Россия будет отвечать за все украденные активы украинского государства, - Зеленский

Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании в пользу украинского Сбербанка с государства-агрессора. Это победа для Украины - Россия будет отвечать за все украденные активы Украинского государства и компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем вечернем видеообращении Президент Владимир Зеленский.

"Имеем сегодня очень важный результат во Франции. Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании в пользу украинского Сбербанка с государства-агрессора. Сумма с начисленными процентами – почти 1,5 миллиарда долларов.

Этот судебный процесс длился еще с 2015 года. Более шести лет борьбы, десятки тысяч страниц юридических документов, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые выражали... Но есть эта победа для Украины. Россия будет отвечать за все украденные активы Украинского государства и компаний", - подчеркнул он.

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