РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5727 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 548 39

Оккупанты активно готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях, - ГУР

россия,референдум

Страна-агрессор Россия пытается присоединить к своему составу временно оккупированные территории Украины. Для этого намерена провести "референдум".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель разведки МО Украины Вадим Скибицкий, говорится на сайте ГУР.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины четко видит подготовительные мероприятия, проводимые оккупантами. На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, захватчики открыли участки для проведения выборов. Активно начался процесс раздачи русских паспортов. Это комплекс мер, которые Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести референдум", – заявил представитель военной разведки Украины.

По словам Скибицкого, для того чтобы не допустить закрепления РФ и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий, украинские воины будут освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины.

Как сообщалось, в ООН и ЕС заявили, что мир не признает фейковые "референдумы" на оккупированных территориях.

Читайте также: Россияне перед "референдумами" хотят захватить как можно больше территории Украины, - ISW

Автор: 

референдум (1504) россия (95660) Запорожская область (3117) Херсонская область (4802)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования на оккупированной Украине. Она уже на свободе, судья выпустил под залог полмиллиона гривень.
Может, при таких продажных судьях надо вспоминать опыт Служби безпеки УПА? Они добре карали зрадників!
показать весь комментарий
30.07.2022 15:41
+9
а наши как спецом топчутся на месте, чтобы дождаться их сранного рехферендума, а потом развести копытами в стороны, мол: "мы ж хатели, но нипалучилася"
показать весь комментарий
30.07.2022 15:31
+8
Хоч готуй, хоч не готуй, все одно получиш .....
показать весь комментарий
30.07.2022 15:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч готуй, хоч не готуй, все одно получиш .....
показать весь комментарий
30.07.2022 15:29 Ответить
а наши как спецом топчутся на месте, чтобы дождаться их сранного рехферендума, а потом развести копытами в стороны, мол: "мы ж хатели, но нипалучилася"
показать весь комментарий
30.07.2022 15:31 Ответить
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования на оккупированной Украине. Она уже на свободе, судья выпустил под залог полмиллиона гривень.
Может, при таких продажных судьях надо вспоминать опыт Служби безпеки УПА? Они добре карали зрадників!
показать весь комментарий
30.07.2022 15:41 Ответить
В Ірпіні було багато переселенців з лугандонії, не білних, якщо купували там елітну нерухомість. Цікаво, ця **** не переселенка? *****, скільки їх тут серед нас? Так, вони втекли від бойових дій, але не від рускава міра, вони його чекають, де б не були. До речі, мер Ірпіня добряче на таких нажився - скільки там у нього квартірок, 70 здається?
показать весь комментарий
30.07.2022 15:51 Ответить
да, по нашей старой украинской традиции: "ласкавапросим" никто переселенцев бамбаса не проверял, а среди них, 100500% была куча агентуры и колаборантов
на выборах, кстати, голосовали за своё апэзэжэ, по прежнему, хотя оно сделало из их собственного дома барак для кацапов
показать весь комментарий
30.07.2022 17:56 Ответить
Она невнимательно переходит дорогу.
Какая жаль.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:10 Ответить
А что, этот рехверендум кто-то признает? Или из Херсона Грозный устроить? Так рашисты только этого и ждут. Слава партизанам херсонщины, которые знают как поступать с "избирательными участками".
показать весь комментарий
30.07.2022 15:53 Ответить
Виглядає новина як факт(((
показать весь комментарий
30.07.2022 15:31 Ответить
А що, після "референдуму" вже не можна стріляти і продовжувати визволяти свою країну?
показать весь комментарий
30.07.2022 15:34 Ответить
То вже буде расєя, стріляти ніззя, бо ***** нападе. Якесь замкнуте коло
показать весь комментарий
30.07.2022 15:42 Ответить
Як свідчить досвід донбасу і Криму - нєльзя. Мєждународная апчєсвєность валнуіцца.
показать весь комментарий
30.07.2022 15:59 Ответить
А влада, таке відчуття, що чекає цього!
показать весь комментарий
30.07.2022 15:34 Ответить
Яка влада?Агенты кремля?
показать весь комментарий
30.07.2022 15:40 Ответить
а что освобождение херсона опять откладывается?ждем когда референдум проведут и присоединят чтобы потом заявить о невозможности воевать с парашей?
показать весь комментарий
30.07.2022 15:37 Ответить
Уже ж вчера Арестович сказал что наше контрнаступление отменяется, встаём в оборону Николаева месяца на 2-3.
Тупо делают из людей дураков, воплощая Оманские договорняки
показать весь комментарий
30.07.2022 15:41 Ответить
Сьогодні гакнули по ж/д. Кожен день заявляють,що будь звільняти мінімум до кордонів 24.02. Впевнена,що всі ці референдуми ніяк не вплинуть на контрнаступ.
показать весь комментарий
31.07.2022 02:58 Ответить
Одним из условий *зеленого коридора* для вывоза зерна было то что Украина не будет наступать на Херсон. Кстати, уже почему то молчат и о окруженной росийской группировке на севере херсонской области, где в окружение попало от 1тыс до 2тыс росийских солдат которым могли обменять на азовцев. Видимо тоже об этом порешали в Стамбуле
показать весь комментарий
30.07.2022 15:53 Ответить
Соберем все адреса их "участков", предупредим что "ненадо туда ходить"... и ****** со всей ненавистью и по участкам и по русне которая там будет и по ватникам которые туда пришли. Всех убьем.
показать весь комментарий
30.07.2022 15:39 Ответить
Зачем нам эти новости? Лучше скажите, что вы делаете для того, чтобы этого не случилось?
показать весь комментарий
30.07.2022 15:39 Ответить
Главное чтобы нам инвесторов и международных партнеров не распугали. Нам нужно зерно продать голодающим мальчикам Ирана и Сирии
показать весь комментарий
30.07.2022 15:41 Ответить
Мальчікі, сподіваюсь, в трусіках?
показать весь комментарий
30.07.2022 16:00 Ответить
Зараз відтягнуть сили на харківському напрямку, і... Кажуть, лавров запитав блінкена: навішо ви надаєте зброю агонізуючому київському режиму? Агов, агонізуючий режим, ти ще живий?
показать весь комментарий
30.07.2022 15:46 Ответить
Тобі треба в ЗСУ, якщо так - без тебе нічого не вийде
показать весь комментарий
30.07.2022 15:53 Ответить
а кто тебе диванный сказал что я не там?
показать весь комментарий
30.07.2022 15:55 Ответить
То тобі треба мужності набратись, а не квакати що і кому потрібно
показать весь комментарий
30.07.2022 15:57 Ответить
то тобі треба злісти з дивану і пройовити мужність якої в тебе навіть нема
показать весь комментарий
30.07.2022 16:01 Ответить
Твій комент видалили, так що думай, що пишеш.
показать весь комментарий
30.07.2022 20:05 Ответить
Поглянемо, як поводитися комісія при першому вистрілу ЗСУ.
показать весь комментарий
30.07.2022 16:00 Ответить
Досить мусолити цю тему. В дупу ці рехверендуми. Вбивати кацапів треба продовжувати скрізь: і на фронті і в тилу та звільняти нашу землю.
показать весь комментарий
30.07.2022 16:09 Ответить
Не треба в думати про референдум. Адже його ніхто не визнає і він не є законним. Невже всі думають що українська армія повинна встигнути до 11 вересня бо пройде референдум? Там йдуть бойові дії і референдум сподівають провести по ( інтернету онлайн) ясно що нікого не цікавить як він пройде. Але не забувайте й те що Україна буде також повертати Крим він не вийшов офиційно з України спочатку треба вийти зі складу однієї країни а потім вже приєднуватисьі не під дулами автоматів . Україну взагалі не повинно хвилювати питання феререндум -продовжуйте гнати ворога ось все. Теж сам із Кримом тільки зброї багато потрібно. Ось отримає в жовтні Україна ленд-ліз спочатку звільнить материкову частину а потім Крим .
показать весь комментарий
30.07.2022 16:15 Ответить
не повторите 2014 год, когда из за референдума, территорию не освобождали. Тут жители оккупированных территорий должны понимать, а сепары и коллаборанты должны подохнуть вместе с их хозяевами
показать весь комментарий
30.07.2022 16:54 Ответить
Не встигнуть. Через 2 роки буде контрнаступ.
показать весь комментарий
30.07.2022 17:25 Ответить
Ой походу только этого и ждёт Зелибоба, чтобы сказать - ох, мы ценим людей, поэтому мы будем всем международным сообществом давить на Россию чтобы их вернуть, отвоевывать военным путём не будем, жизни важнее. Интересно, когда уже злые вояки ссаными тряпками погонять падаль из Киева? А они погонят, когда поймут что отдавали жизни за договорняки.
показать весь комментарий
30.07.2022 17:28 Ответить
Зернові угоди за них зелені відают південь проданий ще в омані
показать весь комментарий
30.07.2022 17:43 Ответить
мне кажется зелень посыпется после того, как военные развернутся на Киев, и поедет Зеплесень к своему корешу Януковощу, делить жилплощадь.
показать весь комментарий
30.07.2022 17:47 Ответить
Не понятно , то орки окуевшие надувают водные матрасы ,плоты вяжут , и тут референдум готовят , чему верить беглым плавучим тварям , или уверенный референдум ? не смотря на дырявый Антоновский мост.
показать весь комментарий
30.07.2022 18:30 Ответить
Референдум проводится под девизом "До ***** двери".
Проводите-проводите, вы Хаймарсам не мешаете.
показать весь комментарий
30.07.2022 19:12 Ответить
Ніх не поняв, а то що були за референдуми?
показать весь комментарий
16.10.2022 13:00 Ответить
 
 