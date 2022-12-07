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Унаслідок російських атак в Україні пошкоджено 350 газових об’єктів, - голова "Нафтогазу" Чернишов

нафтогаз

Атаки Росії на Україну пошкодили 350 об’єктів з видобутку природного газу в країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Ми всі розуміємо, що енергія - це ще одна зброя... і ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу", - повідомив він на заході Європейського банку реконструкції та розвитку

Чернишов сказав, що втрата потужностей з видобутку газу оцінюється в 700 млн доларів.

"У нас розпочався опалювальний сезон - ми думаємо, що він буде найважчим за всю історію", - додав голова "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На період опалювального сезону Україні необхідно додатково 3 млрд кубів газу, - Нафтогаз

Автор: 

Нафтогаз (4409) Олексій Чернишов (275)


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ой-вей, такі і вам нада грошей?
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07.12.2022 14:09 Відповісти
Головне, шо не пошкоджений нафтопровід до Угорщини і кацапська нафта постачається туди без перебоїв.
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07.12.2022 14:26 Відповісти
Ракет столько не было выпущено по Украине за 9 месяцев, сколько Нафтогазу повредили объектов!
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07.12.2022 14:55 Відповісти
За завдані збитки, почати відбирати газ що кацапія качає мадярам, рішення на поверхні.
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07.12.2022 15:14 Відповісти
 
 