В результате российских атак в Украине повреждено 350 газовых объектов, - глава "Нафтогаза" Чернышов
Атаки России в Украине повредили 350 объектов по добыче природного газа в стране.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
"Мы все понимаем, что энергия - это еще одно оружие... и мы подверглись серьезному обстрелу российскими ракетами в части нашей инфраструктуры, а также пострадала инфраструктура добычи газа", - сообщил он на мероприятии Европейского банка реконструкции и развития
Чернышов сказал, что потеря мощностей по добыче газа оценивается в 700 млн долларов.
"У нас начался отопительный сезон - мы думаем, что он будет самым тяжелым за всю историю", - добавил глава "Нафтогаза".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ьля
показать весь комментарий07.12.2022 14:09 Ответить Мне нравится 2
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий07.12.2022 14:26 Ответить Мне нравится 2
Макс Полиграф
показать весь комментарий07.12.2022 14:55 Ответить Мне нравится 2
Serhiy Liubchenko
показать весь комментарий07.12.2022 15:14 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль