны.
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05.12.2022 11:51 Ответить
Було б супер!
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05.12.2022 11:53 Ответить
-2 борта а это невосполнимые потери ту 95й престали клепать на стапель с 70х годов прошлого века а так с 2014 го года они с 2 этими они просрали уже 6 бортов Сравнивать с Намом бессмысленно то 70е кода б 52 коврово с высоты бомомбомил Ханой
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05.12.2022 11:58 Ответить
Взагалі то, єдиний бомбардувальник, який зараз серійно виготовляється в параші, це Су-34.
Все інше вже історія, або буде історією.
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05.12.2022 12:07 Ответить
ну су 34 сбивали даже старыми стрелами
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05.12.2022 12:19 Ответить
Шановні Шимус та містер Сміт!
Та що ж це таке за "Намом"??
Ну,не всі такі спеціалісти в авіації як ви.
Я,наприклад,підводник, ну... колись на підводі проїхався..)
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05.12.2022 12:29 Ответить
там где дикие гуки с Ваньками воровали кобру из Лаоса и гнали ее к тов Хо на 1400 км на одной заправке и где по байко рузге КМП бросал злые черные винтовки м 16 и брал скрепные ак-47 из чайны в руки Вьетнам это с 1963го по 75й
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05.12.2022 13:39 Ответить
Вот! Совсем другое дело!
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05.12.2022 15:05 Ответить
Там больше, должно быть. Ждут буквально сейчас в эфире снимки со спутников. Плюс хранилище топлива на аэродроме.
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05.12.2022 12:04 Ответить
Маю надію, що це не атака, а драп на колишні аеродроми їхнього базування у Кіпєлово або Сєвєроморськ, після атаки наших дронів.
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05.12.2022 11:43 Ответить
Очень похоже
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05.12.2022 12:26 Ответить

