Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Правительство страны 5 декабря внесло в парламент предложение о вступлении Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что было получено около 1,6 тысяч мнений.

"Финляндия может присоединиться к Североатлантическому договору и стать членом НАТО, когда все страны-члены НАТО ратифицируют присоединение Финляндии. В настоящее время 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Ратификация Турцией и Венгрией все еще ожидается. Законодательно, парламент может рассмотреть предложение правительства до того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протокол о вступлении Финляндии. После того, как парламент рассмотрит предложение, президент республики примет решение о вступлении Финляндии в НАТО", - говорится в сообщении.

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