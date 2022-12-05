В Полтавской области работает ПВО
Сейчас на Полтавщине работает ПВО, по всей Украине, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога. Зафиксированы массированные пуски вражеских ракет.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"На Полтавщине работает ПВО. Будьте в укрытиях!", - говорится в сообщении.
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