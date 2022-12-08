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Россия будет отвечать за все украденные активы украинского государства, - Зеленский

зеленський

Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании в пользу украинского Сбербанка с государства-агрессора. Это победа для Украины - Россия будет отвечать за все украденные активы Украинского государства и компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем вечернем видеообращении Президент Владимир Зеленский.

"Имеем сегодня очень важный результат во Франции. Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании в пользу украинского Сбербанка с государства-агрессора. Сумма с начисленными процентами – почти 1,5 миллиарда долларов.

Этот судебный процесс длился еще с 2015 года. Более шести лет борьбы, десятки тысяч страниц юридических документов, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые выражали... Но есть эта победа для Украины. Россия будет отвечать за все украденные активы Украинского государства и компаний", - подчеркнул он.

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Зеленский Владимир (20268) россия (95418)


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Топ комментарии
+12
Включаючи і те, що вкрав Зе і Коломойша?
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08.12.2022 00:18
+8
а в Україні вже щось зробили з руснявими активами??? чи таки дали змогу вивести їх в офшори - щоби і свої лапки липкі не засвітити???
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08.12.2022 00:23
+7
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08.12.2022 00:20
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08.12.2022 00:17 Ответить
но гадить все равно продолжает, заливая кровью все вокруг, и с этим нужно заканчивать как можно скорей, а именно добивать
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08.12.2022 17:33 Ответить
Включаючи і те, що вкрав Зе і Коломойша?
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08.12.2022 00:18 Ответить
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08.12.2022 00:20 Ответить
забудьте, как раньше уже не будет,после нашей победы, будем строить Украину для украинцев
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08.12.2022 17:31 Ответить
а в Україні вже щось зробили з руснявими активами??? чи таки дали змогу вивести їх в офшори - щоби і свої лапки липкі не засвітити???
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08.12.2022 00:23 Ответить
ну чисто що би всіх помирити і зьєднати накінець спільноту:
"зробили з руснявими активами" і "таки дали змогу вивести їх в офшори..."
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08.12.2022 00:35 Ответить
Во всяком случае, их арестовали, что уже немало, ну и опять таки лучше так, чем ничего не делать вообще
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08.12.2022 12:44 Ответить
Росія відповідатиме за всі вкрадені активи української держави

Навіть за ті, які були вкрадені українськими можновладцями???
Ух ти...
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08.12.2022 00:26 Ответить
Вопросы своих барыг мы тоже будем решать, но тем не менее, если не спохватиться вовремя, наша страна не увидеть даже части конфискованных активов
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08.12.2022 12:53 Ответить
Украденые активы не сравнимы по стоимости с разрушениями. РФ должна возместить ту разруху и кровь, что принесла. В первую очередь
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08.12.2022 00:33 Ответить
за воєнні злочини вони будуть відповідати окремо, їх ніхто не буде жаліти й вибачати, за кожен злочин скоєний в нашій країні проти українців
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08.12.2022 10:10 Ответить
Зєлєбєня і Ко самі хотіли вкрасти ці активи, а ж тут дружбан з миром в очах їх випередив.
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08.12.2022 01:45 Ответить
Як зручно За все тепер відповідає рашка а наші пусі всі в білому
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08.12.2022 08:29 Ответить
а в вас є сумніви, щодо того, що Україну стирають з лиця землі по команді Путіна? може, скажете, що Україна сама винна?
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08.12.2022 16:48 Ответить
обов'язково будуть відповідати й платити до кінця своїх днів, вони програли ще 24 лютого, тепер це питання часу
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08.12.2022 10:08 Ответить
Правильно, уже полгода нужно было готовить иски. Чем быстрее начнутся процессы, тем лучше, нечего тут расхолаживаться.
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08.12.2022 12:38 Ответить
Росію - в міжнародну ізоляцію на довгі роки. Терористи мають бути покарані. Інакше вони і далі будуть топити невинних людей в крові, погрожуючи ядерною зброєю
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08.12.2022 16:43 Ответить
я надеюсь, что суды по недавним искам, будут проходить куда быстрее, страну восстанавливать нужно уже сейчас
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08.12.2022 17:27 Ответить
C кацапни надо все взьіскать сполна, пусть даже придется оставить усруских без штанов. Все по взрослому
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08.12.2022 23:05 Ответить
 
 