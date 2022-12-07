РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10574 посетителя онлайн
Новости Война
6 275 61

Папа Римский сравнил агрессию РФ против Украины с уничтожением нацистами евреев

франциск

Папа Римский Франциск сравнил войну РФ против Украины с "операцией Рейнгард" – уничтожением нацистами польских евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"В понедельник Центр католически-еврейских отношений Люблинского католического университета почтил память погибших  во время  "операции Рейнгард". Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов человек, преимущественно еврейского происхождения. История повторяется. Видим сейчас, что происходит в Украине, — сказал Франциск.

Понтифик отметил, что "упоминание этих ужасающих событий должно пробудить во всех стремления и поступки в пользу мира". Кроме того, Папа Римский призвал молиться за Украину.

"Просим Богородицу быть утешением для тех, кто переживает испытание грубостью войны, особенно для многострадальной Украины. Молимся за этот народ-мученик, который много страдает", - сказал понтифик.

Читайте также: Папа Римский Франциск признал Россию захватчиком Украины: Не называю Путина, потому что это и так известно

Операция Рейнгард или Рейнгардт – кодовое название государственной программы Третьего рейха по систематическому уничтожению евреев и ромов в генерал-губернаторстве. С июля 1942 г. по октябрь 1943 г. в лагерях Белжец, Собибор и Треблинка было убито более 2 млн евреев и около 50 тыс. ромов.

Автор: 

Папа Римский (429) Франциск (163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Кидає діда з боку в бік. Завтра буде закликати до перемовин, бо росіяни - великі гуманісти, згідно з творами Достоєвського.
показать весь комментарий
07.12.2022 18:18
+16
Врешті прочитав Достоєвського...
показать весь комментарий
07.12.2022 18:22
+12
Андрій Садовий особисто подарував Папі хрест із осколком рашистської ракети, витягнутим із тіла дівчинки. Нехай дивиться на видатний гуманізм!
показать весь комментарий
07.12.2022 18:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який дивний поворот в риториці папи з Риму: з лукавого путінфернштейнера прямо в ... порівняв агресію РФ проти України зі знищенням нацистами євреїв.

Компанія макронів не прийняла? Адвокатська контора в кризі? А хто ж буде насилика захищати, вимагати гарантій ?
показать весь комментарий
07.12.2022 18:16 Ответить
Скоріш за все, фінансування з Моцквабаду закінчилось.
показать весь комментарий
07.12.2022 18:57 Ответить
Невже прозрів ??
показать весь комментарий
07.12.2022 19:59 Ответить
Зі старого анекдоту: "Не, не "Волгу", а пять рублей, не в лотерею а в преферанс, и не выиграл, а проиграл. А так усьо верно."
показать весь комментарий
07.12.2022 19:03 Ответить
"Історія повторюється. Бачимо зараз, що діється в Україні"
Так може він про "фошизм" в Україні.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:21 Ответить
Андрій Садовий особисто подарував Папі хрест із осколком рашистської ракети, витягнутим із тіла дівчинки. Нехай дивиться на видатний гуманізм!
показать весь комментарий
07.12.2022 18:17 Ответить
Організацією і остаточним вирішенням єврейського питання в нацистській Німеччині займалися , як правило, нацисти єврейського походження починаючи від АГ до АЕ. Є вельми цікава книжка Карделя Хеннеке АГ засновник Ізраїлю. В ній досить цікаво описано програму проведення ХОЛОКОСТУ рукам самих ,,потерпілих,,
показать весь комментарий
07.12.2022 23:40 Ответить
То ви особисто такий антисеміт, чи вам слава Лаврова спокою не дає? Бо він теж розповідав про єврейськи коріння гітлера...
Не розганяйте фейків, будь ласка! Якщо в крані немає води, не завжди винні самі знаєте хто.
показать весь комментарий
09.12.2022 06:01 Ответить
Кидає діда з боку в бік. Завтра буде закликати до перемовин, бо росіяни - великі гуманісти, згідно з творами Достоєвського.
показать весь комментарий
07.12.2022 18:18 Ответить
Старість не радість
показать весь комментарий
07.12.2022 18:34 Ответить
То опртунізмом називається - якщо академічно... А якщо простіше, то флюгерство - можливо вітер змінив напрямок?

