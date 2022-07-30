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Окупанти активно готують "референдуми" в Херсонській та Запорізькій областях, – ГУР

россия,референдум

Країна-агресор Росія намагається приєднати до свого складу тимчасово окуповані території України. Для цього має намір провести "референдум".

Як  передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник розвідки МО України Вадим Скібіцький, йдеться на сайті ГУР.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України чітко бачить підготовчі заходи, які проводять окупанти. На тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "Единая Россия". Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того, загарбники відкрили дільниці для проведення виборів. Активно почався процес роздачі російських паспортів. Це комплекс заходів, які Росія проводить на окупованих територіях для того, щоб підготувати і провести референдум", – заявив представник воєнної розвідки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завезли піарників та шукають масовку для нібито "підтримки" "референдуму" на півдні України, - "Центр національного спротиву"

За словами Скібіцького, для того, щоб не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій, українські воїни звільнятимуть тимчасово окуповані території сходу і півдня України.

Як повідомлялось, в ООН та ЄС заявили, що світ не визнає фейкові "референдуми" на окупованих територіях.

Автор: 

референдум (627) росія (65346) Запорізька область (3639) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+13
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования на оккупированной Украине. Она уже на свободе, судья выпустил под залог полмиллиона гривень.
Может, при таких продажных судьях надо вспоминать опыт Служби безпеки УПА? Они добре карали зрадників!
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30.07.2022 15:41
+9
а наши как спецом топчутся на месте, чтобы дождаться их сранного рехферендума, а потом развести копытами в стороны, мол: "мы ж хатели, но нипалучилася"
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30.07.2022 15:31
+8
Хоч готуй, хоч не готуй, все одно получиш .....
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30.07.2022 15:29
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Хоч готуй, хоч не готуй, все одно получиш .....
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30.07.2022 15:29 Відповісти
а наши как спецом топчутся на месте, чтобы дождаться их сранного рехферендума, а потом развести копытами в стороны, мол: "мы ж хатели, но нипалучилася"
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30.07.2022 15:31 Відповісти
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования на оккупированной Украине. Она уже на свободе, судья выпустил под залог полмиллиона гривень.
Может, при таких продажных судьях надо вспоминать опыт Служби безпеки УПА? Они добре карали зрадників!
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30.07.2022 15:41 Відповісти
В Ірпіні було багато переселенців з лугандонії, не білних, якщо купували там елітну нерухомість. Цікаво, ця **** не переселенка? *****, скільки їх тут серед нас? Так, вони втекли від бойових дій, але не від рускава міра, вони його чекають, де б не були. До речі, мер Ірпіня добряче на таких нажився - скільки там у нього квартірок, 70 здається?
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30.07.2022 15:51 Відповісти
да, по нашей старой украинской традиции: "ласкавапросим" никто переселенцев бамбаса не проверял, а среди них, 100500% была куча агентуры и колаборантов
на выборах, кстати, голосовали за своё апэзэжэ, по прежнему, хотя оно сделало из их собственного дома барак для кацапов
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30.07.2022 17:56 Відповісти
Она невнимательно переходит дорогу.
Какая жаль.
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30.07.2022 19:10 Відповісти
А что, этот рехверендум кто-то признает? Или из Херсона Грозный устроить? Так рашисты только этого и ждут. Слава партизанам херсонщины, которые знают как поступать с "избирательными участками".
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30.07.2022 15:53 Відповісти
Виглядає новина як факт(((
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30.07.2022 15:31 Відповісти
А що, після "референдуму" вже не можна стріляти і продовжувати визволяти свою країну?
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30.07.2022 15:34 Відповісти
То вже буде расєя, стріляти ніззя, бо ***** нападе. Якесь замкнуте коло
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30.07.2022 15:42 Відповісти
Як свідчить досвід донбасу і Криму - нєльзя. Мєждународная апчєсвєность валнуіцца.
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30.07.2022 15:59 Відповісти
А влада, таке відчуття, що чекає цього!
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30.07.2022 15:34 Відповісти
Яка влада?Агенты кремля?
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30.07.2022 15:40 Відповісти
а что освобождение херсона опять откладывается?ждем когда референдум проведут и присоединят чтобы потом заявить о невозможности воевать с парашей?
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30.07.2022 15:37 Відповісти
Уже ж вчера Арестович сказал что наше контрнаступление отменяется, встаём в оборону Николаева месяца на 2-3.
