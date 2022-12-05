Над Николаевщиной сбито минимум 3 вражеские ракеты, над Одесщиной - 2, - Ким
Над Николаевщиной сбиты минимум 3 вражеские ракеты.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Над нашей областью минимум 3. Остаемся в укрытиях", – отметил он.
Он также добавил, что 2 ракеты сбиты над Одесской областью.
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Сергій Коркмен
показать весь комментарий05.12.2022 14:40 Ответить Мне нравится 1
Валерий Викторович #508978
показать весь комментарий05.12.2022 14:47 Ответить Мне нравится 3
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