А ще простіше політична проституція. Дід же не зовсім дурний...

Але між розумом, вибирав до того часу ... вигоду. І все обгорнув в облуду лукавства - многовікова школа ієзуїтів - мистецтво засипати все половою краснобайства - ще ті Кашпіровські...

Попи, то є перші олігархи, завжди такими були, просто в тічаси так багатих не називали - продають товар, який ніхто не може бачити. Як в тому старому анекдоті: використовують "ефект внушєнія".
показать весь комментарий
07.12.2022 19:27 Ответить
Тут деменцією і не пахне. Скоріше долярами від ПНХ
показать весь комментарий
07.12.2022 23:41 Ответить
деменция, завтра он забудет про сегодняшние провалы в памяти
показать весь комментарий
07.12.2022 19:35 Ответить
Антихрист перевзувається у повітрі
показать весь комментарий
07.12.2022 18:18 Ответить
Яке диво-прозрів...
показать весь комментарий
07.12.2022 18:19 Ответить
Кто Папе по башке кадилом навернул?
показать весь комментарий
07.12.2022 18:21 Ответить
фра Жозе но это не точно
показать весь комментарий
07.12.2022 18:23 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2022 18:27 Ответить
Врешті прочитав Достоєвського...
показать весь комментарий
07.12.2022 18:22 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2022 08:36 Ответить
Достоєвскій - лох : Папа Римський Франциск .
показать весь комментарий
07.12.2022 18:22 Ответить
Ну нарешті, правильні слова, Папа.
показать весь комментарий
07.12.2022 18:27 Ответить
Йому що, канал колумбійського коксу перекрили?..

