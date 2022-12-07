Папа Римский сравнил агрессию РФ против Украины с уничтожением нацистами евреев

Папа Римский Франциск сравнил войну РФ против Украины с "операцией Рейнгард" – уничтожением нацистами польских евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"В понедельник Центр католически-еврейских отношений Люблинского католического университета почтил память погибших во время "операции Рейнгард". Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов человек, преимущественно еврейского происхождения. История повторяется. Видим сейчас, что происходит в Украине, — сказал Франциск.

Понтифик отметил, что "упоминание этих ужасающих событий должно пробудить во всех стремления и поступки в пользу мира". Кроме того, Папа Римский призвал молиться за Украину.

"Просим Богородицу быть утешением для тех, кто переживает испытание грубостью войны, особенно для многострадальной Украины. Молимся за этот народ-мученик, который много страдает", - сказал понтифик.

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Операция Рейнгард или Рейнгардт – кодовое название государственной программы Третьего рейха по систематическому уничтожению евреев и ромов в генерал-губернаторстве. С июля 1942 г. по октябрь 1943 г. в лагерях Белжец, Собибор и Треблинка было убито более 2 млн евреев и около 50 тыс. ромов.