На Херсонщині окупанти захопили офіс та склади агропідприємства, - ОВА
На Херсонщині росіяни захопили будівлі, майно та склади агропідприємства.
Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
У Херсоні та трьох селах області озброєні російські військові захопили офіс та склади агропідприємства. Робітникам окупанти повідомили про "націоналізацію" товарно-матеріальних цінностей, а також про призначення нового керівника.
Протягом минулої доби поліціянти відкрили 10 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів окупантів, вчинених на Херсонщині. Серед них рейдерство, викрадення людей, обстріли населених пунктів.
Раніше повідомлялося, що у селі Брускинське Великоолександрівської громади окупанти розікрали фермерське господарство. З території ферми незаконно вивезли сільськогосподарську техніку, серед якої трактори і автомобілі, заволоділи посівним матеріалом та 6 тисячами літрів дизельного пального.
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