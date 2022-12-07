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Новини Агресія Росії проти України
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Правоохоронці затримали жительку Шевченкового, яка закликала сусідів змінювати громадянство

зрадниця

Жителька селища Шевченкове на Харківщині підтримувала російських загарбників та агітувала місцевих жителів змінювати громадянство

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ

"Жінка пропагувала серед місцевих жителів кремлівські наративи. Вона розповідала, що "України як держави більше не існує та більше не буде ніколи". Підозрювана також підтримувала дружні відносини з російськими солдатами. Тому якщо хтось висловлювався проти її думки, вона погрожувала розправою з боку російської армії", — йдеться у повідомленні.

Жінці повідомили про підозру через виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Автор: 

прокуратура (3671) Харківщина (6054) державна зрада (1680)


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Топ коментарі
+16
А чого так мало. Треба задовольнити мрії цієї шльондри, позбавити громадянства України і депортувати на так її любиму парашу. Просто і справедливо. Пропоную верховній раді прийняти відповідний закон. І таким чином вичистити цей гнійний нарив України
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07.12.2022 17:50
+12
Отдайте её пригожину пусть кувалдой по башке даст.
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07.12.2022 17:35
+6
Я вважаю такий крок самим правильним . Так треба було робити з 2014 року . Вся ця наволочь : жопозж , попи московські і просто пересічні довбо.оби , впевнений , найбільше бояться депортації в в свою "любімую родінку".
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07.12.2022 18:32
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Отдайте её пригожину пусть кувалдой по башке даст.
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07.12.2022 17:35 Відповісти
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07.12.2022 17:44 Відповісти
перевертни по два в одни руки.
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07.12.2022 17:35 Відповісти
А чого так мало. Треба задовольнити мрії цієї шльондри, позбавити громадянства України і депортувати на так її любиму парашу. Просто і справедливо. Пропоную верховній раді прийняти відповідний закон. І таким чином вичистити цей гнійний нарив України
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07.12.2022 17:50 Відповісти
👍
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07.12.2022 17:57 Відповісти
Какая разніца такий закон не прийме-бо вони там на цю курву схожі
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07.12.2022 17:57 Відповісти
Я вважаю такий крок самим правильним . Так треба було робити з 2014 року . Вся ця наволочь : жопозж , попи московські і просто пересічні довбо.оби , впевнений , найбільше бояться депортації в в свою "любімую родінку".
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07.12.2022 18:32 Відповісти
Как много патриотов рашки!!!в Украине!!!
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07.12.2022 18:46 Відповісти
Зато там бесплатно снег раздают. И сосульки.
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07.12.2022 18:44 Відповісти
Хм.. А я бы ее не сажал, а обменял бы, или просто отдал бы сраше, предупредив, что если вернется то сядет на 6 годиков. И пусть идет себе. Я был в рф в 2006 - ом. Это ужасное место (могу сказать про спб, курск и белгород).
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07.12.2022 20:37 Відповісти
Дивна заторможеність без ТУРБОРЕЖИМУ, впродовж уже 9 місяців, Стефанчука-Зеленського-Шмигаля- Малюски🤷‍♂️🙈🐷😌🤭 щодо підвищення міри кримінальної⚖️🛃 відповідальності сепаратистам, колаборантам під час дії ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ та ВОЄННОГО СТАНУ в Україні !!!
За каламойшу памятають регулярно, а тут, як ***** пошептав‼️🇺🇦⚔️❤️🤬🤔😡😠😤
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07.12.2022 22:58 Відповісти
Є пропозиція цих потвор позбавляти у правах на голосування до органів влади на все життя, як росіянців у Прибалтиці
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08.12.2022 02:01 Відповісти
 
 