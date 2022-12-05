В Киеве метрополитен из-за ракетной атаки России работает в ограниченном режиме, высадка пассажиров осуществляется на станциях, где нет большого скопления людей. метрополитен в Киеве работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Киевского метрополитена.

"Киевский метрополитен работает в ограниченном режиме. Большое количество людей использует его как укрытие. Высадку пассажиров производят только на тех станциях, где нет большого скопления людей", - говорится в сообщении.

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