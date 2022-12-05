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Новости Война
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В Полтавской области работает ПВО

ппо

Сейчас на Полтавщине работает ПВО, по всей Украине, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога. Зафиксированы массированные пуски вражеских ракет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"На Полтавщине работает ПВО. Будьте в укрытиях!", - говорится в сообщении.

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ПВО (2715) ракеты (3556) Полтавская область (1145)


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Топ комментарии
+9
В районі Кременчука багато вибухів , але схоже на ППО . Бачив щойно вибух в небі і три сліди від ракет ППО . Щось збивають . Електрика поки що є .. . Значить ще не влучили .
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05.12.2022 14:10
+4
Макс, тримайтесь там!.
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05.12.2022 14:15
+4
Вибухи припинились , світло є ... Слава ЗСУ !! .
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05.12.2022 14:36
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05.12.2022 14:04 Ответить
В районі Кременчука багато вибухів , але схоже на ППО . Бачив щойно вибух в небі і три сліди від ракет ППО . Щось збивають . Електрика поки що є .. . Значить ще не влучили .
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05.12.2022 14:10 Ответить
Макс, тримайтесь там!.
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05.12.2022 14:15 Ответить
Електрика є. Диму поки що не видно. Значить добре.
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05.12.2022 14:31 Ответить
Вибухи припинились , світло є ... Слава ЗСУ !! .
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05.12.2022 14:36 Ответить
Слава Богу
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05.12.2022 17:19 Ответить
це далеко не у нас, слава Богу..
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05.12.2022 14:32 Ответить
та на ГЭС летели
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05.12.2022 15:15 Ответить
Ракет було багато, літали над головою. ППО працювало добре, бачив три збитих впало ( кажуть збили біля 7 шт), але перші мабуть пропустили, бо після прольоту вдалині було чути два вибухи.
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05.12.2022 15:55 Ответить
Атаку, звісно, готували довго, але почалася вона через напад дронів, адже авіація стояла споряджена ракетами. Якби поцілили в одну, там би все рознесло. Це гарна новина, бо готувалось одночасно ще щось атакувать
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05.12.2022 17:18 Ответить
 
 