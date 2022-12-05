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Новости Война
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Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)

тривога

На востоке Украины объявлена воздушная тревога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сервиса alerts.in.ua.

По состоянию на 12:55 воздушная тревога объявлена на востоке Украины, а именно в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

По состоянию на 13.30 тревога распространилась центральные и южные области.

В Одесской ОВА сообщили о пусках ракет.

Читайте: После назначения Суровикина тактика оккупантов изменилась, увеличилось количество ракетных ударов, - Сырский

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога 01

воздух (173)


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Топ комментарии
+13
ты смотри как 3.14дарасы обиделись за саратов и рязань. горите в аду, все. от мала до велика
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05.12.2022 13:33
+5
Тривоги одна за одною.
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05.12.2022 13:01
+2
Только у южных? Рашисты если обстреливают так всю Украину
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05.12.2022 13:05
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Тривоги одна за одною.
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05.12.2022 13:01 Ответить
Только у южных? Рашисты если обстреливают так всю Украину
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05.12.2022 13:05 Ответить
Східних, а не "южних".
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05.12.2022 13:06 Ответить
Та вже в усіх, окрім західних областей та Криму
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05.12.2022 13:27 Ответить
Если бы сегодня не зафигачили беспилотниками на аэродромах каазламордии несколько ту-95, то тревога была бы по всей Украине.
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05.12.2022 13:35 Ответить
У Закарпатті тревога, то пиво буде з неба чи шо...?
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05.12.2022 14:07 Ответить
Подивіться на час мого допису. Тоді на західній ще не було
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05.12.2022 14:10 Ответить
Уже и в Киеве.
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05.12.2022 13:21 Ответить
Сообщают о 5 пусках (20 ракет)
Максим Марченко призвал жителей области немедленно пройти в укрытие из-за пусков российских ракет

Также появилась информация, что ракеты вошли в воздушное пространство Украины
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05.12.2022 13:31 Ответить
ты смотри как 3.14дарасы обиделись за саратов и рязань. горите в аду, все. от мала до велика
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05.12.2022 13:33 Ответить
самі себе обстріляли крилатою ракетою. аналізуйте відео
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05.12.2022 13:47 Ответить
там летить об'єкт з швидкістю дозвукової ракети. у нас вже всі 'експерти' зоанку дурню понаписували
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05.12.2022 13:49 Ответить
Новый Украинский беспилотник

Реактивный

О нем говорили ранее
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05.12.2022 13:52 Ответить
там вибух був на півтони мінімум. провокація
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05.12.2022 14:08 Ответить
Может это у них такой сигнал к началу атаки
Епнули по своей базе значит "на взлет"
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05.12.2022 14:44 Ответить
у них ППО нема біля стратегічних аеродромів?
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05.12.2022 14:10 Ответить
тож саратов. хрен знает где. зачем там пво
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05.12.2022 14:35 Ответить
Наши невидимки уничтожают в небе кацапоракеты... Тока шо возле Одессы - несколько мощных объемных взрывов в небе.
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05.12.2022 14:28 Ответить
 
 