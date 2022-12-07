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Новости Война
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Фирма соратника Путина Ткачева захватила 400 тысяч акров сельхозугодий на оккупированных территориях Украины, - WSJ

олександр,росія,ткачов,агрокомплекс

Семейная компания бывшего министра сельского хозяйства РФ и давнего соратника Путина Александра Ткачева "Агрокомплекс" захватила сельскохозяйственные угодья трех украинских агрохолдингов  на территориях, которые РФ оккупировала после начала полномасштабной войны.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Речь идет о земле агрохолдингов "Агротон", HarvEast Holding и "Нибулон".

Документы, с которыми ознакомилась WSJ, свидетельствуют, что военные и гражданские спецслужбы Украины, а также прокуратура расследуют вероятную экспроприацию.

По словам гендиректора украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding Дмитрия Скорнякова, в мае земли компании стали объектом вражды между вооруженными группами, "включая одну из местной администрации, поддерживаемой РФ, и одну из "Агрокомплекса". Земля была разделена на "три транша", и права на 100 000 акров земли в Донецкой области, которые находились в собственности или аренде, были переданы "Агрокомплексу".

Еще одна украинская сельскохозяйственная компания, "Нибулон", потеряла 50 000 акров земли из-за рейдерских захватов, сообщил ее гендиректор Андрей Вадатурский.

Третья украинская компания, "Агротон", обвинила "Агрокомплекс" в захвате 250 000 акров.

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"Агрокомплекс" не ответил на неоднократные электронные письма и звонки с просьбой прокомментировать ситуацию. С Ткачевым изданию связаться не удалось.

"Захват земель грозит поставить значительную часть одного из крупнейших в мире урожаев зерновых под контроль России. Эти шаги усилят глобальные экономические рычаги Москвы, особенно в развивающихся странах, которые уже давно полагаются на украинское и российское производство зерна для обеспечения продовольствием", - отмечает газета.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на телефонной пресс-конференции в октябре, что активы в регионах, где Россия взяла контроль, могут быть переведены под российскую юрисдикцию. Пресс-служба Кремля сообщила в электронном ответе на вопрос, что восточные регионы Украины "сейчас являются частью России". Владельцы фермерских хозяйств могут отстаивать свои права "в соответствии с законами России", утверждают в Кремле.

Захват сельскохозяйственных угодий, по данным украинской разведки, руководителей сельскохозяйственных компаний и работников, которые стали свидетелями этого, - начался вскоре после того, как РФ создала так называемые "местные администрации" в оккупированных частях восточной Украины, и разворачивается последовательно и систематически.

Компании, у которых забрали земли, сельскохозяйственную технику и урожай, не получили никаких компенсаций, говорят их представители. Представители "власти" заявили журналистам, что земли не экспроприируются, поскольку они "уже принадлежат луганчанам".

Член российской деловой и политической элиты, Ткачев часто фотографировался с президентом России Владимиром Путиным, особенно во время подготовки России к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, регионе, которым господин Ткачев тогда руководил, пишет WSJ.

После работы на посту губернатора Краснодарского края Ткачев был министром сельского хозяйства России с 2015 по 2018 год. В Москве его состояние было заметно даже среди политической элиты.

По словам местных активистов, через "Агрокомплекс" Ткачев владеет большой виллой и хозяйственными постройками на побережье Черного моря, в регионе, где расположены дачи нескольких ведущих членов российского истеблишмента. В Грузии, по сообщениям местной прессы, Ткачев владеет бывшим домом отдыха Лаврентия Берии, который руководил сталинской тайной полицией.

Автор: 

захват (787) оккупация (10130) путин владимир (31225) россия (95418) сельское хозяйство (332)


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Топ комментарии
+6
А пан Байден вважає це нормальним що русня, погрожуючи ЯЗ, захоплює території які дають найбільші в світі об'єми продовольства?
За нафту Кувейту Саддама порвали як тузік грілку, а тут оце ниття про переговори і відсутність ескалації вже просто стає непристойним...
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07.12.2022 20:48
+6
Як захопила так і "відхопить" і заплатить репарації по повній!
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07.12.2022 20:49
+3
I зариють цю собаку серед поля широкого.
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07.12.2022 20:41
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Правила форума Совет форумчан
Наши чернозёмы вывозить в Московию будут ?
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07.12.2022 20:41 Ответить
I зариють цю собаку серед поля широкого.
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07.12.2022 20:41 Ответить
Ну й що з того. Коли туди прийдуть ЗСУ сам буде вибачатися і проситиме щоб не ******* за вошібку
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07.12.2022 23:06 Ответить
А пан Байден вважає це нормальним що русня, погрожуючи ЯЗ, захоплює території які дають найбільші в світі об'єми продовольства?
За нафту Кувейту Саддама порвали як тузік грілку, а тут оце ниття про переговори і відсутність ескалації вже просто стає непристойним...
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07.12.2022 20:48 Ответить
Коротка відповідь: так.

Трохи довша відповідь: за таке захоплення на рашу буде накладено «пекельні санкції».
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07.12.2022 21:11 Ответить
Уххх... Тисячу крайніх обєспокоєностєй!
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07.12.2022 22:11 Ответить
Як захопила так і "відхопить" і заплатить репарації по повній!
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07.12.2022 20:49 Ответить
А тепер нехай переведуть висєр про акри. Скільки це буде в папугах?
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07.12.2022 21:10 Ответить
Фірма соратника Путіна Ткачова захопила 400 тисяч акрів сільгоспугідь Джерело:
Как захватила, так и вернет всё ..... до последнего ярда и даже дюйма. А еще ответит за каждый бушель украденной пшеницы

Шож вы бляха такие ленивые - взяли WSJ, Ctrl C, Googl Translate, Ctrl V - всё блин, справились ...
А перечитить, а осмыслить, а перевести для своих читателей в более-менее понятные для местных гектары или даже метры квадратные? Что тем более произвело бы гараздо большее впечатление.

Всё-таки иногда лучше бы чтобы цензор есть, цензор цензор совсем нет
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07.12.2022 21:24 Ответить
Це точно.

https://www.unitconverters.net/area/acres-to-hectare.htm
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07.12.2022 22:51 Ответить
Очередной анакефал...
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08.12.2022 00:14 Ответить
poverny ******** zemlyu😡
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08.12.2022 04:49 Ответить
От питається -а нафіга йому стільки, хватить 2 на 1 метр...в глибину - скільки побажає
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08.12.2022 04:51 Ответить
 
 