У низці областей України оголошено повітряну тривогу (оновлено)

На сході України оголошено повітряну тривогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua.

Станом на 12:55 повітряну тривогу оголошено на сході України, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Станом на 13:30 тривога поширилась центральні та південні області.

В Одеській ОВА повідомили про пуски ракет.

Також читайте: Після призначення Суровікіна тактика окупантів змінилася, збільшилась кількість ракетних ударів, - Сирський