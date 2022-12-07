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На Донбасі жорстке протистояння, кожен метр має значення, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із традиційною промовою ввечері 7 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Доповіді командувачів, розбір ситуації на конкретних напрямках.

Передусім – щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення. Я дякую всім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там – щодня, щоночі, щогодини.

Звичайно, на Ставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині, були доповіді по ситуації в цілому і на кордонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині зараз найгарячіше та найболючіше. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям, - Зеленський. ВIДЕО

Енергетика – це постійний наш пункт порядку денного, і на Ставці, і на урядовому рівні. Провів іще нараду щодо стабілізації енергосистеми і захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу.

Слава всім, хто працює заради перемоги! Слава кожному нашому воїну – всім, хто здобуває для України життя!", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1888 населених пунктів нам уже вдалося визволити від окупації, - Зеленський звернувся до Фонду з прав людини імені Кеннеді. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) звернення (601)


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Топ коментарі
+30
А коли в 2019р. відводив наше Військо з відвойованих позицій, тоді кілометри не мали значення?
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07.12.2022 23:28
+20
знову ця зелена муха віджужжалася.
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07.12.2022 23:26
+19
Твій 95-й квартальний батальйон теж там?
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07.12.2022 23:27
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знову ця зелена муха віджужжалася.
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07.12.2022 23:26 Відповісти
Від зеленого Інформбюро. Чисто Левітан.
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07.12.2022 23:29 Відповісти
Уявив Левітана з голосом Зеленського...
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07.12.2022 23:34 Відповісти
а він під Левітана і робить - ні від того ні від цього взагалі нічого не залежало і не залежить - так собі....
прохрипів і зуби почистив...
це і є робота Президента в його уяві.
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07.12.2022 23:36 Відповісти
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07.12.2022 23:41 Відповісти
Твій 95-й квартальний батальйон теж там?
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07.12.2022 23:27 Відповісти
ага, десь там між Монако і Сінгапуром партизанить....
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07.12.2022 23:43 Відповісти
А коли в 2019р. відводив наше Військо з відвойованих позицій, тоді кілометри не мали значення?
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07.12.2022 23:28 Відповісти
кажуть люди, виправдовують - голодний просто песик був,
але поїв, осознав і вструмився в захист України...
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07.12.2022 23:45 Відповісти
Тошниловка на пост от гундосого...типа Надобраніч малята,любі хлопчики й дівчатка...дід Панас...😝
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07.12.2022 23:44 Відповісти
Хм... Кажется, это депрессия, я его видео уже не смотрю с августа. Он что-то рассказывает, но такое чувство, что про другую страну.
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07.12.2022 23:53 Відповісти
А я останній раз дивилася, як це чмо на стадіоні як "пєтушок" стрибало перед Порошенком зі своїм папірцем. Цього було досить, щоб остаточно впевнитись ху із Zє
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08.12.2022 00:01 Відповісти
папріколу
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08.12.2022 00:08 Відповісти
Говорить той, хто легко розкидався не просто метрами, а кілометрами важко відвойованої території, коли прийшов до влади. Це ж воно домовлялося про ці безглузді розведення від лінії зіткнення, про фейуові припинення вогню і про "домовимося посередині".

Ідіот...
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08.12.2022 00:34 Відповісти
Тю, ти ж в 2018 р казав що війну завершити дуже легко: " НУЖНО ПРОСТО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ", а шо тепер з ****** ???
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08.12.2022 04:49 Відповісти
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08.12.2022 09:43 Відповісти
ніколи і на секунду не повірю, шо казліна, яка вчора ще паплюжила свою землю, де народилася, сьогодні вже її патріот і відбулавлений козел!
тримайте це для лохів < 42.
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08.12.2022 10:19 Відповісти
 
 