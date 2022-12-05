УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5338 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 387 18

У низці областей України оголошено повітряну тривогу (оновлено)

тривога

На сході України оголошено повітряну тривогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua.

Станом на 12:55 повітряну тривогу оголошено на сході України, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Станом на 13:30 тривога поширилась центральні та південні області.

В Одеській ОВА повідомили про пуски ракет.

Також читайте: Після призначення Суровікіна тактика окупантів змінилася, збільшилась кількість ракетних ударів, - Сирський

У низці областей України оголошено повітряну тривогу 01

Автор: 

повітря (165)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
ты смотри как 3.14дарасы обиделись за саратов и рязань. горите в аду, все. от мала до велика
показати весь коментар
05.12.2022 13:33
+5
Тривоги одна за одною.
показати весь коментар
05.12.2022 13:01
+2
Только у южных? Рашисты если обстреливают так всю Украину
показати весь коментар
05.12.2022 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тривоги одна за одною.
показати весь коментар
05.12.2022 13:01 Відповісти
Только у южных? Рашисты если обстреливают так всю Украину
показати весь коментар
05.12.2022 13:05 Відповісти
Східних, а не "южних".
показати весь коментар
05.12.2022 13:06 Відповісти
Та вже в усіх, окрім західних областей та Криму
показати весь коментар
05.12.2022 13:27 Відповісти
Если бы сегодня не зафигачили беспилотниками на аэродромах каазламордии несколько ту-95, то тревога была бы по всей Украине.
показати весь коментар
05.12.2022 13:35 Відповісти
У Закарпатті тревога, то пиво буде з неба чи шо...?
показати весь коментар
05.12.2022 14:07 Відповісти
Подивіться на час мого допису. Тоді на західній ще не було
показати весь коментар
05.12.2022 14:10 Відповісти
Уже и в Киеве.
показати весь коментар
05.12.2022 13:21 Відповісти
Сообщают о 5 пусках (20 ракет)
Максим Марченко призвал жителей области немедленно пройти в укрытие из-за пусков российских ракет

Также появилась информация, что ракеты вошли в воздушное пространство Украины
показати весь коментар
05.12.2022 13:31 Відповісти
ты смотри как 3.14дарасы обиделись за саратов и рязань. горите в аду, все. от мала до велика
показати весь коментар
05.12.2022 13:33 Відповісти
самі себе обстріляли крилатою ракетою. аналізуйте відео
показати весь коментар
05.12.2022 13:47 Відповісти
там летить об'єкт з швидкістю дозвукової ракети. у нас вже всі 'експерти' зоанку дурню понаписували
показати весь коментар
05.12.2022 13:49 Відповісти
Новый Украинский беспилотник

Реактивный

О нем говорили ранее
показати весь коментар
05.12.2022 13:52 Відповісти
там вибух був на півтони мінімум. провокація
показати весь коментар
05.12.2022 14:08 Відповісти
Может это у них такой сигнал к началу атаки
Епнули по своей базе значит "на взлет"
показати весь коментар
05.12.2022 14:44 Відповісти
у них ППО нема біля стратегічних аеродромів?
показати весь коментар
05.12.2022 14:10 Відповісти
тож саратов. хрен знает где. зачем там пво
показати весь коментар
05.12.2022 14:35 Відповісти
Наши невидимки уничтожают в небе кацапоракеты... Тока шо возле Одессы - несколько мощных объемных взрывов в небе.
показати весь коментар
05.12.2022 14:28 Відповісти
 
 