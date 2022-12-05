Внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару загинуло четверо людей, - Зеленський

Унаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні 5 грудня загинули четверо людей.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Головний результат – 70 російських ракет прийшло, більшість збито. "Калібри", Х-101 та інші. Дякую всім нашим воїнам Повітряних командувань "Схід", "Південь" і "Центр". Молодці! Дякую і партнерам – за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти.

Але, на жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви…Станом на цей час у списку загиблих від російських ударів четверо. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав Зеленський.

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