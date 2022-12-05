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Новости Война
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"Вагнеровцам" угрожают казнью за отступление, - Череватый

рф,окупанти,рашисти

В районе Бахмута террористы из частной военной компании Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление, а мобилизованные россияне уже "немного" научились воевать.

Об этом сообщил представитель Восточной группирования Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, "вагнеровцы" не жалеют свой личный состав и угрожают боевикам казнью, если они будут отступать. Спикер ВСУ сказал, что в Вагнере воюют спецназовцы с боевым опытом в горячих точках, однако НДП также понесла потери, восполняемые завербованными заключенными.

"Зэков пускают в передних шеренгах, чтобы раскрыть наши огневые рубежи. После них идут более подготовленные", – заявил он.

Он отметил, что в районе Бахмута россияне сосредоточили десантные, танковые и механизированные войска, которые пополняются мобилизованными, поскольку регулярные подразделения понесли потери.

Череватый подчеркнул, что мобилизованные уже "немного" научились воевать, поскольку прошли "определенное" согласование.

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армия РФ (19079) Бахмут (1601) ЧВК Вагнер (1332)


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Смертники?
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05.12.2022 14:21 Ответить
жопашники, там нет вояк, петушня одна , любмцы пригожина.
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05.12.2022 14:49 Ответить
Як же вова путін хоче спасати тварюк з Донбасу шо цілу армію свою тут покла
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05.12.2022 14:23 Ответить
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05.12.2022 15:09 Ответить
А я и не знал,что в селе Новосёловское на лнр есть институт изучения клонирования!
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05.12.2022 15:36 Ответить
Тоді хай ідуть у полон
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05.12.2022 14:27 Ответить
этом вам не сирийцев безоружных стрелять. солдаты удачи куевые
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05.12.2022 14:38 Ответить
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05.12.2022 14:50 Ответить
"Вагнерівцям" погрожують стратою за відступ

Не бачу тут нічого поганого!
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05.12.2022 16:24 Ответить
 
 