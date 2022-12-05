ВСУ все ближе к Кременной, - Гайдай

Вооруженные силы Украины в Луганской области двигаются в направлении Сватово - Кременная, в ближайшее время следует ожидать хороших новостей от Генштаба.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продвигаемся на направлении Сватово-Кременная. Ждем хороших новостей от Генштаба. Самая сложная ситуация на луганском фронте сохраняется в Белогоровке. Рашисты продолжают атаковать, но безуспешно", - сказал глава ОВА.

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Он добавил, что в Белогоровке остаются еще шесть мирных жителей пожилого возраста.