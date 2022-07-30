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Новини Війна
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На Херсонщині окупанти захопили офіс та склади агропідприємства, - ОВА

херсонщина,херсонська

На Херсонщині росіяни захопили будівлі, майно та склади агропідприємства.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

У Херсоні та трьох селах області озброєні російські військові захопили офіс та склади агропідприємства. Робітникам окупанти повідомили про "націоналізацію" товарно-матеріальних цінностей, а також про призначення нового керівника.

Протягом минулої доби поліціянти відкрили 10 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів окупантів, вчинених на Херсонщині. Серед них рейдерство, викрадення людей, обстріли населених пунктів.

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Раніше повідомлялося, що у селі Брускинське Великоолександрівської громади окупанти розікрали фермерське господарство. З території ферми незаконно вивезли сільськогосподарську техніку, серед якої трактори і автомобілі, заволоділи посівним матеріалом та 6 тисячами літрів дизельного пального.

аграрії (1480) армія рф (17509) сільське господарство (730) Херсонська область (5790)


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там же селітра зберігається
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30.07.2022 17:02 Відповісти
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
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30.07.2022 17:14 Відповісти
Они что, про мост не слышали?
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30.07.2022 17:20 Відповісти
 
 