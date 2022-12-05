Наразі на Полтавщині працює ППО, по всій Україні, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано масовані пуски ворожих ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На Полтавщині працює ППО. Будьте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

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