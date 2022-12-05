"Вагнеровцам" угрожают казнью за отступление, - Череватый

В районе Бахмута террористы из частной военной компании Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление, а мобилизованные россияне уже "немного" научились воевать.

Об этом сообщил представитель Восточной группирования Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, "вагнеровцы" не жалеют свой личный состав и угрожают боевикам казнью, если они будут отступать. Спикер ВСУ сказал, что в Вагнере воюют спецназовцы с боевым опытом в горячих точках, однако НДП также понесла потери, восполняемые завербованными заключенными.

"Зэков пускают в передних шеренгах, чтобы раскрыть наши огневые рубежи. После них идут более подготовленные", – заявил он.

Он отметил, что в районе Бахмута россияне сосредоточили десантные, танковые и механизированные войска, которые пополняются мобилизованными, поскольку регулярные подразделения понесли потери.

Череватый подчеркнул, что мобилизованные уже "немного" научились воевать, поскольку прошли "определенное" согласование.

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