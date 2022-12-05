Росіяни підняли у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, - Кім

Російські окупанти підняли у повітря 14 бомбардувальників.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські загарбники підняли у повітря 14 літаків ТУ-95.

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