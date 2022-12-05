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Новости Война
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ВСУ все ближе к Кременной, - Гайдай

гайдай

Вооруженные силы Украины в Луганской области двигаются в направлении Сватово - Кременная, в ближайшее время следует ожидать хороших новостей от Генштаба.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продвигаемся на направлении Сватово-Кременная. Ждем хороших новостей от Генштаба. Самая сложная ситуация на луганском фронте сохраняется в Белогоровке. Рашисты продолжают атаковать, но безуспешно", - сказал глава ОВА.

Смотрите также: Погода идет на пользу ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем положительных новостей, - Гайдай. ВИДЕО

Он добавил, что в Белогоровке остаются еще шесть мирных жителей пожилого возраста.

Автор: 

ВСУ (6581) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+14
Окупаційна маршрутка сполученням Сватове - Кремінна від позавчорашнього вечора припиняє своє курсування...

Відтепер тільки вкругаля, через Старобільськ... А вже скоро маршрут взагалі буде скасовано ))
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05.12.2022 20:59
+9
"гайдай" уже третій раз "звільняє" всю Луганщину, сидячи десь у теплому кабінеті...
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05.12.2022 21:15
+8
тобто кацапи вже місяць відсмоктують на тих самих позиціях?
і ЗСУ обов'язательно з великої літери...
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05.12.2022 21:19
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Окупаційна маршрутка сполученням Сватове - Кремінна від позавчорашнього вечора припиняє своє курсування...

Відтепер тільки вкругаля, через Старобільськ... А вже скоро маршрут взагалі буде скасовано ))
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05.12.2022 20:59 Ответить
Не стануть маршрут скасовувати- тiльки розрахунок за проiзд буде в гривнях..
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05.12.2022 21:20 Ответить
Буде маршрут в західному напрямку. А скоро повернеться і між Сватовим, але деокупованим.
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05.12.2022 21:27 Ответить
я би заборонив розважати народ...
тільки факти і світлини дохлих ************ у високій якості.
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05.12.2022 20:59 Ответить
"гайдай" уже третій раз "звільняє" всю Луганщину, сидячи десь у теплому кабінеті...
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05.12.2022 21:15 Ответить
тобто кацапи вже місяць відсмоктують на тих самих позиціях?
і ЗСУ обов'язательно з великої літери...
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05.12.2022 21:19 Ответить
в районі Кремінної, противник вперто намагається "контр-атакувати" у бік Торського, Зарічного (тобто у бік Лиману) та південно-західніше Сватове. Росіяни цілком впевнено "відчули" усе значення для себе боїв у північній частині Луганської області.
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05.12.2022 21:11 Ответить
гайдай та вже стуль пельку,постійно він шось звільняє в студіях під каву,ніби нашим хлопцям легше від того що патякає той гайдай!Генштаб сам все повідомить коли треба,нахріна це патякання..
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05.12.2022 21:25 Ответить
В 2017 году Гайдай получил орден от Московского патриархата за спонсорство и заслуги.
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05.12.2022 21:43 Ответить
гайдай двуличный ватный кондом приспобленец
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05.12.2022 23:17 Ответить
Гайдай

А може треба перестати ******* ?????
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05.12.2022 21:48 Ответить
безнаказанность порождает вседозволенность.
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06.12.2022 07:21 Ответить
Гайдай шагает впереди!
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06.12.2022 12:30 Ответить
 
 