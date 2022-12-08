В Севастополе "громко" - "работает ПВО"
Во временно оккупированном Севастополе "громко" и "работает ПВО".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В частности, сообщается, что во временно оккупированном Севастополе "очень громко" и "работает ПВО".
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fresh guacamole
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