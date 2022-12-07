Фірма соратника Путіна Ткачова захопила 400 тисяч акрів сільгоспугідь на окупованих територіях України, - WSJ

Сімейна компанія колишнього міністра сільського господарства РФ і давнього соратника Путіна Олександра Ткачова "Агрокомплекс" захопила сільськогосподарські угіддя трьох українських агрохолдингів на територіях, які РФ окупувала після початку повномасштабної війни.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Йдеться про землю агрохолдингів "Агротон", HarvEast Holding і "Нібулон".

Документи, з якими ознайомилась WSJ, свідчать, що військові та цивільні спецслужби України, а також прокуратура розслідують ймовірну експропріацію.

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За словами гендиректора української сільськогосподарської компанії HarvEast Holding Дмитра Скорнякова, у травні землі компанії стали об'єктом ворожнечі між озброєними групами, "включаючи одну з місцевої адміністрації, що підтримується РФ, та одну з "Агрокомплексу". Зрештою землю розділили на "три транші", і права на 100 000 акрів землі у Донецькій області, що перебували у власності або оренді, були передані "Агрокомплексу".

Ще одна українська сільськогосподарська компанія, "Нібулон", втратила 50 000 акрів землі через рейдерські захоплення, повідомив її гендиректор Андрій Вадатурський.

Третя українська компанія, "Агротон", звинуватила "Агрокомплекс" у захопленні 250 000 акрів.

"Агрокомплекс" не відповів на неодноразові електронні листи та дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію. З Ткачовим виданню зв'язатися не вдалося.

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"Захоплення земель загрожує поставити значну частину одного з найбільших у світі врожаїв зернових під контроль Росії. Ці кроки посилять глобальні економічні важелі Москви, особливо в країнах, що розвиваються, які вже давно покладаються на українське та російське виробництво зерна для забезпечення продовольством", - наголошує газета.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив на телефонній пресконференції в жовтні, що активи в регіонах, де Росія взяла контроль, можуть бути переведені під російську юрисдикцію. Пресслужба Кремля повідомила в електронній відповіді на запитання, що східні регіони України "зараз є частиною Росії". Власники фермерських господарств можуть відстоювати свої права "відповідно до законів Росії", стверджують в Кремлі.

Захоплення сільськогосподарських угідь, за даними української розвідки, керівників сільськогосподарських компаній та працівників, які стали свідками цього, - розпочалося невдовзі після того, як РФ створила так звані "місцеві адміністрації" в окупованих частинах східної України, і розгортається послідовно і систематично.

Компанії, у яких забрали землі, сільськогосподарську техніку і врожай, не отримали жодних компенсацій, кажуть їхні представники. Представники "влади" натомість заявили журналістам, що землі не експропріюють, оскільки вони "вже належать луганчанам".

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Член російської ділової та політичної еліти, Ткачов часто фотографувався з президентом Росії Володимиром Путіним, особливо під час підготовки Росії до зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі, регіоні, яким пан Ткачов тоді керував, пише WSJ.

Після роботи на посаді губернатора Краснодарського краю Ткачов був міністром сільського господарства Росії з 2015 по 2018 рік. У Москві його статки були помітними навіть серед політичної еліти.

За словами місцевих активістів, через "Агрокомплекс" Ткачов володіє великою віллою та господарськими будівлями на узбережжі Чорного моря, у регіоні, де розташовані дачі кількох провідних членів російського істеблішменту. У Грузії, за повідомленнями місцевої преси, Ткачов володіє колишнім будинком відпочинку Лаврентія Берії, який керував сталінською таємною поліцією.