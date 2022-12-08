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Росія відповідатиме за всі вкрадені активи української держави, - Зеленський

зеленський

Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Це є перемогою для України - Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

"Маємо сьогодні дуже важливий результат у Франції. Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками – майже 1,5 мільярда доларів.

Цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року. Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював... Але є ця перемога для України. росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній", - підкреслив він. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (23729) росія (65007)


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Топ коментарі
+12
Включаючи і те, що вкрав Зе і Коломойша?
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08.12.2022 00:18
+8
а в Україні вже щось зробили з руснявими активами??? чи таки дали змогу вивести їх в офшори - щоби і свої лапки липкі не засвітити???
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08.12.2022 00:23
+7
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08.12.2022 00:20
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08.12.2022 00:17 Відповісти
но гадить все равно продолжает, заливая кровью все вокруг, и с этим нужно заканчивать как можно скорей, а именно добивать
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08.12.2022 17:33 Відповісти
Включаючи і те, що вкрав Зе і Коломойша?
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08.12.2022 00:18 Відповісти
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08.12.2022 00:20 Відповісти
забудьте, как раньше уже не будет,после нашей победы, будем строить Украину для украинцев
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08.12.2022 17:31 Відповісти
а в Україні вже щось зробили з руснявими активами??? чи таки дали змогу вивести їх в офшори - щоби і свої лапки липкі не засвітити???
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08.12.2022 00:23 Відповісти
ну чисто що би всіх помирити і зьєднати накінець спільноту:
"зробили з руснявими активами" і "таки дали змогу вивести їх в офшори..."
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08.12.2022 00:35 Відповісти
Во всяком случае, их арестовали, что уже немало, ну и опять таки лучше так, чем ничего не делать вообще
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08.12.2022 12:44 Відповісти
Росія відповідатиме за всі вкрадені активи української держави

Навіть за ті, які були вкрадені українськими можновладцями???
Ух ти...
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08.12.2022 00:26 Відповісти
Вопросы своих барыг мы тоже будем решать, но тем не менее, если не спохватиться вовремя, наша страна не увидеть даже части конфискованных активов
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08.12.2022 12:53 Відповісти
Украденые активы не сравнимы по стоимости с разрушениями. РФ должна возместить ту разруху и кровь, что принесла. В первую очередь
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08.12.2022 00:33 Відповісти
за воєнні злочини вони будуть відповідати окремо, їх ніхто не буде жаліти й вибачати, за кожен злочин скоєний в нашій країні проти українців
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08.12.2022 10:10 Відповісти
Зєлєбєня і Ко самі хотіли вкрасти ці активи, а ж тут дружбан з миром в очах їх випередив.
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08.12.2022 01:45 Відповісти
Як зручно За все тепер відповідає рашка а наші пусі всі в білому
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08.12.2022 08:29 Відповісти
а в вас є сумніви, щодо того, що Україну стирають з лиця землі по команді Путіна? може, скажете, що Україна сама винна?
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08.12.2022 16:48 Відповісти
обов'язково будуть відповідати й платити до кінця своїх днів, вони програли ще 24 лютого, тепер це питання часу
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08.12.2022 10:08 Відповісти
Правильно, уже полгода нужно было готовить иски. Чем быстрее начнутся процессы, тем лучше, нечего тут расхолаживаться.
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08.12.2022 12:38 Відповісти
Росію - в міжнародну ізоляцію на довгі роки. Терористи мають бути покарані. Інакше вони і далі будуть топити невинних людей в крові, погрожуючи ядерною зброєю
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08.12.2022 16:43 Відповісти
я надеюсь, что суды по недавним искам, будут проходить куда быстрее, страну восстанавливать нужно уже сейчас
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08.12.2022 17:27 Відповісти
C кацапни надо все взьіскать сполна, пусть даже придется оставить усруских без штанов. Все по взрослому
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08.12.2022 23:05 Відповісти
 
 