Правоохоронці затримали жительку Шевченкового, яка закликала сусідів змінювати громадянство
Жителька селища Шевченкове на Харківщині підтримувала російських загарбників та агітувала місцевих жителів змінювати громадянство
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"Жінка пропагувала серед місцевих жителів кремлівські наративи. Вона розповідала, що "України як держави більше не існує та більше не буде ніколи". Підозрювана також підтримувала дружні відносини з російськими солдатами. Тому якщо хтось висловлювався проти її думки, вона погрожувала розправою з боку російської армії", — йдеться у повідомленні.
Жінці повідомили про підозру через виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.
Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
Топ коментарі
+16 Vasyl Humeniuk
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+12 Саша Пончик
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+6 Александр Товба
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За каламойшу памятають регулярно, а тут, як ***** пошептав‼️🇺🇦⚔️❤️🤬🤔😡😠😤