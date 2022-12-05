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Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

фінляндія

Правительство страны 5 декабря внесло в парламент предложение о вступлении Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что было получено около 1,6 тысяч мнений.

"Финляндия может присоединиться к Североатлантическому договору и стать членом НАТО, когда все страны-члены НАТО ратифицируют присоединение Финляндии. В настоящее время 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Ратификация Турцией и Венгрией все еще ожидается. Законодательно, парламент может рассмотреть предложение правительства до того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протокол о вступлении Финляндии. После того, как парламент рассмотрит предложение, президент республики примет решение о вступлении Финляндии в НАТО", - говорится в сообщении.

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НАТО (9963) Финляндия (956) членство в НАТО (1506)


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Слава Маршалу Маннергейму 💪✊ победившему три раза советских бандитов Сралина 👍
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05.12.2022 13:10 Ответить
Супер !!! Слава героїчному народу суомі що дав доброї 3.14зди червоножопим комуно-нацистам !!! Слава Героїю незалежної Фінляндії генералу Густаву фон-Манергейму !!!
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05.12.2022 13:44 Ответить
Нато розширилось аж до границь сросії ) спецоперація іде за планом)))
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05.12.2022 14:07 Ответить
 
 