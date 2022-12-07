Оккупанты отбирают имущество украинцев, эвакуированных из южных регионов, - Центр национального сопротивления

Во временно оккупированном Приморске Запорожской области по городу расклеили объявления с уведомлением, что владельцы имущества должны обратиться в российскую "администрацию" за документами или имущество признают бесхозяйственным и отберут.

Как отмечается в публикации Центра национального сопротивления, враг практикует схему объявления имущества, которое они хотят отжать, якобы "бесхозяйственным", информирует Цензор.НЕТ. Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной администрации оккупантов.

В списке есть объекты недвижимости, транспортные средства, принадлежащие гражданам Украины, а также коммунальное и государственное имущество. Относительно пустых квартир, в городах области оккупанты собирают информацию через руководителей ОСМД.

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