У низці областей України оголошено повітряну тривогу (оновлено)
На сході України оголошено повітряну тривогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua.
Станом на 12:55 повітряну тривогу оголошено на сході України, а саме у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Станом на 13:30 тривога поширилась центральні та південні області.
В Одеській ОВА повідомили про пуски ракет.
Топ коментарі
+13 DemianBond #460737
показати весь коментар05.12.2022 13:33
+5 5 копійок
показати весь коментар05.12.2022 13:01
+2 Valter Valter
показати весь коментар05.12.2022 13:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Максим Марченко призвал жителей области немедленно пройти в укрытие из-за пусков российских ракет
Также появилась информация, что ракеты вошли в воздушное пространство Украины
Реактивный
О нем говорили ранее
Епнули по своей базе значит "на взлет"