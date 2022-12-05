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Путин посетил Крымский мост

путін

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, Путин якобы пообщался со строителями и проехал по мосту на автомобиле.

Смотрите также: Оккупанты хотят восстановить Крымский мост к декабрю. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26369) мост (1027) путин владимир (31217) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+26
Пффф. Ляльку рєзіновую в мерсє покаталі, на потєху срускім рабам.
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05.12.2022 16:29
+21
От на кого розрахований цей триндьож? Чувак, який з найближчим оточенням спілкується з дистанції пʼять метрів, сере в валізку і не вилазить з бункера, взяв і поїхав по аварійному мосту на машині?
Якшо і було, максимум - Бєзруков в гримі.
Кацапам нехай це лайно впарюють...
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05.12.2022 16:33
+14
Мабуть прощався-бо бачить його в останній раз...
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05.12.2022 16:30
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*Прутень
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05.12.2022 16:29 Ответить
навіщо ж так прутень оборжати.. ***** Кон Чен Ый
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05.12.2022 17:41 Ответить
Пффф. Ляльку рєзіновую в мерсє покаталі, на потєху срускім рабам.
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05.12.2022 16:29 Ответить
Чому ляльку?У нього двійників,як гуталіну.
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05.12.2022 16:31 Ответить
Можна й так. Їх, клонованих підорів, не розбереш.
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05.12.2022 16:32 Ответить
Тільки по вухах.

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05.12.2022 17:20 Ответить
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05.12.2022 17:29 Ответить
Мабуть прощався-бо бачить його в останній раз...
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05.12.2022 16:30 Ответить
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05.12.2022 16:30 Ответить
Невміння носити брюкі - відмінна приналежність путіна. Що в молодості, що зараз, на восьмому десятку, ця частина чоловічого одягу сидить на ньому так, наче він обісрався. А 3-4 складки знизу, це взагалі його фірмовий знак.
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05.12.2022 16:43 Ответить
Карла знудило від такого ***** поруч, подивіться на його вираз обличчя
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05.12.2022 16:58 Ответить
https://ibb.co/Wc2bBLH
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05.12.2022 17:15 Ответить
дзюдохерист
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05.12.2022 17:24 Ответить
Дзю до и дзю после
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06.12.2022 08:07 Ответить
А як же на Донбас? Енкопрез замучив у чемоданчик?
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05.12.2022 16:30 Ответить
Стесняюсь спросить из Путина коллективного это было пардон жопа руки ноги или голова??!!
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05.12.2022 16:31 Ответить
Какая версия путина?
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05.12.2022 16:31 Ответить
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05.12.2022 17:30 Ответить
Видео нет. Значит пошли вбросы,прикрывающие факт,что полудохлая крыса безвылазно сидит в бункере.
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05.12.2022 16:31 Ответить
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05.12.2022 16:32 Ответить
Один "Путин" там закон подписал

Второе Х-ло тем временем на мост съездило )
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05.12.2022 16:32 Ответить
От на кого розрахований цей триндьож? Чувак, який з найближчим оточенням спілкується з дистанції пʼять метрів, сере в валізку і не вилазить з бункера, взяв і поїхав по аварійному мосту на машині?
Якшо і було, максимум - Бєзруков в гримі.
Кацапам нехай це лайно впарюють...
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05.12.2022 16:33 Ответить
Федя Бондарчук зі спецефектами допоміг, на зеленому фону крайовид моста долали...
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05.12.2022 17:00 Ответить
який з "клонів-двійників" відвідав??? бо "оригінал" явно в бункері на Уралі під товщею гір 200м збирає своє гівно в чемоданчик...
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05.12.2022 16:34 Ответить
Кримский мост через Москву-реку ?
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05.12.2022 16:35 Ответить
Вова, предупреждать надо!
Невдобно вышло, не встретили... торжественными хлопками и дорогими папиросами 😂

больше так не делай!
накажем! 😕
.
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05.12.2022 16:37 Ответить
Котрий?
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05.12.2022 16:38 Ответить
Це мабуть його двійник приїхав бо справжній ПУТЛЕР ох як боїться щоб випадково його не грохнули погано що не завдали удару по мосту ще раз
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05.12.2022 16:39 Ответить
А шож ***** за рулем мерчедеса? А гдеж скрепные самобеглы!?
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05.12.2022 16:41 Ответить
Нагуя иому тои міст -- ліпше з"іздив би на цвинтар -- місце би собі придивився .
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05.12.2022 16:41 Ответить
Бесполезно присматривать, глубинный народ наверняка уже решил - к таксидермисту и на площадь.

