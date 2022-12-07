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Новости Агрессия России против Украины Война
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В результате российских атак в Украине повреждено 350 газовых объектов, - глава "Нафтогаза" Чернышов

нафтогаз

Атаки России в Украине повредили 350 объектов по добыче природного газа в стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"Мы все понимаем, что энергия - это еще одно оружие... и мы подверглись серьезному обстрелу российскими ракетами в части нашей инфраструктуры, а также пострадала инфраструктура добычи газа", - сообщил он на мероприятии Европейского банка реконструкции и развития

Чернышов сказал, что потеря мощностей по добыче газа оценивается в 700 млн долларов.

"У нас начался отопительный сезон - мы думаем, что он будет самым тяжелым за всю историю", - добавил глава "Нафтогаза".

Автор: 

Нафтогаз (3112) Алексей Чернышов (150)


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ой-вей, такі і вам нада грошей?
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07.12.2022 14:09 Ответить
Головне, шо не пошкоджений нафтопровід до Угорщини і кацапська нафта постачається туди без перебоїв.
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07.12.2022 14:26 Ответить
Ракет столько не было выпущено по Украине за 9 месяцев, сколько Нафтогазу повредили объектов!
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07.12.2022 14:55 Ответить
За завдані збитки, почати відбирати газ що кацапія качає мадярам, рішення на поверхні.
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07.12.2022 15:14 Ответить
 
 