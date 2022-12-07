На Донбассе жесткое противостояние, каждый метр имеет значение, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с традиционной речью вечером 7 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Провел сегодня заседание Ставки. Доклады командующих, разбор ситуации по конкретным направлениям.

Прежде всего – относительно Донецкой области, районов Бахмута и других горячих точек. Там очень жесткое противостояние, каждый метр имеет значение. Я благодарю всех наших ребят, которые уничтожают врага именно там – каждый день, каждую ночь, каждый час.

Конечно, на Ставке уделили должное внимание Луганщине, Харьковщине, были доклады по ситуации в целом и на границах.

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Энергетика – это постоянный наш пункт повестки дня и на Ставке, и на правительственном уровне. Провел еще совещание по стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем еще объем.

Слава всем, кто работает ради победы! Слава каждому нашему воину – всем, кто приобретает для Украины жизнь!" - говорится в сообщении.

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