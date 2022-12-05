РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5314 посетителей онлайн
Новости Война
2 630 13

Вследствие сегодняшнего российского ракетного удара погибли четыре человека, - Зеленский

зеленський

Вследствие массированного ракетного удара РФ по Украине 5 декабря погибли четыре человека.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Главный результат - 70 российских ракет пришло, большинство сбито. "Калибры", Х-101 и другие. Спасибо всем нашим воинам Воздушных командований "Схід", "Південь" и "Центр". Молодцы! Каждая сбитая российская ракета – это конкретное доказательство, что террор можно победить.

Но, к сожалению, мы пока еще не можем обеспечить полную безопасность нашему небу – было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы… По состоянию на данный момент в списке погибших от российских ударов четверо. Мои соболезнования родным и близким", - сказал Зеленский.

Читайте также: Шмыгаль о сегодняшней массированной атаке: Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергосистема функционирует

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) обстрел (27093) жертвы (2071)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Зедебілам подобається)))
Тьфу, *****, тошнить від нього)))
показать весь комментарий
05.12.2022 22:37
+4
Звільнити всіх марафонщиків і залишити цього балабола. Нехай веде марахвон.
показать весь комментарий
05.12.2022 22:26
+4
показать весь комментарий
05.12.2022 22:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звільнити всіх марафонщиків і залишити цього балабола. Нехай веде марахвон.
показать весь комментарий
05.12.2022 22:26 Ответить
так этот мерефонец захочет его 40 лет вести...
показать весь комментарий
05.12.2022 22:29 Ответить
Ось нехай і кривляється в телевізорі на одному каналі який ніхто не дивиться.
показать весь комментарий
05.12.2022 22:32 Ответить
На "Прямому"?
показать весь комментарий
05.12.2022 22:40 Ответить
Думаю, що його приводять до тями тільки перед записом, а потім знову сауна, масаж, доріжки... ну все як на гастролях на ********* все його нікчемнежиття.
показать весь комментарий
05.12.2022 22:31 Ответить
І блінчікі.
показать весь комментарий
05.12.2022 22:34 Ответить
Зедебілам подобається)))
Тьфу, *****, тошнить від нього)))
показать весь комментарий
05.12.2022 22:37 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2022 22:51 Ответить
В мае на шашлычки!!! Россияне не те люди, шоб нападать и бомбить. Оборонпром на однодневную неделю! Стугну- в жопу. А, сначала арабам отгрузить, но потом в жопу.
показать весь комментарий
05.12.2022 23:09 Ответить
Оннелох,амылохи
показать весь комментарий
05.12.2022 23:53 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
06.12.2022 02:13 Ответить
 
 