За прошедшие сутки пиротехники обезвредили более 350 взрывоопасных предметов. ИНФОГРАФИКА

Пиротехнические подразделения ГСЧС за прошедшие сутки обезвредили 357 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС Украины.

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекали 88 раз к выполнению задач по разминированию. Выявлены, изъяты и обезврежены 357 взрывоопасных предметов. Обследована территория площадью 39 гектар", - сообщили в службе.

Около 300 тыс. взрывоопасных предметов обезврежены нашими пиротехниками с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территорию Украины.

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