Президент Росії Володимир Путін відвідав Кримський міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, Путін нібито поспілкувався з будівельниками і проїхав мостом на автівці.

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