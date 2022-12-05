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Новости Война
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Над Николаевщиной сбито минимум 3 вражеские ракеты, над Одесщиной - 2, - Ким

ппо

Над Николаевщиной сбиты минимум 3 вражеские ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Над нашей областью минимум 3. Остаемся в укрытиях", – отметил он.

Он также добавил, что 2 ракеты сбиты над Одесской областью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы раздаются в Запорожье, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Николаевская область (2111) обстрел (26942) Одесская область (3547) ракеты (3556)


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Кіма - в речники ППО!
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05.12.2022 14:40 Ответить
ну так они с аристовичем на перегонки туда бегут , 2 дебила это сила , таких любят в опе.
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05.12.2022 14:47 Ответить
 
 