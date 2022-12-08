Росія відповідатиме за всі вкрадені активи української держави, - Зеленський

Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Це є перемогою для України - Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

"Маємо сьогодні дуже важливий результат у Франції. Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками – майже 1,5 мільярда доларів.

Цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року. Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював... Але є ця перемога для України. росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній", - підкреслив він.

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