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Новости Война
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На Херсонщине оккупанты захватили офис и склады агропредприятия, - ОВА

херсонщина,херсонська

На Херсонщине россияне захватили здания, имущество и склады агропредприятия.

Об этом сообщается на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В Херсоне и в трех селах области вооруженные российские военные захватили офис и склады агропредприятия. Работникам оккупанты сообщили о "национализации" товарно-материальных ценностей, а также о назначении нового руководителя.

За прошедшие сутки полицейские открыли 10 уголовных производств по фактам военных преступлений оккупантов, совершенных в Херсонской области. Среди них рейдерство, похищение людей, обстрелы населенных пунктов.

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Ранее сообщалось, что в селе Брускинское Великоалександровской громады оккупанты разворовали фермерское хозяйство. С территории фермы незаконно вывезли сельскохозяйственную технику, в часности тракторы и автомобили, завладели посевным материалом и 6 тысячами литров дизельного горючего.

Автор: 

аграрии (270) армия РФ (19358) сельское хозяйство (332) Херсонская область (4802)


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там же селітра зберігається
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30.07.2022 17:02 Ответить
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
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30.07.2022 17:14 Ответить
Они что, про мост не слышали?
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30.07.2022 17:20 Ответить
 
 