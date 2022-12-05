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Киевский метрополитен работает в ограниченном режиме

метро

В Киеве метрополитен из-за ракетной атаки России работает в ограниченном режиме, высадка пассажиров осуществляется на станциях, где нет большого скопления людей. метрополитен в Киеве работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Киевского метрополитена.

"Киевский метрополитен работает в ограниченном режиме. Большое количество людей использует его как укрытие. Высадку пассажиров производят только на тех станциях, где нет большого скопления людей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве приостановили движение метро, ​​станции работают как укрытие (обновлено)

Киев (25483) Метрополитен (1014)


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З нетерпінням чекаю чергового відосика ПРЕЗЕДЕНТА,де він мужнім,картавеньким але втомленим голосом закликає мене триматися....
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05.12.2022 16:01 Ответить
Хтось ЦЕ обрав, а хтось платить життями...
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05.12.2022 17:10 Ответить
Якось через жопу. Потяги не зупиняються на станціях, які треба розвантажувати в першу чергу через великий наплив людей.
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05.12.2022 18:04 Ответить
 
 