Оккупанты отбирают имущество украинцев, эвакуированных из южных регионов, - Центр национального сопротивления
Во временно оккупированном Приморске Запорожской области по городу расклеили объявления с уведомлением, что владельцы имущества должны обратиться в российскую "администрацию" за документами или имущество признают бесхозяйственным и отберут.
Как отмечается в публикации Центра национального сопротивления, враг практикует схему объявления имущества, которое они хотят отжать, якобы "бесхозяйственным", информирует Цензор.НЕТ. Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной администрации оккупантов.
В списке есть объекты недвижимости, транспортные средства, принадлежащие гражданам Украины, а также коммунальное и государственное имущество. Относительно пустых квартир, в городах области оккупанты собирают информацию через руководителей ОСМД.
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Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму." - Курка, яйки, млеко....з таким словарним запасом німецької мови видавали себе за німців російські диверсанти у німецькій формі.
У воина на рейхстаге 5 часов на руке.
Деды млять.