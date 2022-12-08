В Севастополе "громко" - "работает ПВО"

Во временно оккупированном Севастополе "громко" и "работает ПВО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, сообщается, что во временно оккупированном Севастополе "очень громко" и "работает ПВО".