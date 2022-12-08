Мэр Чернигова Атрошенко обвинил в своем отстранении от должности чиновников ОП

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что решение суда об отстранении его от должности мэра – это подавление самоуправления, ведь за него отдали голоса почти 80% черниговцев

Атрошенко записал обращение к президенту, в котором призвал не дать внутреннему врагу уничтожить демократию, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня решением одного человека была перечеркнута воля почти 80% черниговцев. Найдется ли в Украине хотя бы один человек, который поверит, что судья Яворивского районного суда Львова без давления и указаний сверху принял решение отстранить городского голову Чернигова от занимаемой должности сроком на 1 год? Очень символично, что произошло это в день местного самоуправления Украины по указанию ваших подчиненных, таким образом, ваши подчиненные, господин Президент, ярко показали, что они думают о местном самоуправлении и какое место отводят демократии и народу Украины. Я понимаю, что вашим подчиненным из окна нового "Порше" сложно рассмотреть закон. В Ваших силах не дать врагу внутреннему уничтожить демократию", - заявил Атрошенко.

Он отметил, что во время войны местное самоуправление стало еще одним фронтом, который защищает семьи украинцев, восстанавливает города и обеспечивает их жизнедеятельность.

Но как объяснить людям, что чиновники из Офиса Президента заняты разрушительной политической войной, пока наши ребята погибают на войне настоящей? Как рассказать, что пока вся страна воюет ЗА свободу и демократию, здесь, в сердце страны, чиновники делают все, чтобы свободу и демократию уничтожить?" - спрашивает Атрошенко.

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Мэр Чернигова также подчеркнул, что будет подавать апелляцию на решение суда.

"Я обязательно буду подавать апелляцию. Считаю это делом чести. Борьбой за все местное самоуправление. Против его уничтожения. Вся Украина будет наблюдать за решением Апелляционного суда. Политиканы проиграют. А Чернигов победит. Потому что правда всегда побеждает", - подчеркнул Атрошенко.