*Если кто не в курсе то
Таксидерми́я - способ изготовления реалистичных изображений животных, основой при котором является шкура животного.
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05.12.2022 16:59 Ответить
Прочитал "Путін віддав Кримський міст" и немного офигел
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05.12.2022 16:48 Ответить
наостанок попрощався зі своїм дітищем
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05.12.2022 16:52 Ответить
Западло заключается в том, что при официальной смерти путина, придется убрать и всех его двойников. Прям как в древнем Египте
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05.12.2022 16:57 Ответить
Это великий руский народ избирает себе в вожди уже 20 лет.
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05.12.2022 16:58 Ответить
Востаннє мабуть. Попрощатися приїхав.
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05.12.2022 16:59 Ответить
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05.12.2022 17:02 Ответить
це не путін а китайська підробка. в справжнього путіна стирсить член з лоба.
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05.12.2022 17:03 Ответить
Угу,эта *********** карликовая ***** которая в чемодан срать бегает,ссыт с бункера вылезти как крыса зарылась под землю,какой мост,не смешите
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05.12.2022 17:05 Ответить
Редакція Цензора точно знає і тому пише, що на мості був саме Путін? Юридично адекватний заголовок, мабуть доцільно було написати так: "Людина, схожа на Путіна, відвідала Кримський міст". І далі, за текстом: "... Людина, зовні схожа на Президента Росії Володимира Путіна, відвідала Кримський міст... " За такої кількості двійників точно визначити, хто саме відвідав Кримський міст можна тільки на підставі ДНК експертиз.
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05.12.2022 17:11 Ответить
Не Кримський міст, а міст, схожий на Кримський
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05.12.2022 17:33 Ответить
От, якби він той міст відвідав верхи на високоточній ракеті, як Мюнхгаузен у Распе літав на ядрі.
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05.12.2022 17:21 Ответить
Знову ж таки бункерний відправить у подорож зовні схожого на Мюнхгаузена...
От як отримати зразки ДНК? Мабуть теж підробок доста. Хоча, корупція відкриває усі таємниці. То завдання для наших розвідників.
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05.12.2022 17:35 Ответить
Кладовище б відвідав би, місце приглянув.
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05.12.2022 17:24 Ответить
Там таке огидне відео. Щось мерзенно страшне, як у масці аля фантомас рулює Мерседесом.
Упир.

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05.12.2022 17:44 Ответить
Це ж трійник.
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06.12.2022 01:46 Ответить
Коли вже ця паскуда здохне ? а разом з ним піде в небуття шовіністичний "русский мир".
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05.12.2022 18:27 Ответить
Шовинизм вместе с ним не уйдет, ещё Крупский писал о "великарузскам шовинизме".
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05.12.2022 19:21 Ответить
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05.12.2022 20:39 Ответить
Эта КРЫСА ссытся даже со СТЮАРОДЕССАМИ РЕАЛЬНЫМИ встречаться и вдруг вылезла из бункера?
Нахера такой тупой вброс публиковать?
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05.12.2022 20:57 Ответить
После всех подставных "встреч с трудящимися" никто не поверит.
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05.12.2022 20:59 Ответить
Президент Росії Володимир Путін - обязательно столько больших букв? По-моему, точнее так: "кровавый лубянский ублюдок владимир платонович привалов, присвоивший себе чужое имя и чужую должность"...
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05.12.2022 21:22 Ответить
Тупин.
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05.12.2022 23:04 Ответить
 
 