Путин посетил Крымский мост
Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается, Путин якобы пообщался со строителями и проехал по мосту на автомобиле.
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+26 Bogdan Resvii
показать весь комментарий05.12.2022 16:29
+21 Зэлэный_Змий
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+14 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий05.12.2022 16:30
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Второе Х-ло тем временем на мост съездило )
Якшо і було, максимум - Бєзруков в гримі.
Кацапам нехай це лайно впарюють...
Невдобно вышло, не встретили... торжественными хлопками и дорогими папиросами 😂
больше так не делай!
накажем! 😕
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*Если кто не в курсе то
Таксидерми́я - способ изготовления реалистичных изображений животных, основой при котором является шкура животного.
От як отримати зразки ДНК? Мабуть теж підробок доста. Хоча, корупція відкриває усі таємниці. То завдання для наших розвідників.
Упир.
Нахера такой тупой вброс публиковать?