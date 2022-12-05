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Київський метрополітен працює в обмеженому режимі

метро

У Києві метрополітен через ракетну атаку Росії працює в обмеженому режимі, висадка пасажирів здійснюється на станціях, де немає великого скупчення людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Київського метрополітену.

"Київський метрополітен працює в обмеженому режимі. Велика кількість людей використовує його як укриття. Висадку пасажирів здійснюють лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київ (19455) Метрополітен (1416)


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З нетерпінням чекаю чергового відосика ПРЕЗЕДЕНТА,де він мужнім,картавеньким але втомленим голосом закликає мене триматися....
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05.12.2022 16:01 Відповісти
Хтось ЦЕ обрав, а хтось платить життями...
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05.12.2022 17:10 Відповісти
Якось через жопу. Потяги не зупиняються на станціях, які треба розвантажувати в першу чергу через великий наплив людей.
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05.12.2022 18:04 Відповісти
 
 