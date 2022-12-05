Минулої доби піротехніки знешкодили понад 350 вибухонебезпечних предметів. ІНФОГРАФІКА
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом минулої доби знешкодили 357 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ДСНС України.
"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучали 88 разів до виконання завдань з розмінування. Виявлено, вилучено і знешкоджено 357 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 39 гектар", - повідомили у службі.
Майже 300 тис. вибухонебезпечних предметів знешкоджено нашими піротехніками з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України.
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