Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)
На востоке Украины объявлена воздушная тревога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сервиса alerts.in.ua.
По состоянию на 12:55 воздушная тревога объявлена на востоке Украины, а именно в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
По состоянию на 13.30 тревога распространилась центральные и южные области.
В Одесской ОВА сообщили о пусках ракет.
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+13 DemianBond #460737
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Максим Марченко призвал жителей области немедленно пройти в укрытие из-за пусков российских ракет
Также появилась информация, что ракеты вошли в воздушное пространство Украины
Реактивный
О нем говорили ранее
Епнули по своей базе значит "на взлет"