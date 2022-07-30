На Херсонщині окупанти захопили офіс та склади агропідприємства, - ОВА

На Херсонщині росіяни захопили будівлі, майно та склади агропідприємства.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

У Херсоні та трьох селах області озброєні російські військові захопили офіс та склади агропідприємства. Робітникам окупанти повідомили про "націоналізацію" товарно-матеріальних цінностей, а також про призначення нового керівника.

Протягом минулої доби поліціянти відкрили 10 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів окупантів, вчинених на Херсонщині. Серед них рейдерство, викрадення людей, обстріли населених пунктів.



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Раніше повідомлялося, що у селі Брускинське Великоолександрівської громади окупанти розікрали фермерське господарство. З території ферми незаконно вивезли сільськогосподарську техніку, серед якої трактори і автомобілі, заволоділи посівним матеріалом та 6 тисячами літрів дизельного пального.