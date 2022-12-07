Правоохранители задержали жительницу Шевченкова, которая призывала соседей менять гражданство
Жительница поселка Шевченково в Харьковской области поддерживала российских захватчиков и агитировала местных жителей менять гражданство.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
"Женщина пропагандировала среди местных жителей кремлевские нарративы. Она рассказывала, что "Украины как государства больше не существует и больше не будет никогда". Подозреваемая также поддерживала дружеские отношения с российскими солдатами. Поэтому, если кто-то высказывался против ее мнения, она угрожала расправой со стороны российской армии", — говорится в сообщении.
Женщине сообщили о подозрении через оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Ей грозит до трех лет лишения свободы.
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За каламойшу памятають регулярно, а тут, як ***** пошептав‼️🇺🇦⚔️❤️🤬🤔😡😠😤