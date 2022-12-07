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Новости Агрессия России против Украины
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Правоохранители задержали жительницу Шевченкова, которая призывала соседей менять гражданство

зрадниця

Жительница поселка Шевченково в Харьковской области поддерживала российских захватчиков и агитировала местных жителей менять гражданство.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщина пропагандировала среди местных жителей кремлевские нарративы. Она рассказывала, что "Украины как государства больше не существует и больше не будет никогда". Подозреваемая также поддерживала дружеские отношения с российскими солдатами. Поэтому, если кто-то высказывался против ее мнения, она угрожала расправой со стороны российской армии", — говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении через оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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Автор: 

прокуратура (5008) Харьковщина (5577) государственная измена (1534)


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Топ комментарии
+16
А чого так мало. Треба задовольнити мрії цієї шльондри, позбавити громадянства України і депортувати на так її любиму парашу. Просто і справедливо. Пропоную верховній раді прийняти відповідний закон. І таким чином вичистити цей гнійний нарив України
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07.12.2022 17:50
+12
Отдайте её пригожину пусть кувалдой по башке даст.
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07.12.2022 17:35
+6
Я вважаю такий крок самим правильним . Так треба було робити з 2014 року . Вся ця наволочь : жопозж , попи московські і просто пересічні довбо.оби , впевнений , найбільше бояться депортації в в свою "любімую родінку".
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07.12.2022 18:32
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Отдайте её пригожину пусть кувалдой по башке даст.
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07.12.2022 17:35 Ответить
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07.12.2022 17:44 Ответить
перевертни по два в одни руки.
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07.12.2022 17:35 Ответить
А чого так мало. Треба задовольнити мрії цієї шльондри, позбавити громадянства України і депортувати на так її любиму парашу. Просто і справедливо. Пропоную верховній раді прийняти відповідний закон. І таким чином вичистити цей гнійний нарив України
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07.12.2022 17:50 Ответить
👍
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07.12.2022 17:57 Ответить
Какая разніца такий закон не прийме-бо вони там на цю курву схожі
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07.12.2022 17:57 Ответить
Я вважаю такий крок самим правильним . Так треба було робити з 2014 року . Вся ця наволочь : жопозж , попи московські і просто пересічні довбо.оби , впевнений , найбільше бояться депортації в в свою "любімую родінку".
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07.12.2022 18:32 Ответить
Как много патриотов рашки!!!в Украине!!!
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07.12.2022 18:46 Ответить
Зато там бесплатно снег раздают. И сосульки.
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07.12.2022 18:44 Ответить
Хм.. А я бы ее не сажал, а обменял бы, или просто отдал бы сраше, предупредив, что если вернется то сядет на 6 годиков. И пусть идет себе. Я был в рф в 2006 - ом. Это ужасное место (могу сказать про спб, курск и белгород).
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07.12.2022 20:37 Ответить
Дивна заторможеність без ТУРБОРЕЖИМУ, впродовж уже 9 місяців, Стефанчука-Зеленського-Шмигаля- Малюски🤷‍♂️🙈🐷😌🤭 щодо підвищення міри кримінальної⚖️🛃 відповідальності сепаратистам, колаборантам під час дії ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ та ВОЄННОГО СТАНУ в Україні !!!
За каламойшу памятають регулярно, а тут, як ***** пошептав‼️🇺🇦⚔️❤️🤬🤔😡😠😤
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07.12.2022 22:58 Ответить
Є пропозиція цих потвор позбавляти у правах на голосування до органів влади на все життя, як росіянців у Прибалтиці
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08.12.2022 02:01 Ответить
 
 