На Херсонщине оккупанты захватили офис и склады агропредприятия, - ОВА
На Херсонщине россияне захватили здания, имущество и склады агропредприятия.
Об этом сообщается на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В Херсоне и в трех селах области вооруженные российские военные захватили офис и склады агропредприятия. Работникам оккупанты сообщили о "национализации" товарно-материальных ценностей, а также о назначении нового руководителя.
За прошедшие сутки полицейские открыли 10 уголовных производств по фактам военных преступлений оккупантов, совершенных в Херсонской области. Среди них рейдерство, похищение людей, обстрелы населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что в селе Брускинское Великоалександровской громады оккупанты разворовали фермерское хозяйство. С территории фермы незаконно вывезли сельскохозяйственную технику, в часности тракторы и автомобили, завладели посевным материалом и 6 тысячами литров дизельного горючего.
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