Тупо делают из людей дураков, воплощая Оманские договорняки
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30.07.2022 15:41 Відповісти
Сьогодні гакнули по ж/д. Кожен день заявляють,що будь звільняти мінімум до кордонів 24.02. Впевнена,що всі ці референдуми ніяк не вплинуть на контрнаступ.
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31.07.2022 02:58 Відповісти
Одним из условий *зеленого коридора* для вывоза зерна было то что Украина не будет наступать на Херсон. Кстати, уже почему то молчат и о окруженной росийской группировке на севере херсонской области, где в окружение попало от 1тыс до 2тыс росийских солдат которым могли обменять на азовцев. Видимо тоже об этом порешали в Стамбуле
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30.07.2022 15:53 Відповісти
Соберем все адреса их "участков", предупредим что "ненадо туда ходить"... и ****** со всей ненавистью и по участкам и по русне которая там будет и по ватникам которые туда пришли. Всех убьем.
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30.07.2022 15:39 Відповісти
Зачем нам эти новости? Лучше скажите, что вы делаете для того, чтобы этого не случилось?
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30.07.2022 15:39 Відповісти
Главное чтобы нам инвесторов и международных партнеров не распугали. Нам нужно зерно продать голодающим мальчикам Ирана и Сирии
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30.07.2022 15:41 Відповісти
Мальчікі, сподіваюсь, в трусіках?
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30.07.2022 16:00 Відповісти
Зараз відтягнуть сили на харківському напрямку, і... Кажуть, лавров запитав блінкена: навішо ви надаєте зброю агонізуючому київському режиму? Агов, агонізуючий режим, ти ще живий?
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30.07.2022 15:46 Відповісти
Тобі треба в ЗСУ, якщо так - без тебе нічого не вийде
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30.07.2022 15:53 Відповісти
а кто тебе диванный сказал что я не там?
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30.07.2022 15:55 Відповісти
То тобі треба мужності набратись, а не квакати що і кому потрібно
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30.07.2022 15:57 Відповісти
то тобі треба злісти з дивану і пройовити мужність якої в тебе навіть нема
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30.07.2022 16:01 Відповісти
Твій комент видалили, так що думай, що пишеш.
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30.07.2022 20:05 Відповісти
Поглянемо, як поводитися комісія при першому вистрілу ЗСУ.
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30.07.2022 16:00 Відповісти
Досить мусолити цю тему. В дупу ці рехверендуми. Вбивати кацапів треба продовжувати скрізь: і на фронті і в тилу та звільняти нашу землю.
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30.07.2022 16:09 Відповісти
Не треба в думати про референдум. Адже його ніхто не визнає і він не є законним. Невже всі думають що українська армія повинна встигнути до 11 вересня бо пройде референдум? Там йдуть бойові дії і референдум сподівають провести по ( інтернету онлайн) ясно що нікого не цікавить як він пройде. Але не забувайте й те що Україна буде також повертати Крим він не вийшов офиційно з України спочатку треба вийти зі складу однієї країни а потім вже приєднуватисьі не під дулами автоматів . Україну взагалі не повинно хвилювати питання феререндум -продовжуйте гнати ворога ось все. Теж сам із Кримом тільки зброї багато потрібно. Ось отримає в жовтні Україна ленд-ліз спочатку звільнить материкову частину а потім Крим .
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30.07.2022 16:15 Відповісти
не повторите 2014 год, когда из за референдума, территорию не освобождали. Тут жители оккупированных территорий должны понимать, а сепары и коллаборанты должны подохнуть вместе с их хозяевами
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30.07.2022 16:54 Відповісти
Не встигнуть. Через 2 роки буде контрнаступ.
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30.07.2022 17:25 Відповісти
Ой походу только этого и ждёт Зелибоба, чтобы сказать - ох, мы ценим людей, поэтому мы будем всем международным сообществом давить на Россию чтобы их вернуть, отвоевывать военным путём не будем, жизни важнее. Интересно, когда уже злые вояки ссаными тряпками погонять падаль из Киева? А они погонят, когда поймут что отдавали жизни за договорняки.
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30.07.2022 17:28 Відповісти
Зернові угоди за них зелені відают південь проданий ще в омані
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30.07.2022 17:43 Відповісти
мне кажется зелень посыпется после того, как военные развернутся на Киев, и поедет Зеплесень к своему корешу Януковощу, делить жилплощадь.
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30.07.2022 17:47 Відповісти
Не понятно , то орки окуевшие надувают водные матрасы ,плоты вяжут , и тут референдум готовят , чему верить беглым плавучим тварям , или уверенный референдум ? не смотря на дырявый Антоновский мост.
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30.07.2022 18:30 Відповісти
Референдум проводится под девизом "До ***** двери".
Проводите-проводите, вы Хаймарсам не мешаете.
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30.07.2022 19:12 Відповісти
Ніх не поняв, а то що були за референдуми?
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16.10.2022 13:00 Відповісти
 
 