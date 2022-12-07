На Донбасі жорстке протистояння, кожен метр має значення, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із традиційною промовою ввечері 7 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Доповіді командувачів, розбір ситуації на конкретних напрямках.

Передусім – щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення. Я дякую всім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там – щодня, щоночі, щогодини.

Звичайно, на Ставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині, були доповіді по ситуації в цілому і на кордонах.

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Енергетика – це постійний наш пункт порядку денного, і на Ставці, і на урядовому рівні. Провів іще нараду щодо стабілізації енергосистеми і захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу.

Слава всім, хто працює заради перемоги! Слава кожному нашому воїну – всім, хто здобуває для України життя!", - зазначається у повідомленні.

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