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05.12.2022 11:44 Ответить
Пида***сы кацапские. Единственное радует что сегодня на два меньше.
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05.12.2022 11:45 Ответить
а кто такой КИМ ???
Ну почему он вместо ГШ что то обьявляет ?
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05.12.2022 11:45 Ответить
Мабуть тому що ГШ взагалі не оголошеннями займається, а кацапів знищує?
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05.12.2022 12:12 Ответить
в ГШ є і прес-лужба і завхоз і прибиральниці i вахтьор
Усі вони кацапів знищують ?
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05.12.2022 12:37 Ответить
Військово-цивільна адміністрація знаходиться у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України. Це відповідь для тих, хто не знає, "хто такий Кім".
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05.12.2022 13:14 Ответить
креатура - слуги наріда
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05.12.2022 14:02 Ответить
кто такой ким? хайпожор зеленского который выходил с веселыми видосиками после того как разбомбили его администрацию с погибшими внутри
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05.12.2022 14:14 Ответить
Кім головний розвідник.
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05.12.2022 11:46 Ответить
Кім - голова військової адміністрації прифронтової Миколаєвської області, якому завжди доповідають військові про ситуацію з пусками ракет або вилітом ракетоносіїв. Він завжди терміново розміщає цю інформацію у телеграм-каналі адміністрації, а також через систему термінових повідомлень.
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05.12.2022 11:53 Ответить
А Кім у нас управляє ситемами ППО чи ПРО?А якщо є загроза ракетних ударів то в містах вмикають ситеми оповіщення -СИРЕНИ.А самопіарщик Кім тут до чого?Він що відповідальний за ввімкнення сирен на всій території України?
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05.12.2022 12:11 Ответить
Ну як для тих жеж криворіжців, більш ефективно слідкувати за повідомленнями Кіма, ніж чекати сірени від вілкула.
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05.12.2022 12:14 Ответить
А чому тільки криворіжців?Та вся Україна стежить лише за повідомленнями Кіма ,і зовсім не звертає уваги на виття якихось сирен .
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05.12.2022 13:03 Ответить
Бо в мене в Києві сирени є, а у моїх родичів в Кривому нема. Хто там не звертає уваги, то вже їх проблеми.
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05.12.2022 13:16 Ответить
в Киеве сирен давно уже не слышал хотя прилеты были
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05.12.2022 14:15 Ответить
судячи з того,що завтра буде відмічатися День Збройних Сил України, це підготовка напевно,а завтра може бути повна задниця...
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05.12.2022 11:48 Ответить
прям баимся,баимся__))))еще скажи что зря аеродромы бомбили и что они будут теперь мстить******** если должно прилететь прилетит от судьбы не уйдешь,а так верим в пво,насамы айрисы+ посмотрим на эти зрк хоук что прислали какие они на деле.мне на електричество *******,газовая плита павербанки,а водой можно и холодной помытья главное чтоб русня горела
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05.12.2022 12:00 Ответить
если при -10 на улице у тебя не будет электричества хотя бы часов 12 то ты уже будешь собирать чемоданы и искать место где можно хотя бы немножко согреться, это пока не почувствуешь это в реальности сидя на диване можно расказывать как тебе ***** и какой ты большой молодец, когда же это все произойдет ты долго думать не будешь,а аж бегом будешь свливать туда где можно согрется
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05.12.2022 12:44 Ответить
Це актуально тільки для хрущовок без утеплення. Наприклад при тих умовах, що ти навів, я навіть рипатися не буду, тому що в мене за цей час температура в хаті впаде з 24 до 22)
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05.12.2022 13:19 Ответить
Не сміши, у мене зараз температура в квартирі 16.4, і це при тому,що на вулиці зараз від 0 і до +1 градуса. Світло відключається на 10 годин в день, а будинок збудований в 2015 році. Котел коли є світло працює на повну.
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05.12.2022 13:34 Ответить
ты гонишь беса в Киеве уже несколько дней температура -3 днем -7 ночью в квартире не 16 градусов а градусов 12-ть отопление еле еле без одежды спать невозможно никто никуда не бежит
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05.12.2022 14:18 Ответить
Деточко, то вы не спали у казарме при -20 градусов месяцами и на улице. Я типе расскажу патом если захочешь.
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05.12.2022 13:45 Ответить
шо ты несешь? Если ты и спал при такой температуре,то простые люди у которых семьи и дети даже когда в квартирах будет +10 уже будут что то думать куда бы ехать,а ты расказываешь о -20.
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05.12.2022 13:59 Ответить
Не неси муйни ана жидкая и расплискаицца.
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05.12.2022 16:30 Ответить
Так, завтра десь черговим 300-500 кацапам буде повна задниця.
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05.12.2022 12:04 Ответить
от шоб вони їх підняли та об землю гепнули!!! всі оті іржаві корита...14 шт !!
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05.12.2022 11:53 Ответить
когда США крутили свои АУГ возле Сахалина и то Больше бортов подымали в СССР за каждым авианосцем закреплен был целый полк из ту 95х плюс еще скоко там ту 16х а вот так это в небе было ф и медведь
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05.12.2022 12:09 Ответить
Передислокація ? .
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05.12.2022 11:54 Ответить
ПВО нужно приготовиться сбивать ракеты. Если не в этот раз, то в следующий
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05.12.2022 11:56 Ответить
Політати над своєю сраною Костромою та запустити ракету по Україні. Оце "герої" *****.🤦
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05.12.2022 11:57 Ответить
Треба ці всі літаки знищити або на землі або в повітрі.
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05.12.2022 12:00 Ответить
Шкода що нічим "приземлити" тих пташок!
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05.12.2022 12:02 Ответить
Чого ж це нічим? Вночі пару приземлили назавжди.
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05.12.2022 12:05 Ответить
вот бляха муха всегда возникает вопрос к многостаночникам - управляем губернией или самолетом? кто дал ему полномочия звездеть об этом... есть Генштаб, Главком... так нет же... многостаночник он и в Николаеве многостаночник...
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05.12.2022 12:03 Ответить
А причем тут вообще Генштаб к "звездеть"?
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05.12.2022 12:07 Ответить
опа пока ваньки сцуть в небе нарыл такое 114 и хариер перхвать медведь
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05.12.2022 12:11 Ответить
Не слишком ли много ТУ-95 у Рашки осталось? Пора организовать контрабанду украинского курева в Рашку.
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05.12.2022 12:12 Ответить
Первая партия уже доехала, принимайте работу.
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05.12.2022 12:15 Ответить
и ПО поводу вот ту и ф106й
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05.12.2022 12:22 Ответить
В воздухе 14 Ту-95, а тревога не объявлена. Значит сбежали с аэродрома в опасении повторного удара. А ракеты для них наверняка остались на аэродроме. И технари там. Значит кто-то завез американские тактические беспилотники вместе с редиской в Саратов...
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05.12.2022 12:51 Ответить
Можуть добить рештки енергосистеми... Усе в Божих руках
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05.12.2022 13:02 Ответить
якби могли - давно б добили.
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05.12.2022 13:28 Ответить
Не было никаких БПЛА. НЕ БЫЛО. Просто летчик рф чихнул в полете, от тряски отцепилась его ракета и упала на аэродром. Трагическая случайность, ну а рукожопость "русских" и так всем известна.
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05.12.2022 13:20 Ответить
Ну що - раз вже в нас з'явилась зброя, яка дістає на 1 000 км, то які можуть бути заперечення про надання для ЗСУ ATACMS-ів?! Ескалація, Бідон?

"Мы, Отряд Путина (ВВХ) обращаемся к Байдену - Байден! Прекрати шутки шутить! Прекрати! Предупреждаем и требуем по-хорошему - отдай Украине все свои АТАКМС!! Не зли нас!" .
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05.12.2022 13:41 Ответить
сам ты бидон кацапский - не позорься тролль
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05.12.2022 14:21 Ответить
На территорию Украины Ту-95 не залетают.
Наверное, не хватает топлива.
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05.12.2022 13:52 Ответить
нет наоборот - слишком много желтого "топлива" в памперсах
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05.12.2022 14:22 Ответить
 
 