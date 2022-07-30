Окупанти активно готують "референдуми" в Херсонській та Запорізькій областях, – ГУР

Країна-агресор Росія намагається приєднати до свого складу тимчасово окуповані території України. Для цього має намір провести "референдум".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник розвідки МО України Вадим Скібіцький, йдеться на сайті ГУР.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України чітко бачить підготовчі заходи, які проводять окупанти. На тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "Единая Россия". Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того, загарбники відкрили дільниці для проведення виборів. Активно почався процес роздачі російських паспортів. Це комплекс заходів, які Росія проводить на окупованих територіях для того, щоб підготувати і провести референдум", – заявив представник воєнної розвідки України.

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За словами Скібіцького, для того, щоб не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій, українські воїни звільнятимуть тимчасово окуповані території сходу і півдня України.

Як повідомлялось, в ООН та ЄС заявили, що світ не визнає фейкові "референдуми" на окупованих територіях.