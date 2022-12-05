Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)

На востоке Украины объявлена воздушная тревога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сервиса alerts.in.ua.

По состоянию на 12:55 воздушная тревога объявлена на востоке Украины, а именно в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

По состоянию на 13.30 тревога распространилась центральные и южные области.

В Одесской ОВА сообщили о пусках ракет.

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