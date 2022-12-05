"Вагнерівцям" погрожують стратою за відступ, - Череватий

У районі Бахмута терористи із приватної військової компанії Вагнера загрожують своїм бойовикам стратою за відступ, а мобілізовані росіяни вже "трохи" навчилися воювати.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, "вагнерівці" не шкодують свій особовий склад та погрожують бойовикам стратою, якщо вони відступатимуть. Спікер ЗСУ сказав, що у Вагнері воюють спецпризначенці з бойовим досвідом у гарячих точках, проте ПВК також зазнала втрат, які поповнюють завербованими ув'язненими.

"Зеків пускають у передніх шеренгах, щоб розкрити наші вогневі рубежі. Після них ідуть більш підготовлені", - заявив він.

Він зазначив, що в районі Бахмута росіяни зосередили десантні, танкові та механізовані війська, які поповнюються мобілізованими, оскільки регулярні підрозділи зазнали втрат.

Череватий наголосив, що мобілізовані вже "трохи" навчилися воювати, оскільки пройшли "певне" злагодження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти щоденно втрачають на Бахмутському напрямку від 50 до 100 людей, - Череватий