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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Севастополе "громко" - "работает ПВО"

Во временно оккупированном Севастополе "громко" и "работает ПВО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, сообщается, что во временно оккупированном Севастополе "очень громко" и "работает ПВО".

В Севастополе громко - работает ПВО 01

Автор: 

взрыв (6728) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+27
Очевидно гуси. Сезонна міграція.
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08.12.2022 08:06
+19

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08.12.2022 08:57
+8
То бойові комарі літають над Севастополем , а орки вже напряглись !
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08.12.2022 08:40
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Очевидно гуси. Сезонна міграція.
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08.12.2022 08:06 Ответить

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08.12.2022 08:57 Ответить
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08.12.2022 10:01 Ответить
Та цеж свято якесь.
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08.12.2022 08:12 Ответить
33 богатыря порешили, что зазря берегут они "царя и моря"..
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08.12.2022 08:17 Ответить
У Курську "трєвожно"
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08.12.2022 08:35 Ответить
То бойові комарі літають над Севастополем , а орки вже напряглись !
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08.12.2022 08:40 Ответить
Бьють по "каміню з неба"!
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08.12.2022 08:58 Ответить
Ласкаво просимо в бавовняний експрес, русачки, наступна зупинка Севастополь!
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08.12.2022 09:23 Ответить
Та то боевые Комары Небензи 😆🤣
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08.12.2022 09:41 Ответить
Спакойна !!! Эта абичныя хлапки ! ХЛАПКИ !!!
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08.12.2022 10:12 Ответить
Как гаваривал х.йло - аннало говнет !!! )))
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08.12.2022 10:14 Ответить
камні с нєба?
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08.12.2022 11:05 Ответить
штатная драпіровка сценьі і декорацьій....
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08.12.2022 11:14 Ответить
 
 