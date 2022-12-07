РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10871 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 937 19

На Донбассе жесткое противостояние, каждый метр имеет значение, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с традиционной речью вечером 7 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Провел сегодня заседание Ставки. Доклады командующих, разбор ситуации по конкретным направлениям.

Прежде всего – относительно Донецкой области, районов Бахмута и других горячих точек. Там очень жесткое противостояние, каждый метр имеет значение. Я благодарю всех наших ребят, которые уничтожают врага именно там – каждый день, каждую ночь, каждый час.

Конечно, на Ставке уделили должное внимание Луганщине, Харьковщине, были доклады по ситуации в целом и на границах.

Смотрите также: На Донетчине сейчас жарче и болезненнее, чем где бы то ни было. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам, - Зеленский. ВИДЕО

Энергетика – это постоянный наш пункт повестки дня и на Ставке, и на правительственном уровне. Провел еще совещание по стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем еще объем.

Слава всем, кто работает ради победы! Слава каждому нашему воину – всем, кто приобретает для Украины жизнь!" - говорится в сообщении.

Смотрите также: 1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации, - Зеленский обратился в Фонд по правам человека имени Кеннеди. ВИДЕО


Автор: 

Зеленский Владимир (20268) обращение (745)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
А коли в 2019р. відводив наше Військо з відвойованих позицій, тоді кілометри не мали значення?
показать весь комментарий
07.12.2022 23:28
+20
знову ця зелена муха віджужжалася.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:26
+19
Твій 95-й квартальний батальйон теж там?
показать весь комментарий
07.12.2022 23:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знову ця зелена муха віджужжалася.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:26 Ответить
Від зеленого Інформбюро. Чисто Левітан.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:29 Ответить
Уявив Левітана з голосом Зеленського...
показать весь комментарий
07.12.2022 23:34 Ответить
а він під Левітана і робить - ні від того ні від цього взагалі нічого не залежало і не залежить - так собі....
прохрипів і зуби почистив...
це і є робота Президента в його уяві.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:36 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2022 23:41 Ответить
Твій 95-й квартальний батальйон теж там?
показать весь комментарий
07.12.2022 23:27 Ответить
ага, десь там між Монако і Сінгапуром партизанить....
показать весь комментарий
07.12.2022 23:43 Ответить
А коли в 2019р. відводив наше Військо з відвойованих позицій, тоді кілометри не мали значення?
показать весь комментарий
07.12.2022 23:28 Ответить
кажуть люди, виправдовують - голодний просто песик був,
але поїв, осознав і вструмився в захист України...
показать весь комментарий
07.12.2022 23:45 Ответить
Тошниловка на пост от гундосого...типа Надобраніч малята,любі хлопчики й дівчатка...дід Панас...😝
показать весь комментарий
07.12.2022 23:44 Ответить
Хм... Кажется, это депрессия, я его видео уже не смотрю с августа. Он что-то рассказывает, но такое чувство, что про другую страну.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:53 Ответить
А я останній раз дивилася, як це чмо на стадіоні як "пєтушок" стрибало перед Порошенком зі своїм папірцем. Цього було досить, щоб остаточно впевнитись ху із Zє
показать весь комментарий
08.12.2022 00:01 Ответить
папріколу
показать весь комментарий
08.12.2022 00:08 Ответить
Говорить той, хто легко розкидався не просто метрами, а кілометрами важко відвойованої території, коли прийшов до влади. Це ж воно домовлялося про ці безглузді розведення від лінії зіткнення, про фейуові припинення вогню і про "домовимося посередині".

Ідіот...
показать весь комментарий
08.12.2022 00:34 Ответить
Тю, ти ж в 2018 р казав що війну завершити дуже легко: " НУЖНО ПРОСТО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ", а шо тепер з ****** ???
показать весь комментарий
08.12.2022 04:49 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2022 09:43 Ответить
ніколи і на секунду не повірю, шо казліна, яка вчора ще паплюжила свою землю, де народилася, сьогодні вже її патріот і відбулавлений козел!
тримайте це для лохів < 42.
показать весь комментарий
08.12.2022 10:19 Ответить
 
 