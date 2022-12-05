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Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО

фінляндія

Уряд країни 5 грудня вніс до парламенту пропозицію про вступ Фінляндії до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що було отримано близько 1,6 тисячі думок.

"Фінляндія може приєднатися до Північноатлантичного договору та стати членом НАТО, коли всі країни-члени НАТО ратифікують приєднання Фінляндії. Наразі 28 із 30 країн-членів НАТО ратифікували вступ Фінляндії. Ратифікація Туреччиною та Угорщиною все ще очікується. Законодавчо парламент може розглянути пропозицію уряду до того, як усі країни-члени НАТО ратифікують протокол про вступ Фінляндії. Після того як парламент розгляне пропозицію, президент республіки прийме рішення про вступ Фінляндії до НАТО", - йдеться в повідомленні.

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НАТО (6439) Фінляндія (1304) членство в НАТО (1719)


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Слава Маршалу Маннергейму 💪✊ победившему три раза советских бандитов Сралина 👍
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05.12.2022 13:10 Відповісти
Супер !!! Слава героїчному народу суомі що дав доброї 3.14зди червоножопим комуно-нацистам !!! Слава Героїю незалежної Фінляндії генералу Густаву фон-Манергейму !!!
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05.12.2022 13:44 Відповісти
Нато розширилось аж до границь сросії ) спецоперація іде за планом)))
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05.12.2022 14:07 Відповісти
 
 