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Новини Війна
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На Полтавщині працює ППО

ппо

Наразі на Полтавщині працює ППО, по всій Україні, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано масовані пуски ворожих ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На Полтавщині працює ППО. Будьте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У низці областей України оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Автор: 

ППО (3182) ракети (4022) Полтавська область (1105)


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Топ коментарі
+9
В районі Кременчука багато вибухів , але схоже на ППО . Бачив щойно вибух в небі і три сліди від ракет ППО . Щось збивають . Електрика поки що є .. . Значить ще не влучили .
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05.12.2022 14:10
+4
Макс, тримайтесь там!.
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05.12.2022 14:15
+4
Вибухи припинились , світло є ... Слава ЗСУ !! .
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05.12.2022 14:36
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Запорожье - три.
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05.12.2022 14:04 Відповісти
В районі Кременчука багато вибухів , але схоже на ППО . Бачив щойно вибух в небі і три сліди від ракет ППО . Щось збивають . Електрика поки що є .. . Значить ще не влучили .
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05.12.2022 14:10 Відповісти
Макс, тримайтесь там!.
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05.12.2022 14:15 Відповісти
Електрика є. Диму поки що не видно. Значить добре.
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05.12.2022 14:31 Відповісти
Вибухи припинились , світло є ... Слава ЗСУ !! .
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05.12.2022 14:36 Відповісти
Слава Богу
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05.12.2022 17:19 Відповісти
це далеко не у нас, слава Богу..
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05.12.2022 14:32 Відповісти
та на ГЭС летели
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05.12.2022 15:15 Відповісти
Ракет було багато, літали над головою. ППО працювало добре, бачив три збитих впало ( кажуть збили біля 7 шт), але перші мабуть пропустили, бо після прольоту вдалині було чути два вибухи.
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05.12.2022 15:55 Відповісти
Атаку, звісно, готували довго, але почалася вона через напад дронів, адже авіація стояла споряджена ракетами. Якби поцілили в одну, там би все рознесло. Це гарна новина, бо готувалось одночасно ще щось атакувать
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05.12.2022 17:18 Відповісти
 
 