На Херсонщині окупанти розікрали майно фермерського господарства та бази відпочинку, - МВС
Українські поліціянти фіксують злочини росіян на окупованій території Херсонської області. Росіяни викрали транспорт та майно бази відпочинку й ферми.
Про це повідомляють на сторінці Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що протягом минулої доби зафіксовано крадіжки, які вчинили російські військові. У селі Брускинське Великоолександрівської громади окупанти розікрали фермерське господарство.
З території ферми незаконно вивезли сільськогосподарську техніку, серед якої трактори і автомобілі, заволоділи посівним матеріалом та 6 тисячами літрів дизельного пального.
У селі Любимівка росіяни силою відібрали у місцевого жителя автомобіль марки "ВАЗ-2106". В селищі Щасливе з території бази відпочинку окупанти викрали три приватних автомобіля. Злочини росіян задокументовані працівниками поліції Херсонщини.
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