Ну, а в так - дуже радий за папу. Із витверезінням!)
показать весь комментарий
07.12.2022 18:28 Ответить
Ще пару спічів і папа перестане бути слугою диявола, а стане сумлінним христіаніном.
показать весь комментарий
07.12.2022 18:28 Ответить
Чудны дела твои, Господи.
показать весь комментарий
07.12.2022 18:29 Ответить
Оце вже діло.
показать весь комментарий
07.12.2022 18:29 Ответить
Зараз одні власники ексклюзивних прав на жертв геноциду висловлять протест
показать весь комментарий
07.12.2022 18:29 Ответить
Іронія в тому,що цю війну Рашки і знищення українців активно пропагують і підтримують євреї....
показать весь комментарий
07.12.2022 18:34 Ответить
Дякую за порівняння, але ви порівнюєте незрівнянне - нещасних, усіма покинутих беззбройних людей і цілу державу, з центральною владою, силовим апаратом, армією, промисловістю звичайною та промисловістю військовою, державою яка мала все, включаючи атомну зброю, а через 30 років чомусь виявилося державою, яка не має нічого.
І до речі, щодо "як євреї воюють"... Я вам скажу з великого секрету, що євреї ще жодної війни не програли. Били й арабів, били й їхніх радянських помічників, били всіх, хто йшов на них війною. Причому били швидко. Найдовша війна місяць, найкороткіша шість днів
показать весь комментарий
07.12.2022 19:12 Ответить
Рейх поставив за мету і методично знищував євреїв у світовому вимірі. За таке євреї мали би сформувати цілі армії, дивізії, бригади ... ага. Євреї того часу і нині володіли левовою часткою світового капіталу і їм уповні було до снаги і сформувати і рекрутувати, і забезпечити єврейські національні військові формування і на Сході і на Заході, і в Північній Африці, і в Британії, і в Італіїї, і в Нормандії ...ага. Не такі уже "ці люди були покинуті і беззбройні...". Мільйони українців воювали, погибали і перемагали, рятуючи світ( і тих же євреїв від тотального винищення), у той час, коли останні драпали куди могли, ховалися по норах і горищах. При чім - ті, що могли і мали би воювати! Зате після війни євреї якимсь дивним чином згадують лише про бабині яри, УПА і дем"янюків. Та ще не забували і не не забувають досі дерти сотні мільярдів дойчмарок з Германії, як "компенсацію". Це не здається вам паскудним продажним торгом на гробах? Гої - слов"яни і ті відмовилися...
Щодо бахвальства, як "євреї воюють" - українська приказка гласить - "не кажи гоп!, поки не перескочив". Роззуйте очі і вуха і усвідомте, що трапиться уже найближчим часом, у т.ч. з Ізраїлем. Ми усвідомлюємо своє становище, свою історію, до якої ви теж, неслабо "приклалися". Перед нами озброєний до зубів ************* зброєю озвірілий виплодок пекла. Це не беззбройні палестинці з саморобними пітардами з каналізаційних труб. Ваш Ізраїль зник би перед таким натиском за пару годин. Нам втрачати нічого, а вам - є. Ми готові, а ви - ні. Тому я сказав див. вище - жодного порівняння.
показать весь комментарий
07.12.2022 20:17 Ответить
"Вище" не прочитаєте - там уже стоїть хрестик. Не сподобалося ... що ж, звикайте: щодалі буде ще гірше...
показать весь комментарий
07.12.2022 20:21 Ответить
Пан Йермиягу.
Я не перший рік живу на землі, маю чималий досвід і давно вже переконався, що коли хтось пише подібні юдофобські нісенітниці, замішані на невігластві та ненависті, то з великою ймовірністю можна сказати, що це замаскований "ізя". Вгадав...?
показать весь комментарий
07.12.2022 20:24 Ответить
не переймайся..
Довбо**ів хватає і серед патріотів
показать весь комментарий
07.12.2022 20:59 Ответить
Було б бажано почути аргументовану відповідь замість (таких уже традиційних) звинувачень у юдофобії. Принаймні, могли б спробувати. А то така банальщина - "невігластво, ненависть"...
Доречі - не поділитися багаторічним досвідом, як замаскуватися під "ізю"? Тільки чур! - щоб крайню плоть не чіпати...
показать весь комментарий
07.12.2022 21:00 Ответить
А, ви від мене чекаєте на "аргументоване" спростування ваших "доводів"... Ось воно що. Пан Ієрміягу. Ви чули що такий Закон Брандоліні? Пошукайте в інтернеті, там багато. Якщо коротко - "Для спростування нісенітниці потрібно на порядок більше зусиль, ніж для її створення". Тому, нах, не так у мене багато сил і бажання сперечатися з дурнями. З вашими "аргументами та фактами" на цьому закінчили. А щодо того, що ви типовий замаскований "ізя", то ще раз. За мною великий досвід спілкування із такою публікою. Якщо бачу щось подібне до ваших "роздумів", то в 9/10 - замаскований "ізя". Чули що таке "Хоче бути святішим за Папу Римського"? Саме ваш випадок. Тим більше чому ви не Іван чи Михайло, а саме Ієрміягу? Хоча й вони також імена єврейські. Шалом, хавер.
