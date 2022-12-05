Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, Путин якобы пообщался со строителями и проехал по мосту на автомобиле.

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