Унаслідок російських атак в Україні пошкоджено 350 газових об’єктів, - голова "Нафтогазу" Чернишов
Атаки Росії на Україну пошкодили 350 об’єктів з видобутку природного газу в країні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
"Ми всі розуміємо, що енергія - це ще одна зброя... і ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу", - повідомив він на заході Європейського банку реконструкції та розвитку
Чернишов сказав, що втрата потужностей з видобутку газу оцінюється в 700 млн доларів.
"У нас розпочався опалювальний сезон - ми думаємо, що він буде найважчим за всю історію", - додав голова "Нафтогазу".
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ьля
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Зэлэный_Змий
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