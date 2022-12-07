Папа Римский сравнил агрессию РФ против Украины с уничтожением нацистами евреев
Папа Римский Франциск сравнил войну РФ против Украины с "операцией Рейнгард" – уничтожением нацистами польских евреев во время Второй мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"В понедельник Центр католически-еврейских отношений Люблинского католического университета почтил память погибших во время "операции Рейнгард". Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов человек, преимущественно еврейского происхождения. История повторяется. Видим сейчас, что происходит в Украине, — сказал Франциск.
Понтифик отметил, что "упоминание этих ужасающих событий должно пробудить во всех стремления и поступки в пользу мира". Кроме того, Папа Римский призвал молиться за Украину.
"Просим Богородицу быть утешением для тех, кто переживает испытание грубостью войны, особенно для многострадальной Украины. Молимся за этот народ-мученик, который много страдает", - сказал понтифик.
Операция Рейнгард или Рейнгардт – кодовое название государственной программы Третьего рейха по систематическому уничтожению евреев и ромов в генерал-губернаторстве. С июля 1942 г. по октябрь 1943 г. в лагерях Белжец, Собибор и Треблинка было убито более 2 млн евреев и около 50 тыс. ромов.
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Компанія макронів не прийняла? Адвокатська контора в кризі? А хто ж буде насилика захищати, вимагати гарантій ?
Так може він про "фошизм" в Україні.
Не розганяйте фейків, будь ласка! Якщо в крані немає води, не завжди винні самі знаєте хто.
А ще простіше політична проституція. Дід же не зовсім дурний...
Але між розумом, вибирав до того часу ... вигоду. І все обгорнув в облуду лукавства - многовікова школа ієзуїтів - мистецтво засипати все половою краснобайства - ще ті Кашпіровські...
Попи, то є перші олігархи, завжди такими були, просто в тічаси так багатих не називали - продають товар, який ніхто не може бачити. Як в тому старому анекдоті: використовують "ефект внушєнія".
Ну, а в так - дуже радий за папу. Із витверезінням!)
І до речі, щодо "як євреї воюють"... Я вам скажу з великого секрету, що євреї ще жодної війни не програли. Били й арабів, били й їхніх радянських помічників, били всіх, хто йшов на них війною. Причому били швидко. Найдовша війна місяць, найкороткіша шість днів
Щодо бахвальства, як "євреї воюють" - українська приказка гласить - "не кажи гоп!, поки не перескочив". Роззуйте очі і вуха і усвідомте, що трапиться уже найближчим часом, у т.ч. з Ізраїлем. Ми усвідомлюємо своє становище, свою історію, до якої ви теж, неслабо "приклалися". Перед нами озброєний до зубів ************* зброєю озвірілий виплодок пекла. Це не беззбройні палестинці з саморобними пітардами з каналізаційних труб. Ваш Ізраїль зник би перед таким натиском за пару годин. Нам втрачати нічого, а вам - є. Ми готові, а ви - ні. Тому я сказав див. вище - жодного порівняння.
Я не перший рік живу на землі, маю чималий досвід і давно вже переконався, що коли хтось пише подібні юдофобські нісенітниці, замішані на невігластві та ненависті, то з великою ймовірністю можна сказати, що це замаскований "ізя". Вгадав...?
Довбо**ів хватає і серед патріотів
Доречі - не поділитися багаторічним досвідом, як замаскуватися під "ізю"? Тільки чур! - щоб крайню плоть не чіпати...
У суперечці з ними враження, що ваші руки поринають у гидке драглисте багно. Те багно, ніби і просочується через ваші пальці, і, водночас якимось незбагненним чином сковує ваші руки..."
З шести арабських країн, що напали на Ізраїль того дня, мир уклали з Єгиптом та Йорданією. З Сирією, Ліваном досі війна, причому війна реальна. З Іраком та Алжиром теж війна, але теоретична. Як почав Ізраїль воювати 74 роки тому, так і воює досі.