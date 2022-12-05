Росіяни підняли у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, - Кім
Російські окупанти підняли у повітря 14 бомбардувальників.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, російські загарбники підняли у повітря 14 літаків ТУ-95.
Топ коментарі
+29 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар05.12.2022 11:44
+15 Ярема Стогін #545453
показати весь коментар05.12.2022 11:43
+14 vigo
показати весь коментар05.12.2022 11:41
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Было бы желание
Скорее всего они спасаются бегством, пытаются спасти имеющиеся ещё в наличии самолеты..
Шість х-55 в бомбовідсіку, ще вісім на пілонах під крилами.
Хоча я читав про модифікацію, де сортир є…
https://m.haqqin.az/news/267881
Все інше вже історія, або буде історією.
Та що ж це таке за "Намом"??
Ну,не всі такі спеціалісти в авіації як ви.
Я,наприклад,підводник, ну... колись на підводі проїхався..)
Ну почему он вместо ГШ что то обьявляет ?
Усі вони кацапів знищують ?
"Мы, Отряд Путина (ВВХ) обращаемся к Байдену - Байден! Прекрати шутки шутить! Прекрати! Предупреждаем и требуем по-хорошему - отдай Украине все свои АТАКМС!! Не зли нас!" .
Наверное, не хватает топлива.