На Херсонщині окупанти розікрали майно фермерського господарства та бази відпочинку, - МВС

Українські поліціянти фіксують злочини росіян на окупованій території Херсонської області. Росіяни викрали транспорт та майно бази відпочинку й ферми.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що протягом минулої доби зафіксовано крадіжки, які вчинили російські військові. У селі Брускинське Великоолександрівської громади окупанти розікрали фермерське господарство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни відібрали у власників бази відпочинку та пансіонати в Генічеському районі

З території ферми незаконно вивезли сільськогосподарську техніку, серед якої трактори і автомобілі, заволоділи посівним матеріалом та 6 тисячами літрів дизельного пального.

У селі Любимівка росіяни силою відібрали у місцевого жителя автомобіль марки "ВАЗ-2106". В селищі Щасливе з території бази відпочинку окупанти викрали три приватних автомобіля. Злочини росіян задокументовані працівниками поліції Херсонщини.

Також читайте: Українська авіація завдала два удари по скупченню російської сили і техніки, - ОК "Південь"