Над Николаевщиной сбито минимум 3 вражеские ракеты, над Одесщиной - 2, - Ким

Над Николаевщиной сбиты минимум 3 вражеские ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Над нашей областью минимум 3. Остаемся в укрытиях", – отметил он.

Он также добавил, что 2 ракеты сбиты над Одесской областью.

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