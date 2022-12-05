Киевский метрополитен работает в ограниченном режиме
В Киеве метрополитен из-за ракетной атаки России работает в ограниченном режиме, высадка пассажиров осуществляется на станциях, где нет большого скопления людей. метрополитен в Киеве работает в ограниченном режиме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Киевского метрополитена.
"Киевский метрополитен работает в ограниченном режиме. Большое количество людей использует его как укрытие. Высадку пассажиров производят только на тех станциях, где нет большого скопления людей", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Юра Малко
показать весь комментарий05.12.2022 16:01 Ответить Мне нравится 3
Kindrat74
показать весь комментарий05.12.2022 17:10 Ответить Мне нравится 4
Trevo Trow
показать весь комментарий05.12.2022 18:04 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль