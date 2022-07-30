Оккупанты активно готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях, - ГУР

Страна-агрессор Россия пытается присоединить к своему составу временно оккупированные территории Украины. Для этого намерена провести "референдум".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель разведки МО Украины Вадим Скибицкий, говорится на сайте ГУР.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины четко видит подготовительные мероприятия, проводимые оккупантами. На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, захватчики открыли участки для проведения выборов. Активно начался процесс раздачи русских паспортов. Это комплекс мер, которые Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести референдум", – заявил представитель военной разведки Украины.

По словам Скибицкого, для того чтобы не допустить закрепления РФ и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий, украинские воины будут освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины.

Как сообщалось, в ООН и ЕС заявили, что мир не признает фейковые "референдумы" на оккупированных территориях.

Читайте также: Россияне перед "референдумами" хотят захватить как можно больше территории Украины, - ISW