показать весь комментарий
07.12.2022 21:14 Ответить
Погодьтеся, що польські недожиди та бухарсьські покручі, які втекли з армією Андерса та осіли в Єрусалимі ще в 1943 році, мали мало спільного з сефардами. Чи знов щось не так?
показать весь комментарий
07.12.2022 21:48 Ответить
Шалом, хавер-2.
показать весь комментарий
07.12.2022 21:52 Ответить
Ваш недолугий ідіш на рівні пані Мендель, шкода.
показать весь комментарий
07.12.2022 22:08 Ответить
Коли в дискусії їх ставлять "у позу" у них немає інших аргументів, окрім образ, навішування ярликів та звинувачень у "юдофобії". Про суперечки з такими як він дуже детально описав один відомий політичний і державний діяч минулого сторіччя. Вчитайтесь. "У суперечці з ними спочатку вони пробують зробити дурня з вас. Коли це не виходить - клеять дурнів з себе. Коли і цього їм не удається - роблять вигляд, що нічого не розуміють і втікають від суперечки. Але наступного ж дня поновлюють дискусію, причім так, ніби вони вас напередодні уже перемогли! Коли ви і на цьому припераєте їх до стінки - раптом починають говорити абсолютно нормальні і правдиві речі, але, як лиш ви, природньо, погоджуєтеся з цим - тут же переводять вашу згоду на тему суперечки. Та так, ніби вони тим отримали у дискусії з вами перемогу!
У суперечці з ними враження, що ваші руки поринають у гидке драглисте багно. Те багно, ніби і просочується через ваші пальці, і, водночас якимось незбагненним чином сковує ваші руки..."
показать весь комментарий
08.12.2022 09:33 Ответить
*бухарські (від назви міста - Бухара)
показать весь комментарий
07.12.2022 21:54 Ответить
На стороні АГ в Райху воювало 150 000 евреїв. То хто вони-злочинці чи потерпілі?
показать весь комментарий
07.12.2022 23:43 Ответить
Ваша найдовша війна почалася 15 травня 1948 року, вона триватиме достатньо довго. Efraim Karsh said.
показать весь комментарий
07.12.2022 21:36 Ответить
Можна і так сказати.
З шести арабських країн, що напали на Ізраїль того дня, мир уклали з Єгиптом та Йорданією. З Сирією, Ліваном досі війна, причому війна реальна. З Іраком та Алжиром теж війна, але теоретична. Як почав Ізраїль воювати 74 роки тому, так і воює досі.
показать весь комментарий
07.12.2022 21:44 Ответить
Мусть воювати бо в іншому не отримає фінансову допомогу від Гамериканського лоббі і державі гаплик
показать весь комментарий
07.12.2022 23:45 Ответить
....ВШАНОВУВАВ річницю "операції Рейнгард"... 🤦
показать весь комментарий
07.12.2022 18:42 Ответить
Якийсь дивний Центр ...
показать весь комментарий
07.12.2022 19:03 Ответить
Папа підбухує??
показать весь комментарий
07.12.2022 18:42 Ответить
Ні, просто почався атавізм
показать весь комментарий
07.12.2022 19:04 Ответить
В обком до Петра й Павла викликали?
показать весь комментарий
07.12.2022 18:52 Ответить
Алілуйя !!! Нарешті прозрів .
показать весь комментарий
07.12.2022 19:00 Ответить
І це ще "Мама Римська" своє слово не сказала! ( Доречі,як що хто не знав,на цій посаді може бути і жінка. І зватиметься вона "Папеса").
показать весь комментарий
07.12.2022 19:03 Ответить
Невже папа рашку агресором назвав? Ні, синку, це фантастика (с). Знов брякнув щось таке, що як хочеш, так й інтерпретуй
показать весь комментарий
07.12.2022 19:05 Ответить
Папе пообещали льда с Чукотки подкинуть. Папа покрутил пальцем у виска и сказал:"Вы меня не знаете!... Но вы меня еще узнаете!..."
показать весь комментарий
07.12.2022 19:26 Ответить
Папа йде на поправку 👍
показать весь комментарий
07.12.2022 19:41 Ответить
Якось пох на заяви, краще б задонатив пару лямів на ЗСУ і приїхав з робочою поїздкою в Києво-Печерську лавру і вигнав звідти нечесть🙄
показать весь комментарий
07.12.2022 19:53 Ответить
Папі підкладають тексти ,які він щє здатен зрозуміти..
показать весь комментарий
07.12.2022 21:11 Ответить
Ой щось діється з метеорологією в Ватикані, якісь нові вітри, в незвичному напрямку...
показать весь комментарий
07.12.2022 21:22 Ответить
Папа начал исправлять курс.Наверное ему предложили подъехать к Херсону или Бвхмуту посмотреть поближе на духовность параши
показать весь комментарий
07.12.2022 21:56 Ответить
Вже тепліше. Триндунько нарешті згадав, що його паства живе не в улусі - і встиг застрибнути в останній вагон.
показать весь комментарий
07.12.2022 22:12 Ответить
Так і є. Росіянці вже вдруге спричиняють геноцид по відношенню українців. Голодомор був, а зараз ця війна
показать весь комментарий
08.12.2022 01:46 Ответить
 
 