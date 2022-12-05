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Новини Війна
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Внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару загинуло четверо людей, - Зеленський

зеленський

Унаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні 5 грудня загинули четверо людей.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Головний результат – 70 російських ракет прийшло, більшість збито. "Калібри", Х-101 та інші. Дякую всім нашим воїнам Повітряних командувань "Схід", "Південь" і "Центр". Молодці! Дякую і партнерам – за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти.

Але, на жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви…Станом на цей час у списку загиблих від російських ударів четверо. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав Зеленський.

Також читайте: Шмигаль про сьогоднішню масовану атаку: Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях, енергосистема функціонує

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) обстріл (28414) жертви (1792)


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Топ коментарі
+5
Зедебілам подобається)))
Тьфу, *****, тошнить від нього)))
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05.12.2022 22:37
+4
Звільнити всіх марафонщиків і залишити цього балабола. Нехай веде марахвон.
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05.12.2022 22:26
+4
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05.12.2022 22:51
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Звільнити всіх марафонщиків і залишити цього балабола. Нехай веде марахвон.
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05.12.2022 22:26 Відповісти
так этот мерефонец захочет его 40 лет вести...
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05.12.2022 22:29 Відповісти
Ось нехай і кривляється в телевізорі на одному каналі який ніхто не дивиться.
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05.12.2022 22:32 Відповісти
На "Прямому"?
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05.12.2022 22:40 Відповісти
Думаю, що його приводять до тями тільки перед записом, а потім знову сауна, масаж, доріжки... ну все як на гастролях на ********* все його нікчемнежиття.
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05.12.2022 22:31 Відповісти
І блінчікі.
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05.12.2022 22:34 Відповісти
Зедебілам подобається)))
Тьфу, *****, тошнить від нього)))
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05.12.2022 22:37 Відповісти
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05.12.2022 22:51 Відповісти
В мае на шашлычки!!! Россияне не те люди, шоб нападать и бомбить. Оборонпром на однодневную неделю! Стугну- в жопу. А, сначала арабам отгрузить, но потом в жопу.
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05.12.2022 23:09 Відповісти
Оннелох,амылохи
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05.12.2022 23:53 Відповісти
Царство Небесне...
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06.12.2022 02:13 Відповісти
 
 