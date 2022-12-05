Вследствие сегодняшнего российского ракетного удара погибли четыре человека, - Зеленский
Вследствие массированного ракетного удара РФ по Украине 5 декабря погибли четыре человека.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Главный результат - 70 российских ракет пришло, большинство сбито. "Калибры", Х-101 и другие. Спасибо всем нашим воинам Воздушных командований "Схід", "Південь" и "Центр". Молодцы! Каждая сбитая российская ракета – это конкретное доказательство, что террор можно победить.
Но, к сожалению, мы пока еще не можем обеспечить полную безопасность нашему небу – было несколько попаданий. К сожалению, есть жертвы… По состоянию на данный момент в списке погибших от российских ударов четверо. Мои соболезнования родным и близким", - сказал Зеленский.
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Тьфу, *****, тошнить від нього)))