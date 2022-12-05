Київський метрополітен працює в обмеженому режимі
У Києві метрополітен через ракетну атаку Росії працює в обмеженому режимі, висадка пасажирів здійснюється на станціях, де немає великого скупчення людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Київського метрополітену.
"Київський метрополітен працює в обмеженому режимі. Велика кількість людей використовує його як укриття. Висадку пасажирів здійснюють лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", - йдеться в повідомленні.
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Юра Малко
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Kindrat74
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Trevo Trow
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