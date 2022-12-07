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Новости Война
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Оккупанты отбирают имущество украинцев, эвакуированных из южных регионов, - Центр национального сопротивления

рф,армія,найманці

Во временно оккупированном Приморске Запорожской области по городу расклеили объявления с уведомлением, что владельцы имущества должны обратиться в российскую "администрацию" за документами или имущество признают бесхозяйственным и отберут.

Как отмечается в публикации Центра национального сопротивления, враг практикует схему объявления имущества, которое они хотят отжать, якобы "бесхозяйственным", информирует Цензор.НЕТ. Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной администрации оккупантов.

В списке есть объекты недвижимости, транспортные средства, принадлежащие гражданам Украины, а также коммунальное и государственное имущество. Относительно пустых квартир, в городах области оккупанты собирают информацию через руководителей ОСМД.

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имущество (347) оккупация (10130) Запорожская область (3061) ССО (525)


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300 лет прошло а у орды всё те же методы.
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07.12.2022 19:33 Ответить
Курка, яйки, млеко....

.
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07.12.2022 19:34 Ответить
"Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму." - Курка, яйки, млеко....з таким словарним запасом німецької мови видавали себе за німців російські диверсанти у німецькій формі.
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07.12.2022 19:51 Ответить
Так это ж руские.
У воина на рейхстаге 5 часов на руке.
Деды млять.
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07.12.2022 19:34 Ответить
 
 