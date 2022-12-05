Уряд Фінляндії вніс до парламенту законопроєкт про вступ до НАТО

Уряд країни 5 грудня вніс до парламенту пропозицію про вступ Фінляндії до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що було отримано близько 1,6 тисячі думок.

"Фінляндія може приєднатися до Північноатлантичного договору та стати членом НАТО, коли всі країни-члени НАТО ратифікують приєднання Фінляндії. Наразі 28 із 30 країн-членів НАТО ратифікували вступ Фінляндії. Ратифікація Туреччиною та Угорщиною все ще очікується. Законодавчо парламент може розглянути пропозицію уряду до того, як усі країни-члени НАТО ратифікують протокол про вступ Фінляндії. Після того як парламент розгляне пропозицію, президент республіки прийме рішення про вступ Фінляндії до НАТО", - йдеться в повідомленні.

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